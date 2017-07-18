讓節能觸手可見的熱成像技術
布萊恩·哈伯（Brian Harper）對我房子的狀態很不滿意。他掀起了浴室地毯的一角往下面看了看，發現缺了一塊樓板，然後大叫了起來。他給我看平板電腦上的實時熱成像視頻，這塊區域呈現暗紫色。此刻，哈伯正在評估我家房子的能源效率，很顯然，我家的得分低於平均水平。
要想減少化石燃料造成的全球溫室氣體排放量，減少住宅能耗至關重要。儘管可再生能源領域的科技進步能夠助一臂之力，但卻無法解決全部問題。哈伯曾經在大約50年前為軍方開發了早期熱成像技術，現在則在研究我位於布里斯托爾（Bristol）的維多利亞風格半獨立住宅的衛生間。衛生間裏缺一塊樓板，熱量正在從這裏流失，從而解釋了寒冷、保溫性能很差的房間和高昂的燃氣取暖費賬單之間的因果關聯。
早在1929年，匈牙利科學家卡爾曼·提漢義（Kalman Tihanyi）就發明了第一台紅外相機，從而開啟了熱成像的時代。紅外波段的電磁輻射肉眼不可見，但可以通過溫度感受到。一個物體溫度越高，它釋放的紅外輻射量也就越多。
二戰末期在德國出現的早期夜視技術採用紅外光源照亮目標。1960年代則出現了利用月光、星光和天空微光反射成像的新型夜視儀。
英國科學家在現代熱成像技術的開發上發揮了重要作用。當時的開發工作大多在位於伍斯特郡（Worcestershire）的皇家雷達研究院（Royal Radar Establishment, RRE）進行。哈伯於1967年開始以學生實習生身份在這裏工作。
哈伯的中學校長曾經對他的母親說，這位酷愛在後院庫房裏動手搞小發明、小製作的年輕人不適合去讀大學。但是RRE的考官卻十分喜歡這位15歲的小伙子並將其招於麾下。
1970年代早期，紅外相機使用的傳感器必須冷卻至零下200℃，一般採用液氮冷卻，使得這種相機體積龐大，同時價格十分昂貴。於是，包括哈伯在內的一個小組決定研發分辨率較低，但是體積更小、無需冷卻的紅外相機。
小組改進了電視攝像機技術（電視攝像機配有陰極射線管，使用電子束掃描生成廣播信號）。通過替換由硫酸三甘氨酸（一種可將溫度變化轉換為電壓變化的晶體材料）製造的熱敏感層，他們開發了一種便攜式熱成像相機。後來，消防人員使用這種相機讓視線穿透失火軍艦的濃煙，在福克蘭群島戰爭期間也有應用。
1980年離開軍隊後，哈伯開發出了一種名為Starsight的便攜式無制冷熱成像相機。這種相機得到了廣泛應用：探測電氣設備故障、生產線質量控制、醫療診斷、甚至捉拿毒販。為了確保在挑戰者號航天飛機事故之後的1988年首次航天飛機發射安全，NASA採購了能夠將肉眼不可見的氫氣火焰轉化為可見圖像的相機。
1990年代末，哈伯的興趣轉移到了其他方面：建設半地下節能住宅。他用自己位於伍斯特郡丘陵地帶的住宅進行最初的試驗。
今天，他仍然生活和工作在一個典型而怪異的發明家小天地裏。他家有6個地下車間，車間裏擺滿了車牀、等離子切割機、經緯儀、3D打印機、噴漆、數十卷電纜和堆積如山的科技期刊。我在造訪期間看到，在最大的車間（他自稱為"地球中心"）裏擺著三盞大型天然氣路燈。兩個助手正在彎著腰拿著烙鐵在電路板上焊接電氣元件。隔壁是另外一個車間，裏面大部分空間擺放著一種名為Jemima的紅色小船。
早在1970年代參與建設實驗性低耗能住宅時，哈伯就已經意識到了熱成像技術在提高能源效率上的潛力。在建設自己的地下車間時，哈伯對綠色建築以及如何削減人類碳足跡的興趣日漸濃厚。
哈伯在德文郡（Devon）和馬爾文（Malvern）開展了早期熱成像能源效率調查。對我住宅的評估時冷住宅能源效率調查專家（Cheese）試驗計劃的一部分。哈伯和前電視製片人麥克·安德魯（Mike Andrew）以及軟件工程師傑裏米·伯馳（Jeremy Birch）等人共同構想出了這個能夠降低熱成像調查設備成本的項目。他們還發現，一旦你向房主展示熱量從其住宅中流失的具體圖像，採取補救行動的房主比例就會提高五倍。
他們首先開發了名為Heatview的地圖，一張融合了谷歌街景的布里斯托爾互動地圖，該地圖可以向房主展示其和鄰居住宅外立面的熱成像。研究小組用廉價系統取代了哈伯的熱成像相機，自己開發了軟件以及可以裝在蘋果手機上的相機。由此，熱成像調查的設備成本由以前的5,000多英鎊降低到了350英鎊左右。
"如果不能讓人們親眼看到，能量的概念就很難讓人們理解，"項目總經理安德魯說。（他曾經就職於BBC自然歷史頻道和科技紀錄片頻道）。"眼見為實非常適用於這個場景，這是我最初的想法，在後續獨立研究中也都得到了證實。"
建立了Cheese項目後，普利茅斯大學生理學家也對同一問題展開了研究。他們發表於2014年的研究報告表明，與只看到能源使用分析報告的房主相比，看到其住宅熱圖像的房主安裝擋風條的比例是前者的4.9倍。
看見綠色
在Cheese項目的第一階段，即2015-16年間，項目人員請求布里斯托爾居民整晚開啟採暖設備。調查中，他們用巨型風扇將房內空氣從前門抽出室外，從而增大通過房屋縫隙進入室內的冷空氣流量。居民在調查員隨身攜帶的平板電腦上即可直觀看到屋頂保溫層裂縫、密封不良的窗戶和地面採暖產生的問題。在後續跟進電話中，有73%的居民在三個月內採取了某種保溫措施，94%的人說他們打算進一步提高房屋的保溫性能。
Cheese項目並非鼓勵房主提高能源效率的唯一努力。然而許多政府主導的計劃卻未能實現當初預期。
2013年，英國政府推出了綠色新政（Green Deal）計劃，為能源效率改進提供貸款扶持。花在改進上的費用將以能源費用補貼形式返還，另外還為當地政府提供了綠色新政社區（Green Deal Communities）基金以提供更多鼓勵計劃。由於應用率低且遭到廣泛批評，兩項計劃在短短兩年後都被廢棄。在操辦能源效率計劃的公司倒閉後，布里斯托爾市政府不得不出面安撫那些已經簽署了合同的居民。
目前，由志願者操作的Cheese試點項目已經在兩個冬天完成了110宗調查。小組已經與其他對類似項目感興趣的城市-例如溫哥華市-進行了初步會談。
"五年之內，我們希望有10至20個城市參與房內熱調查項目，"哈伯說。"在10年之內，如果我們做法得當的話，我們將會給能源效率領域產生重大影響。"
它的確也影響到了我。除了地板上的漏洞以外，對我家的調查還發現窗戶安裝不嚴密、通風扇吹過堂風、燈泡不節能、管道和電纜周圍有縫隙、屋頂保溫層有破損等等一系列問題。幾周之後，我接到了Cheese項目小組打來的電話，詢問我是否為減少房子的能耗而做了什麼改進。
我坦率地告訴他們，有很多改進工作還停留在紙面上，但是我已經填補了地板上的一些縫隙，並且打算在客廳地面貼上塑料地磚。哈伯留下的電量計能夠實時顯示電費。看到不斷跳動的數字，我立刻關上了不用的電燈。另外，我還更換了導致熱量大量流失的破損地板。
"用高高在上的態度教導人們該如何拯救地球是起不到作用的，"哈伯說。"你應當走進社區教育人們該如何降低能源成本並提高舒適度，然後引導人們思考節能對於環境的重要性。然後人們就會豁然開朗，主動積極地去減少碳足跡。"
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