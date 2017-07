氣候變化如何影響我們的工作發展趨勢

Image copyright Alamy

當我們想到氣候變化時,大多數人會想到氣候變化引起的環境改變,如不斷上升的海平面、變暖的氣溫和融化的冰川。

在世界某些地方,如美國南佛羅里達州或瑞士山區,這些變化已經在影響著人們的日常生活。 例如,在邁阿密,正在重建的廢水處理廠正建的更高,海堤加固增高和停車場設有防洪閘,這不僅是為了應對當前的洪水,也是著眼於未來的海平面。

但是專家們說,這些影響只是氣候變化影響的冰山一角。 氣候變化正在撼動從金融到健康的方方面面。 因此,不僅在危險地區的城市規劃者們要為未來改變他們的規劃框架。從財務規劃師到農民,土木工程師到醫生,日益廣泛的其他專業人員也將會發現自己的行業也受到了影響。

這意味著氣候變化導致的另一個後果往往被人們忽視:氣候變化對你的事業意味著什麼。

"每個人都需要了解(氣候變化),就如同今天商業活動中每個人都需要順暢的社交媒體,或者20年前每個人都會使用電腦一樣,"安德魯·溫斯頓(Andrew Winston)說,他是《大樞紐:一個更熱門、更稀缺、更開放世界的激進實踐策略》一書(The Big Pivot: Radically Practical Strategies for a Hotter, Scarcer, and More Open World)的作者。

由於難以凖確知道氣候變化的影響程度,所以難以了解氣候變化如何影響各行各業。 但是我們已經看到氣候變化帶來的一部分影響。 例如,與氣候相關的災害,如乾旱和颶風,甚至對生活在世界另一邊的人們的筆記本電腦和保險費產生不良影響。 同時,全球化零售業的複雜供應鏈意味著一個地方的故障,混亂可能會給其他地區帶來嚴重後果。 最近,2016年4月發生在日本的地震,就表明了這一點,地震破壞了為豐田提供零部件的工廠,最終迫使這家汽車巨頭暫停生產。

氣候變化迫使我們轉向可再生能源,如太陽能,這促進相關行業的工作需求

衛生行業也可能受到影響。除了影響人們獲得清潔水和食物之外,溫暖的天氣使瘧疾和登革熱等病毒擴散的風險不斷加劇。最近流行的寨卡病毒可能因溫暖的天氣而使局面進一步惡化。世界衛生組織預測,2030年至2050年間,氣候變化將導致每年死亡的人數增加25萬人。

"世界衛生組織和美國國家衛生研究院在進行了大量工作之後,最感興趣的事情之一就是我們在疾病傳播方面的進展,天氣如何變化和如何使疾病和流行病傳播的更快,"紐約新學院(New School in New York)米蘭國際事務、管理和城市政策學院院長米歇爾·德帕斯(Michelle DePass)說。 "我們可以聽英國廣播公司有關埃博拉和其他事情的所有相關報道,但我們並不是很了解這樣一個事實:因為氣候正在發生的變化,使在美國的我們也非常非常容易受到(這些流行病的)傷害。"

法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍表示有興趣吸引科學家,研究人員和其他高級技工到法國工作,應對氣候變化

事實上,借鑒了750位專家評估報告的世界經濟論壇發佈今年全球風險報告指出,就潛在影響而言,2017年世界面臨的五大風險之一是大規模殺傷性武器。 所有其他四大風險都與氣候有關:極端天氣情況,水源危機,重大自然災害以及減緩和適應氣候變化的失敗。

非營利性組織氣候變化管理委員會(ACCO)執行董事丹尼爾·克里格( Daniel Kreeger)說,儘管面臨艱巨的挑戰,在員工的培訓中將氣候模式加入到未來的職業規劃中的人比應有的要少。 (ACCO的舉措之一是在氣候相關技能方面開展培訓和認證)。 "我們沒有合適的人在合適的地方擁有合適的技能。"他說。

他以土木工程為例:"我們不希望得到泛濫成災的雨水,然後乾旱六個月。我們期盼得到定期的、較少的雨量。我們的系統沒有能力處理大規模的降雨量,"克里格說。"當這些參數發生變化時,您需要一支隊伍來應對這些變化。"

"那麼,我們的土木工程師們在培訓中沒有接受應對氣候變化的訓練。我們的城市規劃師們,我們的城市管理者們,我們的建築師們, 沒有人被傳授相關知識。"

招聘市場中的氣候變化

根據領英的數據分析,目前,十大招聘急需的技能都與技術有關:雲計算,搜索引擎優化營銷和網絡架構。同樣的,科技已經改變了今天的勞動者,有人說氣候變化即將改變未來的工作者。

這種變革已經在一些行業顯現,其中之一是能源業。根據職位列表搜索引擎提供的數據,英國2014年第一季度,由生物能源、地熱、水力發電、太陽能和風能組成的可再生能源行業提供的職位佔據了當時所有能源部門招聘職位的三分之一(32.9% )。在2017年,這些職位已經上升到所有能源部門招聘職位的一半以上,佔51.5%。

儘管這些數字是英國特有的,但在全球範圍可再生能源轉型過程中也出現了同樣的變化。喬治華盛頓大學(George Washington University)高級研究員和經濟學家塔拉·辛克萊(Tara Sinclair)說。

這些變化是由於各種因素造成的,其中包括石油價格的下跌和天然氣競爭力的提升:在同樣的三年間,英國石油和煤炭的就業崗位從佔能源行業的三分之二(66.5%)下降到一半(47.7%)。

但是,這也是僱主和求職者對如何降低排放和減緩氣候變化感興趣的結果,辛克萊說。 她認為,在幾年前石油價格下跌後,石油行業的就業下降,求職人員對氣候變化也有興趣。

"一部分行業擁有較少的機會,人們對此也很快做出反應,他們知道勞動力市場的前景大體上是如此。"她說,"但綠色經濟工作職位的吸引力日益增加。"

辛克萊認為,與許多從石油和天然氣行業轉型到綠色能源行業的人一樣,許多員工都應該具備應對具體氣候變化問題的技能。以運輸產品和供應鏈為例。

"一般來說,根據可能出現的不穩定氣候現象等進行不同的產品規劃,將成為您需要掌握的技能。" 辛克萊說,"但是無論是在政治上還是其他方面,我看不出與根據其他各種破壞性現象的規劃有很大的不同。 我不認為這是我們以前所沒見過的新技能。"

由於氣候變化而面臨海平面上升的沿海地區正在進行海堤建造和維修, 這需要在身強體壯的工人

有錢能使鬼推磨

對氣候變化影響較小行業的員工來說,氣候變化對他們的期待技能將會帶來多少影響,還有待進一步觀察,比如土木工程或災難債券。

但即使是不太受氣候變化直接影響行業的公司也開始面對這個問題。

溫斯頓(Winston)為多家企業提供諮詢服務,幫助他們超越全球趨勢,其中之一是氣候變化。他提到了聯合利華(Unilever),這家生產從多芬香皂到夢龍冰淇淋等各種產品的大型公司承諾,對各種可持續發展行動採取認真的行動,包括在2030年從可再生能源企業採購100%的能源用於生產(從2008年到2016年已經將碳排放量減少43% )。其他公司也在開展類似的雄心勃勃的舉措,如可口可樂,宜家和沃爾瑪也致力於使用100%的可再生能源。

這是一件非常奇怪的事情,公司在越來越多的談論非政府組織的一些言論,這些是不應該發生的。 一方面,它吸引消費者。消費品牌公關公司科恩通訊最近的研究發現,87%的美國人表示,他們會因為一家公司在其關心的問題上和他們的觀點一致而購買一種產品。 另一方面,它也吸引了未來的員工:千禧一代中近三分之二的人(到2020年將佔美國員工總數一半的一代人)說,他們在衡量工作機會時會考慮公司對社會的責任和保護環境的承諾。

但不僅僅涉及到品牌吸引力。正如聯合利華在其網站的概述所示,削減廢物的產生和節約能源在實際生產中意味著,不但削減了成本而且也減少了價格波動。(該公司表示,自2008年以來,已經在這個領域節省了7億歐元的費用)。

當然,企業對減緩氣候變化的興趣不止涉及到全球經濟健康。 2016年的一項研究發現,溫度上升對工人的生產力有影響,特別是像亞洲和非洲這樣氣候溫暖的地區,到2030年,全球經濟為此的損失可能達到2萬億美元以上。

"不管是在企業董事會還是在一般的公司內部會議,在氣候變化上的討論都相當深刻。"溫斯頓說,"世界上沒有一家大公司不在談論可持續發展或氣候變化。只要不談論這個,就不可能開展公司的業務。"

這些因素可能有助於解釋為什麼高盛公司的高管們在臉書上對總統特朗普宣佈美國退出巴黎氣候協議表達憤怒。 一些美國的首席執行官包括華特迪斯尼的鮑勃·伊格爾和特斯拉的伊隆·馬斯克辭去了總統諮詢委員會的職務以示抗議。

另一個重要因素是公司不僅要認真對待氣候變化,而且要重視與氣候有關的技能,這體現在薪酬中,公司為這種專業知識向人們付工資。

在2016年,對在企業職責和可持續發展部門工作的員工進行了一項調查,其中大部分人員在北美或歐洲,調查發現員工平均工資為61,000英鎊(2016年約合87,000美元);12%的受訪者獲得了100,000英鎊(143,000美元)或更高的薪酬。 即使在英國,這裏的平均工資低於57,000英鎊,受訪專業人員的平均工資也是2016年英國普通全職員工平均工資28,000英鎊的兩倍。

不過,調查中63%的專業人員都有碩士或博士學位。"坦白的說,相對於他們所提供的專業知識來說,他們獲得的報酬還過低,"西思特米科優公司(SystemiQ)負責人傑瑞米·歐朋海姆(Jeremy Oppenheim)在研究中寫道。一個解釋是"大多數公司沒有充分認識到可持續發展團隊為公司業務的開展帶來的經濟價值。"

同樣,溫斯頓說,在尋找潛在員工時,大多數人力資源部門,特別是在美國,人力資源部門似乎滯後於潛在員工對氣候變化應對能力的重視程度。"這遠遠落後於氣候變化帶來的挑戰。那是因為,多年來,人們認為這是政治。你這樣說不會帶來麻煩'嘿,每個人都應該接受社會媒體的培訓',但是如果你說'嘿,每個人都應該接受氣候變化的培訓,'就有可能帶來麻煩。"他說。

"但是,"溫斯頓補充說,"情況正在發生變化",而且這種轉變已經發生,他說,不管美國是否退出巴黎協議。

