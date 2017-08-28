打破黑客「神通廣大」的神話

Image copyright iStock Image caption 記者和商業圖片眼中的黑客往往是這幅形像，但這並不符合事實。

記者在撰寫網絡安全報道時，經常犯的一個錯誤是形容黑客攻擊是一個"複雜高深"的技術活，實際情況並非如此，並且這讓很多網絡安全專業人士感到不爽。

什麼是複雜攻擊，目前尚沒有一個具體的定義，但是一般認為，黑客發動複雜網絡攻擊時，會通過一個特殊而複雜的網絡收集情報，然後偷偷對其加以非法利用。

這種攻擊會經常發生。但是，登上報紙頭條的黑客和網絡罪犯往往更多地使用簡單的技術。事實上，和其他所有罪犯一樣，他們往往是狡猾的機會主義者。

歐洲刑警（Europol）組織主席說，網絡犯罪的發展速度"不斷攀升"。這家機構發現，21世紀的黑客慣常使用的犯罪手段正在不斷增加 -- 這些實際上並不復雜的犯罪手段包括：數字化支付攻擊、勒索軟件、在黑暗網絡上出售非法物品，以及盜竊個人數據實施詐騙或身份盜竊。

大多數情況下，罪犯頭子都會僱傭無視道德的黑客和年輕程序員，使用由第三方開發的程序非法侵入計算機系統。

"有組織犯罪團伙會說，'展露下你的本事'，然後將其拖入黑暗的角落，"歐洲刑警組織顧問、薩里大學教授阿蘭·伍德瓦德（Alan Woodward）說。

"他們自己並沒有技術能力。他們以前可能在販毒。轉向黑客行業的目的只是因為後者的非法獲益更為巨大。"

英國國家預防犯罪局（NCA）最近發佈的一份報告詳細論述了年輕人群從事網絡犯罪的情況。由於從事惡意黑客活動而被拘捕的黑客的平均年齡僅為17歲--他們的非法行為包括蓄意破壞網站、盜取數據、以及非法侵入個人計算機。

網絡在今天日趨發達，然而網絡連接卻往往並不安全，很容易找到計算機系統的漏洞進行非法活動。勒索軟件正在不斷蔓延。2016年，罪犯每次發動非法攻擊可以獲得1,077美元。在BBC反黑客節目《Click's Spencer Kelly》中我們可以看到，黑客只需點擊搜索引擎就能很容易搞到商品化勒索軟件。

Image copyright iStock Image caption 雙筒望遠鏡：似乎和黑客工具毫不沾邊。

正如伍德瓦德所說，黑客攻擊是一件非常容易的事。只需找到勒索軟件、間諜軟件或垃圾郵件等等黑客工具並釋放出去，然後等魚上鉤即可。很多人都感到奇怪，為什麼每天都會收到大量垃圾郵件，並且很多垃圾郵件一眼看上去就是非法的。你收到尼日利亞王子白給你錢的詐騙郵件的原因在於，仍然有人前仆後繼地上當受騙。儘管受騙者數量極少，但也足以讓詐騙犯掙到大錢。

網絡罪犯還會使用社會工程技術，從而使得他們的詐騙手段更加廉價，危害性也更大。例如，他們會引誘我們點擊能引起我們興趣的鏈接。奧薩馬·本·拉登於2011年被美軍擊斃後，Facebook上立刻出現了拉登被擊斃過程視頻的鏈接，你一旦點擊就會中了圈套。

上述事實表明：人們心目中似乎掌握著魔法般黑暗力量的黑客形像實際上是站不住腳的。事實上，很多黑客攻擊行為都是由技術能力很一般，並且十分懶惰的人乾的。流行文化中的黑客形像 --氣定神閒地打開筆記本電腦，輕鬆侵入五角大樓的計算機系統， 實際上並非如此。

常言道，天網恢恢，疏而不漏。網絡罪犯最後也難逃法網。在英國，對計算機相關犯罪的成功定罪數量在不斷攀升。這個數字2014年是45宗，2015年則增加到61宗。

那麼，到底存不存在神通廣大的全能黑客？我敢肯定有，但是他們數量極少，並且絶大部分都已經被政府收編。網絡犯罪和網下犯罪沒什麼兩樣，目的只有一個 --為了快速攫取不義之財。

"罪犯們既聰明又懶惰，"伍德沃德說。"所以他們不再手持霰彈槍去搶銀行，在網絡上撈錢要更容易。"

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