大腦一片空白！你是否患了暫時性失憶症？

Image copyright iStock Image caption 這件事發生在夏天，保羅在克羅地亞度假的時候。

兩年前，63歲的保羅·博爾丁（Paul Bolding）和他的妻子科斯蒂（Kirsty）在克羅地亞度假，兩人去了一個小島的沙灘上。他們決定去浮潛，兩個人輪流入海，一個人照看東西。保羅遊了一會兒，然後躺在鋪在鵝卵石上的毯子上睡了一會兒。當他醒過來時，他不知道自己身在何處，也不知道自己怎麼來到這裏。

可以想像，保羅感到非常害怕。他的妻子帶他到陰涼處坐下，想方設法讓他平靜下來，試圖弄清他到底出了什麼事。科斯蒂在BBC電台的All in the Mind節目中告訴我，她很快就發現，保羅無法記住新的事情，因為他總是問相同的問題："你覺得我中暑了嗎？你覺得我在太陽下面睡著了嗎？"他問了20多遍。

科斯蒂想知道這是否是癡呆症的開始。她擔心自己下半輩子可能要一直照顧他了。她開車帶他回到之前他們住的城鎮，希望更加熟悉的周邊環境能夠喚醒他的記憶。她不得不為他點午餐，因為他不知道要吃什麼。他記不得之前10天休假的任何事情，甚至包括一開始和親戚見面的事。

到下午的晚些時候，保羅開始感覺好一些了，他建議按照前一天說好的計劃去散步，這說明他的記憶正在恢復。一小時後，一切恢復正常——除了那六個小時的記憶空白。時至今日，這部分記憶也沒有恢復。

回到英國後，保羅去看醫生。醫生說他是暫時性失憶症發作，在50歲以上的人群（保羅屬於這一人群）中這一病症較為普遍。急診通常每個月會遇到兩到三個這樣的病例。

這一病症發作時，病人仍然知道如何開車，如何走路，但是通常情況下，他們和保羅一樣，不記得前幾天他們在做的事情。他們也像保羅在海灘上時那樣，反覆問相同的問題。這是確診這一疾病的典型特徵。

病因仍然是個謎。起初，醫生認為這一病症發作起來像是癲癇或偏頭痛的症狀。甚至可能是短暫性腦缺血。但是現在，醫生認為它和其他健康問題沒有關係。有人認為，儲存長期記憶、處理自傳式記憶的海馬體可能是該疾病的關鍵。

Image copyright iStock Image caption 暫時性失憶症這種疾病影響非常嚴重，以至於人們會徹底忘記自己是誰。

埃克塞特大學醫學院（University of Exeter Medical School）的認知和行為神經學教授亞當·澤曼（Adam Zeman）解釋了該病的原理："我們的看法是，海馬體被暫時關閉了。保羅的病例非常典型。當發作時，人會失去過去數周的記憶並且無法產生新的記憶。"

腦成像研究也支持這一理論，揭示了在發作時海馬體出現了暫時異常。

法國的醫生檢查了142位出現暫時性失憶症的女性，他們發現這些病症是由情緒壓力事件突然引發的，比如爭吵。而男性更多的是在體力勞動或在冷水中浸泡後發生這一病症。有頭痛病史的人出現這一病症的可能性較高。

Image copyright iStock Image caption 這一綜合症會導致患者永遠無法回憶起一生中的數小時或數天。

有時候，暫時性癲癇失憶症患者可能會被誤診為暫時性失憶症，但是前者的癲癇發作較為短暫，較為頻繁，且通常發生在人剛剛醒過來時。澤曼表示大多數時候診斷比較簡單："如果患者在發作後前來就醫，他們說明的情況和保羅一樣，那就幾乎無需懷疑。如果患者在發作時前來就醫，就會有點難度，你必須考慮其他可能性，比如短暫性腦缺血、癲癇或心因性失憶症。"心因性失憶症一個較大的區別是患者不記得自己是誰，但是他們可以產生新的記憶。

好消息是暫時性失憶症通常是一次性的，並不說明身體有其他問題。只有很小比例的患者會經歷第二次發作。但是當這個病症發作時，患者一定會感到非常恐懼。

保羅希望這一病症不要再發作了。但如果發作的話，至少科斯蒂知道是怎麼回事。

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