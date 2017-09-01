新飛艇能否成為亞馬遜補給工具？

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巴西城市聖卡洛斯（São Carlos）以南四英里曾經是一片甘蔗地，現在這裏坐落著一個巨大的拱頂飛艇庫。在這個專用的建築物裏停放著巴西的首艘飛艇——這種新設計的交通工具有可能改變巴西的發展方式。

20世紀30年代以後，這種形式的飛行機器幾乎銷聲匿跡。現在，巴西首艘飛艇就誕生於此。它一直供私人使用，今年7月開始首次公開飛行。這艘飛艇是價值3500萬英鎊（約合4,460萬美元）的項目的一部分，旨在讓巴西成為飛艇業的核心。負責該項目的公司甚至建造了一個新的工廠，並且已經凖備好製造飛艇機隊。

ADB-3-3看起來像是歷史書中褪色照片裏的那種飛艇——也像是美國職業橄欖球"超級碗"上空飛行的那種飛艇。它的大小相當於一架小型的空中客車客機，上方是一個充滿氦氣的巨大氣囊，下面是一個可以承載6人的小船。在雙發動機的推進下，飛艇的速度最大可以達到55英里每小時（95公里每小時）。

ADB-3-3是巴西航空工業飛艇公司（ADB）開發的原型飛艇，它是該公司飛艇系列中最小的一款。該公司希望很快能由此設計出能裝載30噸貨物、甚至一輛小型坦克的大型飛艇。公司的首個目標是讓ADB-3-3獲得商用飛行安全許可並投產。公司希望到2018年開始研製貨運飛艇。

Image copyright Airship Do Brasil Image caption 巴西的飛艇有可能用來為熱帶雨林的偏遠地方帶去補給物資（圖片來源：Airship do Brasil）

像ADB-3-3這樣的飛艇被稱為比空氣還輕的交通工具，它就像小孩聚會上的氣球一樣，通過氦氣升入空中。像 Airlander 10（俗名"會飛的屁股"）這樣的速度更快的混合動力飛艇實際上一部分是飛艇，另一部分是飛機。它們像飛機一樣利用機翼獲得升力，但這種設計的缺點是最好需要一個短的跑道才能順利起飛。

大約80年前全世界都已經放棄了飛艇，為什麼現在唯獨巴西人開始對飛艇產生熱情？這部分是由於巴西陸軍前軍官馬塞洛·菲利普斯（Marcelo Felippes）的願景。他在目睹了在亞馬遜叢林運輸較重的貨物的難度後決心創建巴西航空工業飛艇公司。在亞馬遜叢林中，幾乎沒有公路，通過輪船運輸沉重的貨物是一項艱巨的任務。

"在20世紀80年代，我曾經在亞馬遜叢林為軍方進行一個調查項目。經過在叢林中長時間的研究，我認為飛艇是軍隊交通問題的解決方案。"菲利普斯說，"雖然軍方認為飛艇屬於過去，但是我必須向他們證明新技術和不同的材料意味著飛艇屬於未來。"

"我公司是拉丁美洲首個製造載人飛艇的公司。我們在決定製造何種類型的飛艇之前進行了非常深入的思考。我們製造的飛艇速度比較慢，但是依循了傳統的設計，因為它能夠懸停，同時能夠把機器送至叢林中混合動力飛艇無法降落的地區。"

"混合動力飛艇的商用安全飛行許可需要花費大量時間和金錢，因為它採用了全新的設計。"

菲利普斯製造飛艇的靈感來自於巴西在航空史上差不多已經被人遺忘的地位——尤其是巴西的民族英雄亞伯托·桑托斯·杜蒙（Alberto Santos-Dumont）的偉大事蹟。

在20世紀之交，桑托斯·杜蒙在巴黎的基地進行早期飛艇設計實驗。實驗中的飛艇看起來像一個氣球下面掛了一輛自行車，車上載有一人。1901年10月，他乘坐這艘飛艇繞著埃菲爾鐵塔飛行一周，創造了歷史。

不止如此，據稱，桑托斯·杜蒙還領先萊特兄弟完成了世界首次比空氣更重的飛行器的動力飛行。1906年10月23日，他首次完成距離超過25米（82英尺）的飛行，並獲得官方承認。雖然萊特兄弟超越了他，但是他們的飛行沒有官員出席確證。

桑托斯·杜蒙於1932年去世。當時德國的齊柏林巨型飛艇（Graf Zeppelin）開始提供橫跨大西洋往返德國和巴西的定期飛行服務。後來該航線還投入了更大的興登堡號飛艇（Hindenburg）。如今，把飛艇拴在地面的系留柱仍然屹立在巴西北部的累西腓（Torre do Zeppelin）。這是南美洲第一個飛艇基地的所在地。而現在巴西空軍仍在使用在里約熱內盧建造的用來停放齊柏林飛艇的巨大飛艇庫。

1937年興登堡號飛艇墜毀，標誌著飛艇黃金時代的終結。第二天，齊柏林飛艇抵達法蘭克福，完成了從里約熱內盧出發的為期四天的飛行。這是最後一次國際客運飛艇航班。

六年後，在第二次世界大戰期間，17艘美國飛艇完成了一次史詩般的飛行，前往巴西追擊德國潛艇，完成護航任務，並援救在海上或叢林中墜機的機組人員。其中兩艘飛艇甚至降落至原先德國齊柏林飛艇停放的飛艇庫裏。

如今，飛艇回歸巴西，這次基本上是巴西製造。

巴西航空工業飛艇公司成立於2005年。一開始，菲利普斯專注於建造"輕航空機"，以培養建造飛艇所需的技能。輕航空機是系留在地面的無人飛艇，類似於戰時的防空氣球。他建造的兩架輕航空機曾在2016年里約奧運會上使用。

他的工程師還設計了一種可以稱為"氣球起重機"的機器，它把一個大大的氣球系在地面上，利用空中的力量把像變壓器這樣的重物吊到空中。然後再把重物慢慢移至需要的地方。

但是設計和建造飛艇的時間遠遠超出了菲利普斯的預期——而且還需要一種新的方法。

20世紀80年代後期，現已不復存在的美國Lighter Than Air公司建造了一艘名為"138S"的飛艇。這艘飛艇在完成了多次科學考察飛行任務後在1997年退役。幾年後，美國科學應用國際公司（Science Applications International Corporation），也就是現在的 Leidos公司從Lighter Than Air公司購得從零開始建造飛艇所需要的全部技術。他們希望實現飛艇的現代化，為美國政府的載人或無人飛行任務服務，但是這個項目後來被取消了。

Image copyright Science Photo Library Image caption 二戰期間美國海軍把部分飛艇的基地設在巴西（圖片來源：Science Photo Library）

不過，138S飛艇並未就此終結。當時，飛艇的製造和飛行所需的型號許可證和工具被巴西航空工業飛艇公司購得——這樣他們才得以建造ADB-3-3。

"這個設計對我們的吸引力在於我們有可能以非常低的價格購得全套圖紙和工程報告。"公司的首席技術官丹尼爾·貢薩爾維斯（Daniel DM Goncalves）說，"到目前為止，我們尚未調整它的設計，所以它基本上就是一艘138S飛艇。這是一艘原型飛艇。我們將以此為基礎建造有許可的飛艇。"

"巴西航空工業飛艇公司正在尋找其他製造商來培訓自己，但是沒有哪家公司會培訓潛在的競爭對手。公司發現必須先嘗試製造一艘簡單的飛艇，然後再建造一艘30噸的飛艇——這艘簡單的飛艇就是138S。"負責特別任務解決方案的高級商務拓展和項目經理邁克爾·菲利普斯（Michael Phillips）說。他在巴西航空工業飛艇公司購買這艘飛艇的過程中發揮了至關重要的作用。

"為什麼要選擇這麼保守的設計呢？與已經飛行超過一百年的被實踐證明的設計相比，混合動力的風險較高。"

美國航天航空學會（American Institute of Aeronautics and Astronautics）副主席羅恩·霍克斯特勒（Ron D Hochstetler）認為，菲利普斯想要實現的飛越亞馬遜叢林的理想尚未迎來最大的挑戰。

"巴西有很多使用飛艇的理由。有那麼多偏遠地區，不論是公路、鐵路還是機場，建造成本都太高。柏油路、鐵軌和機場建築都需要花費大量的資金。而飛艇的主要基礎設施投資就是飛艇本身。"

"巴西航空工業飛艇公司的事業蒸蒸日上，但是要完成從小型示範性飛艇到大型貨運飛艇的飛躍可能是任何一家飛艇公司都會面對的最大挑戰——而從20世紀30年代以來，還沒有一家公司取得成功。"

飛艇在叢林上空懸停並把機械設備放至地面的想法非常引人注意。但是霍克斯特勒認為評論者的看法不一定對。

Image copyright Airship Do Brasil Image caption 巴西的飛艇設計基於美國較早的飛艇設計（圖片來源：Airship Do Brasil）

"讓飛艇在叢林上空的一個位置懸停實際上要比直升機簡單，前提是採用現代計算機控制系統。在貨物觸地的一瞬間，飛艇會變輕，然後快速上升，但是可以加大發動機的推力，直至裝好足夠的石塊補償重量的減輕。這聽起來可能不太安全，但是有很多石頭、泥土和水可以用作壓載物——或者使用回程需要運輸的貨物。"

菲利普斯說："我們開始設計大型貨運飛艇已經有兩三年的時間了。小型飛艇的製造讓我們受益匪淺。如果沒有這份經驗，我們不可能製造大型飛艇。"

巴西航空工業飛艇公司的商務經理法布裏喬·阿韋拉（Fabricio De Avellar）說："我們的確能夠感受到我們與亞伯托·桑托斯·杜蒙的開創性工作之間的關聯。我們感到通過繼續進行他的工作，這份工作已成為他遺產的一部分。"

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