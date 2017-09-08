如何保護自己避免成為網絡犯罪受害者？

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2013年，英國南劍橋郡（South Cambridgeshire）的警察把一種特殊的犯罪預防工具帶上了大街。

警察們檢查每一棟房子，找到沒有關上的窗戶或未鎖的門，然後在門廳和廚房前放置氣球。氣球上印著關於保障住家安全的建議，希望由此能夠鼓勵人們能夠更加用心地保護自己的財產。

收到氣球提示的房屋住戶只佔當地人口的一小部分——大多數城鄉居民在離家外出的時候都會鎖緊房門。然而，世界各地千百萬計算機用戶對於他們的數字化設備卻沒有同樣的安全意識。

事實上，很多人經常將自身完全暴露在網絡安全威脅之下，或者讓騙子輕而易舉地獲得其個人信息甚至銀行賬戶。最近，網絡詐騙不斷增加，很大程度上就是網絡罪犯分子努力不懈地試圖詐騙那些粗心大意的人。

我們對於計算機安全為什麼不像對房門上鎖那樣用心呢？

你要是考慮下受到黑客攻擊的後果，就會知道不在乎網絡安全是多麼愚蠢了。對，我們的住宅裏面有許多貴重物品，但是我們的計算機和電郵賬戶同樣有許多私密個人信息、高敏感性工作文檔、還有你的經濟財務信息。

Image copyright iStock Image caption 我們離開家時會不假思索地鎖門，但是往往對網絡安全重視不足（圖片來源: iStock）

事實上，每個人都可能成為網絡詐騙的受害者。例如現在一種網絡詐騙方式是：讓計算機用戶進行某種高風險操作，使得之前的安全努力付之東流。比如，某天你收到了一封貌似人畜無害的郵件——發信人甚至是你所信任的組織或個人。

一旦點擊郵件裏的鏈接或者附件，就會下載惡意代碼——這種木馬軟件會潛入你的計算機盜取密碼或銀行登錄信息，甚至把你的整個系統鎖死，然後你必須繳納一筆贖金才能重獲對計算機的控制權。

很多人對這些正在日趨蔓延的威脅或手段一無所知，也就無法將其拒之門外。

網絡安全意識

然而，我們能夠採取某些實用化措施更好地保障數字安全。

一般而言，那些已經採取了嚴格的網絡安全措施的人往往都是網絡安全專家。英國網絡安全公司駭客之家（Hacker House）的聯合創始人馬修·海基（Matthew Hickey）這樣描述自己的家："我自己家計算機網絡的安全水平能夠媲美很多政府機構。"

很明顯，他是參考美國國家安全署（NSA）的員工安全指南來設置家庭網絡安全措施的。"這部《指南》讀起來很有趣，"他說道。

Image copyright iStock Image caption 為了增強自我保護意識，不妨把你的安全設想成一座有沙灘和濃密叢林的小島（圖片來源: iStock）

海基所採用的某些安全措施已經超出了大部分人的需求，例如"被動水龍頭"，一種對進出家庭網絡的流量進行監控的特殊設備。然而其他的安全措施也應該讓所有人都能使用。

例如，他建議人們用一台很少使用的單獨聯網設備或智能手機在線查看銀行賬戶。考慮到你慣常使用的計算機或手機可能已經被植入木馬——由於它們的使用頻率很高，這一點的概率很大——至少這樣做可以保證你的財產安全。

那麼該不該進行定期備份，並把信息保存在不和計算機連接的外接硬盤上呢？這樣做的話，即便你的整台計算機中了勒索病毒而被整個加密，你保存在未感染設備裏的文檔卻仍然活著。

"設計自己家的網絡時，我把它設想成一座小島，"海基說。"有一片沙灘，所有網絡信息都會衝刷到這片海灘上。海灘後面是一片叢林——我把我的電腦分成幾層，並且假設每層的某些位置會崩潰掉。"

Image copyright iStock Image caption 為了保護你的網絡生活，有必要認真考慮安全問題（圖片來源: iStock）

二戰期間，溫斯頓·丘吉爾（Winston Churchill）和艾因賽德將軍（General Ironside）決心抵禦納粹德國的入侵。他們在英格蘭南部建設了大量碉堡和堅固防線。他們劃定了防守力量可以後撤的位置，從而利用原野中的防禦工事打擊侵略者。

公共安全意識推廣計劃向人們展示了安全層級和最佳實踐。例如，倫敦市警察局最近推出了系列短片為人們提供重要建議。其中包括：使用公共Wi-Fi前必須下載虛擬私有網絡（VPN）軟件，從而防止他人通過截取Wi-Fi網絡數據而監控你的上網活動（這一點很容易做到）。

海基承認，對於很多人來說計算機安全這個問題過於複雜，不僅僅是因為它充斥著技術術語。然而他說："最終，所有人都不得不採取某種水平的安全措施。"

Image copyright iStock Image caption 市場上過去出售的路由器很多都存在安全缺陷（圖片來源: iStock）

例如，不要以為你家裏能上網的設備就一定是很安全的。有成千上萬的網絡攝像頭由於默認設置不安全而洩密，讓網上所有人都能看到用戶家裏或者辦公室裏的情景，而用戶卻對此一無所知。

我們生活在一個有趣的年代。就在不久以前，上市的Wi-Fi路由器沒有默認安全要求，用戶無需輸入密碼就可上網。儘管這種情況現在已經發生變化，但是悲哀的是，越來越多的普通人成為勒索軟件或者詐騙郵件的受害者，使得人們不斷提高自己的安全意識。希望人們都能了解網絡上有哪些真正的危險，以及該如何自我保護。

生活在大城市裏的人們具有較高的安全意識。儘管犯罪是小概率事件，但是他們在每天離開家門時仍然會不假思索地鎖緊大門。

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