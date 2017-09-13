為什麼我們不做好颶風防災凖備？

Image copyright Getty Images Image caption 颶風伊爾瑪接近時，一名女子向著大海張望（圖片來源：Mark Wilson / Getty Images）

颶風伊爾瑪（Hurricane Irma）肆虐加勒比海各島嶼和佛羅里達，至少造成了10人死亡之際，美國尚未從颶風哈維（Hurricane Harvey）咆哮後的一片狼藉走出來，颶風哈維令德克薩斯州遭受嚴重的洪水和破壞，災情一路延伸至路易斯安那州。如果這些還不夠，還有另外兩個颶風——何塞（Jose）和卡蒂婭（Katia）已經開始穿過大西洋和墨西哥灣，疾馳猛進，洶湧而來。

今年的颶風季節正在造成慘烈、恐怖的危機。從它們的規模和後果來看，這樣的災難似乎是空前的，像是一次性的。政界人士和媒體記者們喜歡用"前所未有的"這樣的詞匯來形容這些颶風的影響。從個人的視角來看，這麼說沒有問題。對於像休斯敦居民一樣的很多人來說，他們此生從來沒有過這樣的經歷，他們感覺到的是自然的失常。

但自然災害並不是失常現象。它們是非常頻繁的事件，而且現在正在變的更具破壞性。每次災害發生的時候對這些災難進行孤立思考會產生危險，甚至是致命的影響：這會阻止我們在一開始就對這些災害做好凖備。

有一些已知，並且有時非常簡單的方法可以減輕這些災害造成的人員傷亡和經濟損失。棘手的是，這樣做需要政治家、企業和公眾來改變我們對未來的看法。

Image copyright Getty Images Image caption 公園職員為凖備迎接颶風伊爾瑪的佛羅里達州居民裝填沙袋（圖片來源：Mark Wilson / Getty Images）

為似乎相對不太可能發生的事情而拖延做好凖備，這是人性。當這些凖備工作需要花費金錢時尤其如此。想想你寧願留出預算支付你今晚就需要的棲身之處，還是為你的家人支付可能多年內都不需要的人壽保險？但是，任何人都明白，那些冒險不購買健康保險的人，一旦生病，那麼現在的未雨綢繆將能夠在未來省去多得多的開支。

當然，這裏有無可挽回的人身傷亡。但也有經濟損失。BBC Future欄目此前曾在美國做過調查，有一項研究表明，聯邦應急事務管理署（FEMA）為災難凖備所支付的每1美元，可以在之後節省4美元的費用。雖然確切節省的金額（如在某些情況下，費用可以全部節省下來）存在差異，最近一項關於世界各地減災工作的調查發現——從在薩摩亞（Samoa）為易受洪水侵襲的家庭加高樓層到在菲律賓安裝火山監測裝置——減災工作確實能帶來顯著的經濟效益。

比個人或一個家庭（無論是房屋管理機構還是聯邦政府）的力量大得多的組織機構應該通過這樣的宏觀視野（以及基於數字的客觀分析）來認識情況並採取相應的行動。他們有時也這麼做了。例如，當佛羅里達州經歷了1992年颶風安德魯（Hurricane Andrew）的破壞後，人們意識到提前規劃的重要性（往往是事半功倍），一系列政策變化意味著現在大多數房屋現都安裝了防颶風玻璃，屋頂和混凝土支柱進行加固（儘管這些建築規範可能需要在海平面上升的情況下進行調整）。

去年3月，當我在佛羅里達南部進行報道的時候，邁阿密戴德郡（Miami-Dade county）首席可持續發展官妮可爾·赫夫蒂（Nichole Hefty）告訴我："當您回想颶風安德魯的時候，當時我們通過了一些非常強有力的抗風規範措施。開發商會有一些抗議，稱'辦不到，太貴了，我們做不了。'但是我們做到了，並且這很重要。現在，我們的社區比其他社區受到更多的保護，在保護力度方面，這套規範被認為是全國最強大的建築規範之一。"

Image copyright Getty Images Image caption 居民戈登·福爾熱（Gordon Forget）於2017年9月6日在佛羅里達州伊斯拉摩拉（Islamorada）安裝防颶風窗板（圖片來源：Marc Serota / Getty Images）

但由於預算受到需要優先支出的資金的擠壓，如學校和警務方面的優先開支；開發商對法規的抵制；很多政治家僅僅關注他們任期內的未來，而許多政策制定者往往也是孤注一擲，或者太過於不知所措，從而未將減災作為重中之重。

休斯敦是最近一個相當悲慘的例子。這次洪水泛濫的一部分原因是這座城市地勢平坦低窪，排水條件不佳。但其他原因則是人為的，比如最近的建設熱潮以及過時的防洪設計、建築規章和排水系統。政客們受到過提醒和警告，但卻沒有依照建議採取行動。

這種往後拖的心態不僅僅隻影響到政府的政策。個人、社區甚至公司在投入財力保護自身免受自然災害破壞方面的不作為則是另一個例子。去年，全球由自然災害造成的經濟損失中，只有26％被保險所覆蓋。而這些損失並不是小數目。僅美國一地的災難就造成2100億美元（1610億英鎊）的損失，這是自2012年以來損失最為慘重的一年。連續四年，洪水成為破壞力最高的災害。

在易受洪災侵襲的社區中，最常見的一個承保人是FEMA所管理的的國家洪水保險計劃（NFIP）。但是，具有諷刺意味的是，即使該機構也還沒有對美國面臨危機的程度做足凖備：雖然NFIP的債務負擔近250億美元（約合190億歐元），但直到去年9月，它才是第一次為自身購買了再保險計劃-為保護自身可能的潛在損失而購買的保險。2017年1月續保後，由於僅僅颶風哈維帶來的損失估算已經高達100億至200億美元之間（76億英鎊至152億英鎊），從而觸發該保單的賠付，再保險計劃似乎已經是物有所值。但從某些角度來說，NFIP還是動作遲緩了。再保險所提供的緩衝，僅僅只能幫助NFIP在未來的災難中避免積累更多的債務，而不是幫助其償還已經存在的債務，這其中大部分可能還會落到納稅人頭上。

Image copyright Getty Images Image caption 佛羅里達州的一個企業主在颶風伊爾瑪接近時豎起了這塊標識牌（圖片來源：Joe Raedle / Getty Images）

在許多方面，我們都將包括颶風在內的這類災難作為一次性的事件來對待。然而，僅僅這一次颶風季的肆虐就表明，其實不然。並且我們現在看到的那種捲走屋頂，奪走生命的風暴也不是稀客。事實上，颶風正變得越來越強大。據美國國家航空航天局（NASA）報道，有研究表明，與20 - 25年前相比，颶風變得越來越強，颶風風速提高了5%，其中夾帶了更多的水汽（解讀為：更大的降雨）。

同一時間內，在易於受到颶風侵襲的海岸線，人口和房產價值都在攀升——這將使得代價非常高昂的自然災害變得更加頻繁。僅在美國，2016年就有150億美元的損失；在1980年，這是數字僅僅只有3億美元（經通貨膨脹調整後數字）。

即使歷史上沒有遭遇颶風的地方也不能倖免。例如，乍看起來，休斯頓在洪水凖備方面沒有制定明確的細節是有理可循的：像哈維這樣規模的颶風一年當中襲擊休斯敦的概率是1/500。

然而在過去10年中，休斯頓已經見證了三次的這種概率只有1/500的風暴的襲擊。

誠然，像休斯敦這樣的城市，甚至是邁阿密，在未來10年、20年、甚至250年中或許不會再經歷類似哈維和伊爾瑪這樣的颶風。他們可能耗費金錢和時間通過新的法規和分區規範。他們可能會將資金從其他優先事項中轉移到新的排水系統以及更高的海堤和更牢固的堤壩。NFIP可能會花費數十億美元來擴大再保險計劃。多年後，居民們可能會抱怨這一切都浪費了。

這就是依靠歷史數據和平均值做決策帶來的問題。但這些都不是可以預知未來的水晶球。

然而，隨著自然災害造成的傷亡和損失不斷攀升，即使在重大災害方面具有很少歷史經驗的社區也可能會問， 他們是否真的希望在這上面搏一把。

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