如果發生核戰爭 我們能存活下來嗎？

如果發生核戰爭,英國政府至少在倫敦的心臟地帶有一處隱秘的地堡。地堡的名字叫品達(Pindar),它和古希臘的一位詩人同名。不過,其中的含義卻令人膽戰心驚。

據說,在公元前335年,亞歷山大大帝摧毀了底比斯城(Thebes),僅僅保留了品達的房子。品達的房子得以倖存,是因為他的詩歌頌揚了這位希臘大帝的祖先。

當然,這其中隱含的意思就是,如果發生核戰爭,倫敦被夷為平地,名為品達的這座地堡依然能夠倖存。品達是否專門為實現這個目的而設計不得而知。目前為此只有為數不多的幾張關於這一建築綜合體的照片公開出來,而且,還都是從品達的內部所攝,英國國防部根據信息自由法的規定,在一次應詢中對此進行了確認。

和那些極其安全的軍事指揮部一樣,品達可以讓"政府得以持續運作",這是政府計劃的一部分,以確保權力機關在極端災難過程中乃至事後能夠正常運轉。不過,確保軍事將領和高級政客戰勝災難是一回事,那麼他們必須保護和代表的普通民眾的安全呢?我們做好凖備了嗎?

紐約的一處核輻射避難所(圖片來源: AFP/Getty Images)

這是位於新澤西的史蒂文斯理工學院(Stevens Institute of Technology)的亞歷克斯·威倫斯坦(Alex Wellerstein)最為關切的問題。至於政府的連續性,他說,"我不關心這個問題……那是他們自己的問題。"

威倫斯坦最近宣佈,他和同事正在參與一項計劃,復興民防,即制定方法和信息宣傳措施,幫助民眾在軍事攻擊和自然災害面前進行自我保護。

在冷戰期間,民防是經常提及的話題。當時,核攻擊幽靈影響著大眾文化,也是政治上流行的話題。今天,人們不再那麼經常討論核爆炸和它的後續影響。不過,威倫斯坦認為,這一切需要改變。

畢竟,世界上還有15,000枚左右核武器,其中,絶大部分在俄羅斯和美國。兩國領導人最近承認,兩國的關係處於危險的低點。

威倫斯坦承認,發生核戰爭或流氓國家與恐怖組織引爆小規模核裝置的可能性極小。但他認為,有必要防患於未然。

核武地圖(Nukemap)在谷歌地圖上進行標注修改,告訴使用者核爆炸的影響(圖片來源: Alex Wellerstein)

威倫斯坦此前所做的項目之一就是核武地圖:在谷歌地圖上進行標注修改,向使用者展示地球任何一個角落他們所選擇的核武器爆炸將產生的基本影響,包括在大城市。

設計的理念是將核威脅更加逼真的展示在人們面前,讓人們熟知核威脅。因為,很多人輕視民防,認為它沒有什麼作用。"他們喜歡嘲笑這類東西,"他解釋道。現在,威倫斯坦正在設計更加逼真的工具。

"設想你戴上一個(虛擬現實)頭盔,"他說,"你在觀看曼哈頓的天際線,你看到了一枚核武器爆炸。假想你看見蘑菇雲從你面前升起。"

"這樣是不是顯得更逼真?"

他的新計劃將考慮通過各種各樣的素材來實現相似的目標,比如,他提議以漫畫小說的形式,向人們傳授知識,提高核攻擊情形下的生存機率。

建議非常簡單,人們可以待在家中而不必試圖驅車逃離受影響區域。這是因為,在危機情況下,交通會變得非常擁堵,就像在颶風警報時經常發生是那樣。當核炸彈引爆時,它會吸納很多塵土和碎片,對其形成輻射,然後再將這些看不見的"放射性塵埃"撒向周邊地區。

"待在建築物中,保護因素顯著增多,"威倫斯坦解釋道,"你待在建築物內幾個小時,你的輻射風險就會顯著降低。"

韓國首爾一個地鐵站入口處的一塊"避難所"標誌(圖片來源: Chung Sung-Jun/Getty Images)

隨著北朝鮮不斷炫耀其不斷增強的核彈頭導彈發射能力,聲稱可以發射到美國本土,美朝兩國領導人之間的關係越來越緊張,一些位於朝鮮導彈發射範圍內的地區開始更加嚴肅地進行防備。在日本,有些村落開始進行核攻擊演習。夏威夷修訂了指導民眾進行核爆防備的措施的條例,美國西海岸的一些地方主管部門也在採取類似措施。直接受北朝鮮威脅的美國關島最近發佈了如何應對核輻射的指令。與此同時,美國國土安全部也於近期重新設計了官網 Ready.gov,增設了有關核爆炸的欄目。

在其它國家,民防的重要性在近些年已經不再列入議事日程。截至上個世紀80年代,英國制定了一系列的民防預備措施,其中一些措施,通過分佈於英國各地的區域管理者,可以幫助政府實現不間斷運行。其它一些措施,如防空警報和宣傳運動,則直接服務於普通民眾。

例如,警報部署在成千上萬個地點,可以用來向民眾預警導彈襲擊,也可以用於在輻射消失時通知警報解除。

如果發生全面的核戰爭,這些冷戰基礎設施還能發揮作用嗎?感謝上蒼,還從沒有需要在這種真實場景下進行驗證。

"這一特殊事件的問題在於它和其它類型的突發事件完全不同,"英國皇家國際事務研究所(Chatham House)政策學院國際安全系主任帕特麗夏·路易斯(Patricia Lewis)說,"它太可怕了。"

埃塞克斯大學(University of Essex)歷史學家馬修·格蘭特(Matthew Grant)在他的著作《爆炸之後:英國民防與核戰爭,1945-68》(After the Bomb: Civil Defence and Nuclear War in Britain, 1945-68)中探討了這一問題,他說,過去,由於對核現實威脅的認知程度有限,而且認知的晚,英國的民防工程資金非常少。

英國皇家聯合軍種研究所(Royal United Services Institute)的詹尼弗·科爾解釋說,儘管人們認為恐怖集團引爆核炸彈的可能性"雖低但卻不可忽視",但是,核戰爭已不再被列入英國的"國家風險清單"。

"核打擊不再是合理的極端糟糕情形,"她說。

位於保加利亞的一個紀念切爾諾貝利核洩露事故的裝置藝術作品,它告訴人們核輻射極其有害而且時間漫長(圖片來源: AFP/Nikolay Doychinov)

她的皇家聯合軍種研究所(RUSI)同事湯姆·普蘭特(Tom Plant)也說,英國的裝置有核彈頭的三叉戟潛艇目前正處於凖備就緒狀態,幾天內就可以處於戰鬥狀態。在冷戰高峰時,導彈可以在15分鐘內完成發射。

"現在和冷戰時不一樣,那時候,我們處於明顯的高度危險狀態,"他說。

沒有了那種壓倒一切的威脅,政府在20世紀制定的很多計劃和預備措施或者被棄置,或者被納入其它危機管理計劃。應對嚴重洪災、恐怖襲擊或其它可能需要大量安置民眾的危機處置措施都從冷戰計劃中汲取經驗,科爾說。

今天的危機處置措施都有哪些?英國的主要處置措施是輻射應急處置和公共信息法規, (Emergency Preparedness and Public Information,簡稱 Reppir)。以朴茨茅斯和南安普敦為例,這兩個城市都是核動力潛艇可能泊靠的港口。因此,市議會根據輻射應急處置和公共信息法規制定了詳細的應急處置計劃,如果發生事故造成輻射擴散至當地區域,人們必須依規定進行處置。計劃還反覆提醒人們,核反應裝置自身不會導致核爆炸。

韓國首爾地鐵內的防毒面具及其它應急設備(圖片來源: Chung Sung-Jun/Getty Images)

位於朴茨茅斯的海軍基地甚至還有一個老式空襲預警裝置,並定期進行檢測,以防發生不測時需要使用。在英國的其它地方,還有其它的預警系統,如對工廠的化學有害物質進行報警。

人們在多大程度上能夠降低核爆炸造成的影響,這個問題始終纏繞著我們。

當然,世界上很多地方還保留著核避難所,包括紐約。但是,有些避難所已經被挪作它用,如果附近發生核武器爆炸,已不再適合用作避難場所。

國際紅十字會(ICRC)定期向各國提供各種災難應對措施的建議,包括核武器爆炸。

"如果我們在核爆炸衝擊發生後的幾分鐘內去觀察衝擊現場,"國際紅十字會武器污染部主管約翰尼·拿米(Johnny Nehme)說,"我們幾乎做不了什麼。"

"我能預見的唯一人道主義救助是在爆炸數周以後。"

北愛爾蘭巴利米納(Ballymena)附近的一個由愛爾蘭政府管轄的以前用作核掩體內的罐裝食品(圖片來源: AFP/Getty Images)

他還指出,如果發生戰爭,邊界將可能被關閉、航班停飛,嚴重影響人道主義組織去救助倖存者。

核爆炸對現代城市可能造成的嚴峻後果,以及人道主義組織、應急服務機構和政府有限的救助能力,都讓有些人覺得這一恐怖場景令人絶望。但是,威倫斯坦和其他一些民防倡議者認為,事實上,還存在有一線希望:如果民眾凖備更充分,更見多識廣,他們得以生存的機率就更大。

這並不是哪個人真的想去思考的問題。但是,如果不可想像的事情真的發生了,思考過這個問題,那怕只是那麼一點點,將會帶給我們最好的機會。

請訪問 BBC Future 閲讀 英文原文。