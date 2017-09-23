走進中國女子電競選手的世界

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地點：上海，時間：接近正午。在距離這座城市不斷長高的市中心天際線30公里的一間豪華公寓，震耳欲聾的建築工地噪聲也無法把租住在這裏的六位年輕姑娘從睡夢中驚醒。

住在這間公寓裏的幾位姑娘並非僅是室友關係——她們同屬於一個電競俱樂部。她們是電競俱樂部LLG的成員，也是一群擁有嫻熟技能的職業電競選手。LLG是中國最佳女性電子競技俱樂部之一。

前一天晚上，她們通宵在線進行多玩家網遊《英雄聯盟》對戰訓練直至拂曉。

她們過著類似於二流明星的凖奢華生活。在網絡上，她們有成千上萬的追隨者。她們住著寬敞的公寓，用著名牌手包、提包和首飾。這一切都是通過打電子遊戲掙來的。

根據政府今年1月公布的數據，中國網民數量已經高達7.31億，穩居全球之冠。但是直到不久之前，很多國外流行的電子遊戲都沒能進入中國市場。從2000年到2015年，中國一直禁止單機遊戲上市，政府官員把電子遊戲看作是"電子鴉片"。然而，今天中國已有1.7億電競玩家和愛好者。

Image copyright Danny Vincent Image caption 去年，中國的職業電競產業產值達5億美元。在未來幾年內，全球電競產業市場規模將達300億美元（圖片來源: Danny Vincent）

全球擁有超過5億電競觀眾，中國電競觀眾數量則佔這一數字的半數。有人預計，2021年全球電競產業規模將達350億美元。屆時，中國電競觀眾的數量將超過很多歐洲國家的總人口數。很多職業電競選手在這一浪潮中獲得了名望和財富。

然而，頂級職業電競選手的名單卻被男性所佔據。

某些男性職業選手每年可獲得200萬美元獎金收入，而女性職業玩家的收入與之相比要低得多。

"過去，當我們參加職業比賽時，觀眾會說，這些小姑娘玩的太差了。他們藐視我們，說我們不配進入這個賽場，"20歲的團隊成員單晨說。她的短髮染了色，戴著一副方框眼鏡。

單晨最早在她家鄉湖北武漢的網吧裏玩電競時，就曾經把試圖阻止女性玩家入場的男性玩家打得落花流水，從而贏得了最早的名聲。

Image copyright Danny Vincent Image caption 為了集體訓練打比賽，LLG等電子競技俱樂部成員全都住在一起。他們往往能夠通過比賽贏得數百萬美元的獎金（圖片來源: Danny Vincent）

現在，中國女性電競選手們希望建立自己的職業聯盟。男性選手已經建立了保證其收入水平的聯盟，而專為女性選手開設的比賽卻為數很少且不成體系。

丁丁是團隊裏唯一一名韓國籍成員，也是一名電竟明星選手，她來到中國是為了追尋職業電競選手之夢。

"韓國目前沒有女性戰隊，但是中國有。中國的組織更好，我的技術水平在這裏提高了很多，"她說。"但是和男性戰隊相比，還遠遠不夠，"她接著說。

在學校時，丁丁和單晨都曾經是非常專注的體育選手。單晨從小練習乒乓球，丁丁則在膝蓋受傷前一直練習體操。他們認為，電子競技的激烈程度不亞於任何其他競技體育項目。她們每天訓練7個小時，吃住都在一起。

"我們和男性戰隊比起來仍然有很大差距，"丁丁說。她希望未來有一天男性和女性選手能夠併肩作戰。

LLG俱樂部的投資人曾經是一位電競癡迷者。每位戰隊成員月薪為1,200-2,200美元，這個收入水平比中國大學畢業生平均收入的兩倍還多。在中國，很多女性電競玩家還通過在線直播掙錢。有人抱怨說，與競技水平相比，男性觀眾更注意她們的外表。有很多女性玩家在網上受到歧視和騷擾。

"男性和女性應當平等。我認為，女孩也能玩好遊戲。他們不應該用有色眼鏡看我們，"單晨說。

Image copyright Danny Vincent Image caption 女性電競選手的比賽獎金少於男性選手，同時也抱怨受到了歧視或輕視（圖片來源: Danny Vincent）

LLG的選手都來自中國90後人群。這是伴隨著經濟迅速發展成長起來的一代。但在很多方面，他們都更具叛逆性。他們漠視傳統，視興趣為職業，很多人為了追求與網絡相關的職業發展而中途輟學。就在一代人之前，人們常常會將這類人群看作是問題少年。

然而，中國職業電競玩家的職業壽命卻很短。遊戲的重覆性操作會對選手的身體健康造成損害。遊戲技巧取決於迅速的手指移動，以及使用鍵盤和鼠標的反應速度。職業玩家在高強度訓練比賽4-5年後就會極易受傷，從而使他們不得不離開競技舞台。

然而至少在目前， LLG俱樂部的選手們仍然在追尋她們的職業電子競技之夢，她們不會讓橫亘於兩性之間的鴻溝擋住她們前行的步伐。

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