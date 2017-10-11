天方夜譚？從空氣中提取水資源

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水：21世紀的今天，水資源一次又一次對人類構成挑戰。水資源變得越來越匱乏，隨著海平面上升，水資源越發面臨危險，與此同時，水資源也在日益改變著勞動力結構。

但是，水資源最重要的一項功能卻往往被忽視：事實上，它是世界和平的關鍵要素（相對而言）。對於水資源的權屬以及水資源的分享，如果沒有明確的區分，世界將陷入混亂。

今年早些時候，作為我們大挑戰系列（Grand Challenges Series）的一部分，我們採訪了一組水資源方面的專家，向他們陳述了在面對稀缺的水資源時我們所面臨的重大問題。他們的回應直白清晰："水政治"—即圍繞水資源的供應和獲得展開的政治活動—將塑造21世紀。

舉個例子：尼羅河流經眾多國家，發源於埃塞俄比亞，終於埃及。這就使得埃塞俄比亞在地緣政治方面佔有上風，因為如果受緊張局勢推動，理論上埃塞俄比亞可以切斷或限制對埃及的龐大供水。

Image copyright Getty Images Image caption 世界上有超過160個國家依賴進口水供應（圖片來源: Getty Images）

在氣候不斷變化世界不斷變化的今天，對於防止發生廣泛衝突，水資源不可或缺。然而，我們如何才能確保每個人都能得到他們公平的份額呢？

作為我們大構想（Grand Ideas）後續系列的一部分，我們再次與我們的專家小組交流，並要求他們對世界所面臨的迫在眉睫的挑戰提出解決方案。

非營利機構XPrize全球發展和國際擴張執行董事齊尼婭·塔塔（Zenia Tata）是其中的一位專家。塔塔給出了怎樣的解決方案？——通過先進的技術，讓更多人有能力自己採集水資源。

塔塔說："頗為顯著的變革就是建立分散的、按需獲取的，社區層面的體系——無論何時何地，滿足人們基本的需求。

為此，她所在的組織XPrize創立了一個叫作"豐富水源"（Water Abundance）的項目，旨在通過技術讓水資源變得更易於獲取。

在一項獎金高達175萬美元（約合129萬美元）的競賽中，該非營利機構對來自世界各地的工程師團隊提出挑戰，即打造一款設備，利用100%可再生能源，每天從大氣中提取至少2,000升的水，而每升所需的成本不超過2美分。或者用該組織的話來說，"從稀薄的空氣中收獲水資源"。如果XPrize的參賽者能夠打造出這樣一種裝置，那麼明年8月將會在全球亮相。

Image copyright Getty Images Image caption 空氣中的水無處不在（圖片來源: AFP/Getty Images）

這一挑戰或許聽上去十分棘手，但研究人員對實現這一目標正全力以赴。由加州大學伯克利分校奧馬·亞吉（Omar Yaghi）率領的一支團隊已著手探索水資源收集技術。他們使用了一種被稱為金屬有機框架的材料——一種可通過其細孔從大氣中收集液體的粉末，正如他們的展示，只需1公斤這樣的粉末就能在12小時內汲取3公升的水。在潮濕的地區，這一技術可為人們提供一個全新的水源，而不必依靠中央化的供應。

從人類誕生以來，可以說淡水是生存最基本、最重要的物質。但是，隨著我們進一步駛入21世紀，水資源變得愈發重要。它的供應（是否足夠？）和獲得（是否人人都可以獲得）將是人類必須解決的關鍵問題。

幸運的是，我們並不缺少有想法且可以解決這一問題的人。

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