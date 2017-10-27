雞毛磚：潛在的建築物隔熱材料

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哪裏有人，哪裏就有雞。世界上差不多每個國家的菜單都有雞肉或是雞蛋。

從挪威到新西蘭，從古巴到柬埔寨，甚至在最為與世隔絶的定居點，都能發現雞的身影；巨大的農場被成千上萬隻雞塞得滿滿當當。

龐大的雞群帶來的後果之一就是巨量的雞毛，這些雞毛通常是被燒掉或是丟進垃圾填埋場，從而造成環境污染。

瑞安·羅賓遜（Ryan Robinson），一位倫敦帝國理工學院（Imperial College London）生物學專業畢業生，相信這些羽毛廢物另有解決之道。

他與設計師埃萊娜·迪克曼（Elena Dieckmann）一起，研究將羽毛變為建築隔熱材料或者食品和藥品包裝材料的方法。

他們兩人成立了一家名為空氣粉末（Aeropowder）的新創企業，並嘗試將他們的發明轉化為商業化的產品。

Image copyright Aeropowder Image caption 瑞安·羅賓遜與埃萊娜·迪克曼相信這一新的材料能夠有多種用途（圖片來源: Aeropowder）

"空氣粉末源於埃萊娜大學期間所做的一項研究，她曾研究社會廢棄物的新用途，"羅賓遜說，"她開始研究的是將頭髮作為角蛋白的來源，但是到現在為止，在廢棄的羽毛中所發現的角蛋白含量最為豐富。"

"僅在英國，每周都會處理掉1000噸的羽毛。"

這還只是冰山一角——羅賓遜估計全世界每天都會產生10萬噸廢棄的羽毛。

英國廣播公司設計欄目（BBC Designed）參觀了迪克曼和羅賓遜在帝國理工學院的工作室，兩人就在成包來自英國各地農場和食品加工廠的羽毛之間工作。

"目前在英國，羽毛主要被做成稱為羽毛粉的低等級動物飼料。"羅賓遜說。在實驗室參觀期間，他從桶裏抓起一把刺鼻的飼料聞了聞。這種粉末聞起來像是把啤酒花、藍紋芝士和汗腳全部摻在一起——談不上口味誘人。

這似乎是唯一一種利用被拔除的羽毛的產品。"羽毛也可以被燒掉或者丟入垃圾填埋場。但是這種處理方法沒能利用它們驚人的自然屬性。"

羽毛被證明是一種非常神奇的材料。"羽毛的結構是中空的角蛋白纖維，這樣的結構天然具有隔熱性，"羅賓遜說，纖維中多餘的空氣意味著更少的熱量傳遞。"令人驚訝的是……這種材料的性能那麼好，而且我們希望能夠讓它變得更好。"

Image copyright Aeropowder Image caption 空氣粉末最開始製造出一種粉末狀的物質（圖片來源: Aeropowder）

最初，空氣粉末物質是研磨而成的非常細的粉末，製作過程比動物飼料更為容易。"當我們繼續的時候，我們覺得羽毛本身的特性也非常有用的——不僅僅是作為添加劑，而是讓它充當材料的主要成分。"

空氣粉末製造的材料現在的形態更像一塊壓縮的羽毛磚。它柔軟而輕巧，而且對製成它的材質無需太多想像，一眼便知是羽毛。

一個問題是這種材料的阻燃性能如何——自從六月份格倫費爾塔（Grenfell Tower）大火令至少80人喪生以來，建築材料防火問題在英國就成為關注焦點。

"這場[格倫費爾塔的]大火凸顯了生活環境安全性的必要，"羅賓遜說，"羽毛天然不像化學合成品那樣會發生爆燃，但是我們仍在研究讓這種材料具備高度阻燃性的最佳方法，在完成獨立驗證和測試之前，本產品不會被投入市場。"

羅賓遜說他和迪克曼會嘗試併發現盡可能保持自然狀態的材料，以符合空氣粉末的可持續發展公司特質。

"建築保溫已經成為主要的焦點，"羅賓遜說，"我們的材料可以用於外牆，夾牆之間或者閣樓。但我們也對更小型消費品的隔熱感興趣，比如食品或藥品。"

Image copyright Aeropowder Image caption 他們兩人花了幾個月的時間研究從廢棄的羽毛中製造材料的最佳方法（圖片來源: Aeropowder）

空氣粉末並非不是第一家嘗試深入利用這一常見廢棄物的團隊。2011年，來自美國內布拉斯加-林肯大學（University of Nebraska-Lincoln）的研究人員就建議雞毛可以用於幫助製造一種可生物降解的塑料。雞的普遍存在——幾乎見於每一份菜單，遍布世界各個角落食品店的冰櫃和冷庫——也意味著潛在的全球市場。

下一個挑戰是找到一種方法使這種材料能夠在雞所在的地方就近製造，而不是把它送到遠處的加工廠去。

"在材料測試和讓早期使用者試用方面我們還有工作要做，"羅賓遜說，"但從長遠來看，我們希望成為世界羽毛材料方面的專家。我們的目標是在有羽毛的地方實現可持續產品的本地製造。"

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