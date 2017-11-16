能不能以環保無毒的方式製造智能手機？

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劍橋大學的一支研究團隊可能已經發現了一種更安全的方法來提取稀土元素，進而保護地球，稀土是生產智能手機十分關鍵的材料。

當你在想你的智能手機是從哪裏來的時候，首先想到的通常是從商店購買的，或是在網絡的另一端售賣手機的那個陌生人，或者是你去年從一位寵愛你的長輩那裏收到的精心包裹的禮物。

然而，從技術上說，你這麼想就相當於認為你來到這個世界是因為有一隻「送子鳥」飛過你父母的屋子，直接將你放在了門口。現實情況顯然要複雜得多。

事實是，製造智能手機所需要的基本材料全部可能來自中國的某個礦井。白雲鄂博礦區的礦井生產了世界上95%以上的稀土元素，這些獨特的金屬使你的手機變得"智能化"。舉例來說，鑭給智能手機屏幕帶來了流暢的線條和色彩，釹的超高磁力將麥克風、揚聲器以及振動裝置都置於我們的手掌中。但擁有這樣一件奢侈品讓環境付出了沉重代價。

Image copyright Getty Images Image caption 環保主義者批評稀土開採行業向空氣、水和土壤中排放有毒化學物質和放射性釷與鈾，比如在中國就是如此（圖片來源: Getty）

這些金屬之所以如此"稀有"，並不是因為它們真的稀缺，而是因為提取過程十分困難。為將它們從礦石中開採出來，需要滿足複雜的化學和蒸餾條件，而這一過程會對附近的環境造成污染。

正如BBC"未來"頻道兩年前曾報道過的，中國在這個市場所擁有的主導地位並非出於地質學上的優勢，"更多是因為該國甘願承受環境上的代價，而其他國家則在極力避免。"這不禁促使各國政府提出這樣的疑問：是否有一種更環保的方式來滿足世界追逐科技的慾望？

蒂爾·萊利（Teal Riley）相信一定有這樣的方法。來自劍橋大學和英國南極調查局（British Antarctic Survey）地質學家組成了一支研究小組，他們正在研究在中國以外尋找稀土元素礦牀的方法，萊利是其中一員。他指出："對稀土元素的預期需求只會增加，而我們確實需要確定新的儲量。"

Image copyright Getty Images Image caption 法國的一家工廠正在提取廢棄電子元件中的稀有金屬和貴金屬（圖片來源: Getty）

然而，儘管在地球的地幔融化很久以前就產生了稀土元素，但研究小組對新領域的探索並非局限於地下。他們發現了一種新的方法，即通過將無人機和衛星送入天空，在地球表面搜索並識別稀土元素。

稀土元素並非孤立的存在——它們是其他岩石和礦物的組成部分，這意味著探測它們需要發現被稱為"光譜信號"的線索，而該團隊目前正在設法對這些線索進行分離和識別。安裝在輕型飛機或地球成像衛星上的遠程傳感器可以精凖定位光譜信號，並在整個地球上找到全新的稀土元素礦牀。

萊利說:"最大的變化是，我們能夠鎖定存在於土壤和粘土中的稀土元素，與礦石類型的礦牀相比，它們目前更難識別。但當它們被發現後，卻更容易提取和處理，因此對環境的有害影響也就更小了。"

Image copyright Getty Images Image caption 全球95%的稀有金屬產自中國，其中17種元素對製造高科技產品至關重要，這些加工廠則不斷排放出污染物（圖片來源: Getty）

從礦石中提取稀土元素（比如中國的礦產公司）會產生有毒和放射性的酸洗液，因此尋找土壤和粘土沉澱物提取稀土元素，對公眾和環境健康來說有更大好處。研究人員已經在格陵蘭島（Greenland）、西澳大利亞以及馬達加斯加（Madagascar）確定了稀土元素的提煉潛力，他們將前往這些地方調查，但對稀土元素的搜尋不會就此止步。萊利表示："有一件事我們做得不太好，那就是從冗餘技術中回收利用稀土元素。因為在任何一台設備中使用的稀土元素量很小，所以這麼做被視為沒有經濟效益。但這種情況可能會發生改變。"

里斯·查爾斯（Rhys Charles）是斯旺西大學（Swansea University）的技術轉移研究員，對於在回收舊設備上面臨的挑戰，他表示認同。他談到："將'提煉、製造、使用以及處理"這樣的線性經濟行為轉變為循環經濟行為，對於經濟可持續性發展至關重要。"

儘管未來幾年全球智能手機市場增長預計將大幅放緩，但我們對智能手機的需求依然龐大。消費者希望馬上就能得到升級換代的下一代手機，而印度和印度尼西亞等發展中國家則是智能手機增長的新興市場。查爾斯認為："我們必須讓經濟增長與主要資源消費脫鉤。"

然而讓人感到諷刺的是，劍橋英國南極調查局遠程傳感技術的潛力實際上可能會損害未來從舊設備中提取稀土元素的可能性。如果對新礦進行勘探和開發，那麼稀土元素的市場價值將不可避免地下降，對於在回收利用上投入更多資金的西方企業，他們將失去動力。查爾斯說："在這種情況下，提高採礦回收利用能力的進展將不利於發展稀土元素資源的回收，進而影響到全球稀土元素的利用效率。"

雖然白雲鄂博礦區一統天下市場的日子可能已為數不多，但製造智能手機造成的環境負擔卻絶對不會減少。萊利承認，沒有"一刀切"的解決方案:"諷刺的是，我們在解決現有環境問題時，也正在創造新的環境問題。"

"稀土元素的供應不再短缺，尤其是當我們開始開採海底資源時——但這又帶來了新的環境問題。"

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