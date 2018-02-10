陰謀論、假新聞、網絡謠言為何能深入人心？

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在美國某些地方，麻疹發病率正在以前所未見的速度增長。

2017年，明尼蘇達出現58個確診病例，成為該州在過去30年裏爆發的最為嚴重的麻疹疫情。無獨有偶，早在2008年，加州也出現了大規模麻疹疫情，據稱病毒爆發的源頭是一個未接受疫苗注射的7歲男孩。

其實早在大約10年前不到，美國基本就已消滅了麻疹。研究者稱，麻疹重新出現的直接起因在於未接受疫苗接種的人。

在麻疹疫苗於1963年投入使用前，麻疹曾經是一種致命傳染病。20世紀60年代期間，每年都會出現數百萬麻疹病例，數千人入院治療，500人死亡。澳大利亞2016年發表的一篇報告稱，在2005-2014年期間，由於未接受免疫接種而死於各種疾病的23人，本來可以避免失去生命。更為重要是，這些疫苗隨處可得，非常普遍。

那些沒打疫苗的人，通常是主動選擇不打，他們被稱為"反疫苗者"。他們普遍認為疫苗對身體有害，同時通常認為醫藥公司等機構會刻意掩蓋疫苗的有害副作用。這只是在科學領域蔓延的眾多陰謀論之一，只需在網上搜索一下就能找到數以百計的陰謀論觀點。

與之類似，氣候變化的否認者也認為地球氣候並非在逐漸變暖。有些人說，科學家篡改了氣候變暖的證據。相信一種陰謀論的人往往也會相信其他陰謀論。

有些陰謀論沒有多大害處，比如"美國航天局偽造了載人登月"或者"披頭士樂隊樂手保羅·卡特尼（Paul McCartney）早已去世，現在出現在世人面前的只不過是一個替身"，但是有些陰謀論則會產生負面連鎖反應。

在新的研究成果的幫助下，研究者們逐漸開始了解與陰謀論有關的更多因素。他們希望，這將有助於化解陰謀論導致的真正威脅和社會分裂局面。

Image copyright Getty Images Image caption 反疫苗者認為，疫苗對身體健康有害（圖片來源: Getty Images）

陰謀論絶非什麼新鮮事。寫於公元三世紀，曾經一度失傳的《腓力福音》（Gospel of Philip）聲稱，耶穌娶了抹大拉的瑪利亞為妻。而包括《達·芬奇密碼》在內的很多流行小說對這種觀點起了推波助瀾的作用。有人認為，給人洗腦的神秘"光照派"（Illuminati）陰謀起源於1776年成立的一個秘密團體，但是該團體和當今的"光照派"完全不是一回事。近期甚至有人質疑納粹猶太人大屠殺純屬虛構。即便面對悲慘的鐵證，他們仍然堅持說，納粹並沒有在二戰期間屠殺600萬猶太人。

為何這些執念如此根深蒂固？這是肯特大學教授凱倫·道格拉斯（Karen Douglas）等心理學家向自己提出的一個疑問。

這個問題並不容易回答。考慮到陰謀論是如此豐富多樣且流傳甚廣，且有接近半數的美國公民都相信至少一種陰謀論，我們無法用簡單的一套統一標凖來給這些人群分類和畫像。很多人喜歡的藝人儘管早已去世，但是他們仍然希望相信該藝人依然活著，誰在某個時間點上沒這麼做過呢。比如大家對貓王（Elvis Presley）和圖帕克·沙庫（Tupac Shakur）的所作所為。

"我們每個人都或多或少地會對政府起疑心或者對其不信任，"道格拉斯說。從進化論的角度來看，我們對不了解的群體或個人持懷疑態度，這很正常。"為了保證自身安全，人們傾向於首先懷疑其他群體，"她說。

Image copyright Getty Images Image caption 《達·芬奇密碼》宣稱，耶穌娶了抹大拉的瑪利亞為妻（圖片來源: Getty Images）

但是在做了稍微深入的研究後，道格拉斯開始發現，為什麼有些人更容易沉迷於陰謀論的背後原因。例如，有一項研究發現，這些人對於保持個人獨特個性和與眾不同有著與生俱來的自戀化需求。他們自認為有能力接觸到罕見信息，或者知道對特定事件不同的"秘密"解釋，例如2015年1月在法國巴黎發生的《查理周刊》（Charlie Hebdo）槍擊事件。學者兼作家邁克爾·畢利希（Michael Billig）早在1984年就曾指出："陰謀論能夠提供隱秘、重要且即刻生效的知識，因此篤信者會立刻成為一位專家，擁有即便真正的專家還不掌握的知識。" 道格拉斯的研究工作揭示了畢利希的所指。

其他研究則證實，陰謀論能幫助人們在感覺失控、焦慮，或其需求受到威脅，感覺無助的情況下理解世界的運行規律。人們很難相信大規模屠殺事件這類偶然的暴力還能發生在我們生活的世界中。布里斯托大學心理學教授史蒂芬·雷萬多斯基（Stephan Lewandowsky）表示，這就是為什麼如果認為"擁有巨大能力的人"是這些事件背後的主謀，人們在心理上更加樂於接受這一事實。有一項研究表明，人們對於尋找答案這事非常"上癮"。

以造成58人死亡，美國有史以來最為慘烈的2017年拉斯維加斯槍擊案為例。事件發生後，各路小道消息不脛而走：有人說是穆斯林恐怖主義分子乾的，有人說是左翼暴力組織Antifa所為，還有人說這起槍擊案是"光照派"某種血腥獻祭儀式的一部分。闢謠網站Snope為此列出了長長的一串已經被證實為謠言的謠言。"人們不願接受極端暴力事件往往是在毫無理由的情況下突然發生這一事實，有些人更願意接受這是由擁有巨大能力的人精心組織的陰謀，"雷萬多斯基表示。

家庭教育在個人世界觀塑造中也扮演著重要角色。即將刊登在《個性及個體差異》（Personality and Individual Differences）雜誌2018年4月號上的一篇論文表明，在鬆散的家庭結構中長大，與父母一方或雙方關係淡漠的人往往更易於支持陰謀論。

Image copyright Getty Images Image caption 有人相信貓王是詐死（圖片來源: Getty Images）

"與其他人相比，這些人往往會誇大威脅，"道格拉斯說。這部分是由於他們把誇大全球威脅作為一種應對機制。"這能幫助人們解釋自己的焦慮感並為其找到理由。"這種自找借口的應對方法是否奏效尚不清楚，但至少現有證據表明，它不會消除人們的焦慮感，甚至會讓人們感到更大的失控感。事實上，陰謀論會讓人們感到更加不確定、更加無助，無所適從。然而人們一旦進入這些負面狀態，反而會繼續相信陰謀論。

這就是為什麼有那麼多的人選擇相信陰謀論的原因，哪怕它可能會造成危險後果，同時聽上去非常荒唐甚至可笑。

陰謀論人群不願參與政治，因此也不太會參加投票。氣候變化懷疑論者不願減少其碳足跡，或者支持承諾削減碳排放的政治家。同時，反疫苗者往往成為疾病傳染的幫兇，從而危害少年兒童和免疫力低下者的身體健康，甚至導致他們的死亡。雷萬多斯基表示，在當下這個真假信息良莠不齊，真相難以分辨的年代，這是一個真實的威脅。

以事實說服人們絶非易事。讓科學家們感到頭疼的是，即便擺出凖確的事實來打擊陰謀論，其效果往往也不如人意，甚至反而會讓人們對陰謀論更加深信不疑。雷萬多斯基發現，一個人越相信陰謀論，他就越不會把科學事實當回事。他們會認為，那些急著和他們爭論的人反而是陰謀論的參與者。"這意味著，所有用於打擊陰謀論的證據最後都會被他們重新解釋為支持陰謀論的證據。"此外他還發現，否認科學事實的往往是陰謀論者自己。

Image copyright Alamy Image caption 陰謀論者稱，美元鈔票上的符號顯示了 "光照會"的影響力（圖片來源: Alamy）

陰謀論的流行反映了我們身處於一個分裂社會的現實。一項研究通過分析陰謀論在網絡上的流行規律發現，閲讀科學新聞的人群和閲讀陰謀論文章或假新聞的人群之間沒有交集。"我們身處的是一個分裂的社會，"貝爾法斯特皇后大學物理學家大衛·格里姆（David Grimes）表示。在寫作科技文章時，他常常被陰謀論所困擾，於是開發了一種算法用來展現長期保守重大秘密有多難。算法表明，掩蓋真相的過程涉及的人數越多，真相就敗露得越快。

"我們生活在同一個世界裏，我們在政策或道德角度做出的決策會影響到每一個人。如果我們無法就理應毫無爭議的基礎科學達成共識，我們就永遠無法做出正確決策，"格里姆表示。

儘管並不存在一個唯一的答案，但是研究人員已經開始就陰謀論背後的心理學現象展開研究。我們現在已經知道，一個人的人生哲學往往受到其個人信仰的影響。例如，雷萬多斯基發現，最堅決反對氣候變化學說的人群都是自由市場經濟的信徒。通過道格拉斯和他人的研究我們發現，有許多因素會促使人們相信那些沒有證據的論點。格里姆表示，我們應當意識到，人人都會自覺不自覺"尋找規律"。"事實在於，我們生活在一個隨機化的宇宙裏，人人都想試圖尋找一個規律，但實際上並沒有這種規律，沒有現成的線，我們只是把各種點連起來而已，"格里姆說。

Image copyright Alamy Image caption 大多數科學家都認為當今的氣候變化是由人類活動所引發（圖片來源: Alamy）

科技在創造了各種小圈子的同時，也提供了克服這些現象的手段。挪威開展的一項前沿實驗中，對受試者進行測驗，使其在完全理解了閲讀文章後再進行評論。雷萬多斯基表示，這使得人們在發佈隨機性觀點前能夠冷靜下來，同時也不會阻止人們發出聲音。

另一個策略是：教育人們更好地了解可信信源，同時要求公眾人物在散佈虛假信息時對其負責。已經有幾個闢謠網站和媒體人士開始了這方面的努力，但其努力並不一定見效。格里姆發現，對一件事物堅信不疑的人往往很難改變自己的觀點，而那些半信半疑的人則會在證據面前改變主張。因此，如果我們提供了基於事實的確鑿證據，就能說服很多陰謀論者。

最後，我們應當認真檢查自己在社交媒體上轉發分享的文章，人們往往只注意到聳人聽聞的標題，而對文章內容毫不留意。

"現在只需輕觸屏幕就能飽覽來自全世界的信息，但是人們卻整天熱衷於虛構的不實消息，"格里姆說。這正是虛假信息和陰謀論依舊延綿不絶廣泛傳播的原因。

對於所讀到和聽到的事物，我們不能貿然相信。如果有些事情聽起來特別或者像編造痕跡的事物，那很有可能它們本來就是。如果你清楚了解現在流行的種種陰謀論，你就已經站在反擊陰謀論、阻止其進一步擴散傳播的前沿了。

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