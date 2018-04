交通設計大獎得主：會爬樓梯的輪椅

Image copyright Scewo

1783年,英國人約翰·道森(John Dawson)發明了第一輛輪椅:由兩個大車輪和一個小車輪組成的巴斯(Bath)椅。自那時起,輪椅的設計一直幾乎保持原樣。道森最初發明輪椅的目的是在英國巴斯市(Bath)把不能行走的病患移動到羅馬浴室(Roman pools),幫助他們參與社交活動。之後輪椅迅速流行開來,到1830年,人們開始使用道森輪椅作為殘疾人的日常交通工具。

然而,儘管人們在19世紀和20世紀對輪椅進行了某些小規模改進:例如使用空心輪胎和去除小前輪,但是對於很多用戶而言,輪椅都遠不是一件讓人滿意的理想工具。為此,一群年輕而富有創造力的瑞士發明家決心改變這一切。

他們贏得2017年比斯利設計(Beazley Designs)交通類大獎並不意外。這個由10名來自於蘇黎世聯邦理工學院(Federal Institute of Technology)和蘇黎世藝術大學(University of the Arts)的學生組成的團隊共同研發了可以爬樓梯的Scewo輪椅。Scewo輪椅擊敗了自動駕駛電車、自動購物車和零噪聲、低排放的水上出租車,最終贏得了大獎。

Image copyright Scewo Image caption 由學生團隊主導設計並獲得大獎的Scewo爬樓輪椅將給交通出行產業帶來革命性變革,並將改變眾多殘疾人的命運(圖片來源: Scewo)

這輛輪椅可以載著殘疾人輕易到達過去無法企及的地方:在兩條可伸縮橡膠履帶的輔助下,輪椅可以上下樓梯。

學生發明家之一托馬斯·詹普樂(Thomas Gemperle)代表Scewo從瑞士來到倫敦設計博物館接受比斯利大獎。他對BBC表示,團隊於2014年注意到"人機體育大賽"(Cybathlon)為殘疾人組織的一項發明競賽,由此萌生了研製這台輪椅的念頭。"我們想研發一台爬樓輪椅參加這場競賽,"詹普樂說。他們通過眾籌網站Patreon籌到了資金,然後開始研發這輛他們稱之為"屬於未來的輪椅"。學生們在學習之餘已經試制出一台全功能原型機,目前正在繼續改進,並計劃於2019年中期在瑞士上市銷售。

"上樓梯時輪椅向後爬樓梯,下樓梯時輪椅向前下樓梯,履帶可以自動適應樓梯角度,並讓使用者一直維持在水平位置,"詹普樂說。

Image copyright Seabubbles Image caption Scewo擊敗了低排放水上出租車"Seabubbles"等對手,贏得了設計大獎(圖片來源: Seabubbles)

除了提供創新性功能,讓上下樓梯如履平地之外,這輛輪椅還在後部設計了兩隻附加車輪,從而抬高使用者的座椅高度。兩隻大車輪可以讓輪椅輕易克服路緣石、電車軌道、雜草、淤泥或石塊等障礙物。

Scewo的簡潔外形設計很容易讓人忽視它所蘊含的高新科技。這輛輪椅不僅動作靈敏、結構堅固,還擁有多樣化的操縱方式:使用者可以通過傳統操縱桿操控,而且只要改變上身重心位置也可以操控輪椅。

Image copyright Scewo Image caption Scewo可以只通過改變上身重心位置進行操控,還可以抬高使用者的座椅高度,從而方便與他人的對話交流(圖片來源: Scewo)

輪椅的安全性設計也極為可靠。"我們採用特殊驅動系統提高輪椅的穩定性,輪椅不會向任何方向傾倒。傾斜裝置非常簡單,只有一個旋轉關節,"詹普樂表示。

他的設計將讓那些依賴輪椅的殘疾人重獲自由,他對此信心十足。他的團隊在詳細研究了過去數十年來的技術和設計後發現,當前的產品設計都存在缺陷。"我們認為,輪椅產業已經沉睡了太長時間,我們能打破這種僵局。我們希望改變人們對輪椅的認識。"

由於Scewo獨特的功能和設計,他希望人們能"用讚賞,而非憐憫的目光看待使用Scewo的殘疾人。我們認為,工程師和工業設計師的緊密合作是我們取得成功,讓我們公司變得與眾不同的關鍵所在。"

Image copyright Scewo Image caption Scewo的設計師希望能夠推動交通出行產業內部的高層次設計對話(圖片來源: Scewo)

曾經獲得比斯利大獎的作品包括:蘋果iPhone手機,托馬斯·赫斯維克(Thomas Heatherwick)設計的2012倫敦奧運會火炬和大衛·鮑伊的《黑星》專輯(由印刷設計師和平面設計師喬納森·巴恩布魯克(Jonathan Barnbrook)擔綱設計)。Scewo榮獲2017年度比斯利年度設計大獎標誌著它將有望成為另一個具有標誌性意義的設計作品,並重塑出行市場的面貌。儘管Scewo還要等一段時間才能上市銷售,但是顯然它的全球影響力正在不斷攀升。

"獲獎讓我們有機會接觸來自世界各地的各色人物,例如設計師和殘疾人,"詹普樂表示。"但更重要的是,它讓我們的工作方向得到認可。我們會把輪椅行業的'設計'推向一個新的高度,此次獲獎只是這條道路的開端而已。"

請訪問 BBC Future 閲讀 英文原文。