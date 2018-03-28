前蘇聯給捷克留下的放射性溫泉

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狹窄的礦坑裏，怪石崚嶒的潮濕頂壁正在往下滴水，水滴落到生鏽的廢棄鐵軌上發出迴音。數十年前，礦工們曾經沿這條鐵軌把鈾礦石拖到林木茂密的山腳下，然後裝上火車運往蘇聯。

"我還記得，無論外面是冷是熱，礦井裏永遠保持恆定溫度，永遠是熱烘烘的，"扎地尼克·曼多霍列奇（Zdenek Mandrholec）拄著拐杖站在靠近捷克德國邊界的捷克小鎮賈希莫夫（Jachymov）一座礦井入口處說道。

"蘇聯人在這裏對我們為所欲為。"

Image copyright Matthew Vickery Image caption 蘇聯曾使用捷克礦工在這裏挖掘鈾礦（圖片來源: Matthew Vickery）

這位87歲高齡的老人身體虛弱，恐怕已經沒法再進礦井了，但他對這裏的歷史卻了如指掌，他曾經當過7年的蘇聯政治犯，被迫在這裏採集鈾礦石，給冷戰時期的核軍備競賽添磚加瓦。

環繞賈希莫夫小鎮的山巒下富含鈾礦資源。早在19世紀末，瑪利亞·居里夫人就首次在賈希莫夫發現了瀝青鈾礦，但直到冷戰前夕蘇軍佔領捷克斯洛伐克後，這裏的鈾礦產業才在包括曼多霍列奇在內的成千上萬政治犯辛勤勞作下開始起飛。1950年代鼎盛時期，小鎮周圍有12座鈾礦同時開採，把附近的山巒變成危險的地下核迷宮，賈希莫夫小鎮也因此成為一座大型蘇聯勞改營。

蘇聯方面把犯人們看作是可以丟棄的工具。他們暴露在核物質下，只有口罩和工裝褲等防護用品。小鎮入口處至今依然矗立著一座紅磚塔——"死亡之塔"，據曼多霍列奇回憶，鈾礦石在這裏被磨成礦粉，政治犯們被迫在沒有任何保護裝備的情況下在這裏勞作。

礦山事故頻繁，巷道經常發生坍塌事故導致礦工死亡。

"我記得，有一次礦井頂壁坍塌，把一名礦工砸進一條豎井，我們花了很多天才找到他殘缺不全的屍體，"曼多霍列奇一邊抹眼淚一邊哽咽著說。1953年，他試圖逃離國外失敗後被捕入獄。

"這些可怕的事情我能跟你一直聊到明天早晨，數都數不完，"他說。

曼多霍列奇曾經勞動過的大多數礦山已於多年前關閉，但有一座鈾礦山卻神奇般地保留了下來。

這裏已經不再開採鈾礦了，而是轉而開採放射性水。

在賈希莫夫，有數不清的建築在被廢棄後傾圮倒塌，但小鎮入口處卻坐落著一座名為"鐳宮"（Radium Palace），體積巨大的素白色溫泉度假村。在這座於1912年落成的度假村裏，腰包鼓鼓的病人們穿著白色浴袍，在大廳裏的紅色地毯上走來走去。他們來這裏是為了接受一種特殊療法——浸泡在含有氡（氡是一種制鈾工藝副產物）的放射性水裏進行水療。多年來，泉水一直在這裏的礦井裏流淌，使得泉水帶有了放射性。

Image copyright Matthew Vickery Image caption 氡水療法區入口處的標誌，警告這裏有放射性物質（圖片來源: Matthew Vickery）

很多人認為，把身體浸泡在來自鈾礦的泉水裏和浸泡在放射性廢水裏一樣，都是很危險的事情，鐳宮的醫生卻不這麼認為。

"氡水會對病人產生兩種臨牀效果：首先，它能對抗炎症，有消炎效果。另外，它有抗過敏效果，能夠像嗎啡一樣鎮痛，但鎮痛有效期卻長得多，"鐳宮首席醫生金德里奇·馬西克（Jindrich Masik）在他一塵不染的診療室裏對BBC未來頻道的記者說。

"普通人都有接受放射劑量的各種限制，但是對於病人沒有限制，我們可以使用所有具有良好風險/收益關係的放射性物質進行治療——我們不希望對病人的身體健康造成任何損害，我們當然想增進他們的健康。我們只會用到非常小的劑量。"

Image copyright Martin Trabalik Image caption 賈希莫夫周圍山區於19世紀發現了鈾礦資源（圖片來源: Martin Trabalik）

患有神經失調、關節炎和痛風等等各種各樣疾病的病人來到這裏希望能夠減輕症狀。馬西克的病人、患有慢性軸關節炎症的瓦克拉夫·普西力克（Vaclav Pucelik）說，放射水療給他到來的好處遠超風險。他在過去的30年裏每年都會重返這裏接受氡水療法治療。

"我的關節痛已經無藥可治，有人建議我試試氡水溫泉，於是我就來了，每天都會泡20分鐘溫泉。但因為水有放射性，我每年只能來一次接受治療，"普西力克神氣活現地誇著這裏的溫泉和豪華度假村。"每處溫泉都有各自獨特的天然物質，這裏是氡氣。"

普西力克每次治療都會在這裏呆24天，他很快成為這座豪華度假村員工眼中熟悉的常客，在不同區域間踱步時，員工們都會親熱地和他打招呼。阿拉伯客人選擇在度假村大餐廳裏就餐，俄羅斯和捷克人則喜歡去溫泉精心修剪的草坪旁的小酒吧。大堂裏覆蓋著暗紅色地毯的樓梯旁矗立著一座半裸塑像，引導人們前往度假村的豪華客房。

度假村的地下室裏就存在著放射性物質。

普西力克這時給我們當起了臨時導遊，他興高采烈地推開貼著放射性標誌的玻璃木門。穿著白色制服的護士在治療間穿行，在他們右側是幾間由幕布隔開的單獨房間，每個房間中央都有一個巨型衝浪浴缸，浴缸裏的含氡放射水來自周圍的山裏。

從黑暗蘇聯時代期間挖掘的密如蛛網的礦井裏流淌出來的泉水最終卻被豪華溫泉度假村用來提供昂貴的水療，貴客們炫耀的財富和健康（也許）和數十年前這裏發生過的悲慘景象能夠相生並存，二者的對比可謂異常鮮明。

Image copyright Martin Trabalik Image caption 溫特洛瓦·曼多霍列奇和一張他曾在此勞動的勞改營的衛星照片（圖片來源: Martin Trabalik）

當病人和度假村員工被問到這個問題時，他們要麼不予回答，要麼直接繞開。

曼多霍列奇對度假村利用礦井大發橫財並沒有心懷怨恨，這裏的病人們也不會。其他地方的醫生對這些病人往往束手無策，他們來到這裏是為了尋得一線生機。

曼多霍列奇在帶我們參觀賈希莫夫小鎮之後走進鐳宮的大堂，他感到新奇，甚至有些自豪。

"過去，這個國家的物質資源沒有得到有效利用。如果得到利用的話，我們就會像瑞士一樣有高速路、學校，就會更加發達，"曼多霍列奇說。"它們被蘇聯奪走了，捷克奴隸們挖掘出的財富去了蘇聯。"

在度假村寬敞的酒吧裏，曼多霍列奇和普西力克——勞改犯和病人——愉快地交談著。

曼多霍列奇向他捷克同胞普西力克介紹著自己，後者向他伸出了手——這無疑象徵著賈希莫夫鈾礦的過去和現在——在兩個彼此迥異的時代裏，這個小鎮扮演著不同的角色。

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