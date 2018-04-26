野心勃勃的提議：在軌道上建太空「博物館」

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2009年5月18日，距離地表570公里（350英里）的高空，宇航員格倫斯菲爾德（John Grunsfeld）成為最後一個觸摸哈勃太空望遠鏡的人。 這是對哈勃進行的最後一次維護任務，難度極大，在結束任務返回阿特蘭蒂斯號（Atlantis）航天飛機（港台稱太空穿梭機）氣閘艙前，格倫斯菲爾德引用了科幻小說大師阿瑟•克拉克（Arthur C Clarke）的話。

"探索可能性極限的唯一方法，是超越極限進入不可能"，他通過對講機向聚集在控制中心的貴賓們說："本次任務中，我們嘗試了許多大家認為不可能的事…祝哈勃一切順利。"

宇航員將哈勃放回軌道，隨著阿特蘭蒂斯號離開，哈勃的亮光逐漸消失在茫茫宇宙中。

如今，航天飛機已經返回地球，新的維修任務也不可能了。一切順利的話，哈勃還可以再工作幾年，繼續為我們揭示宇宙的燦爛，但未來十幾年，它的零件勢必損耗，運行軌道也將被廢棄。

哈勃太空望遠鏡是史上最重要的科學成就之一，預計在2030年代初返回大氣層時燒燬，與第一顆衛星、第一隻太空犬萊卡（Laika）、太空實驗室以及和平號太空站等等許多歷史性太空物體的宿命一樣。

但可能還有個"不可能"的選擇。

斯圖爾特•埃夫斯（Stuart Eves）是太空信息交換（一個英國政府及業內關於太空安全及基礎設施的論壇）的主席，也是衛星工程師和太空碎片專家，他說："這個結局對哈勃這麼著名的東西來說難以令人接受，我們在博物館裏保存歷史性船舶、飛機、汽車還有火車，我們也應該為後代好好保存哈勃。"

將哈勃帶回地球成本高昂挑戰重重，雖然航天飛機曾在1984年成功帶回兩顆通訊衛星。埃夫斯則敦促美國政府將哈勃留在太空。在對哈勃執行最後一次維護任務之前，Nasa（美國太空總署）研究了使用機器人航天器而非宇航員與哈勃對接來進行維護的可能性，埃夫斯希望利用這種技術將哈勃保留在軌道上。

埃夫斯說："可以用衛星捕獲哈勃，把它對凖正確的方向之後推到高一些的軌道，這樣可將哈勃在太空維持一段時間。接下來就是每個博物館館長都會遇到的問題：與時間對抗保存珍貴的展品，譬如防止哈勃受輻射，可能被太空碎片撞擊等問題。"

Image copyright Getty Images Image caption 航天飛機返回地球 ——但還有許多重要的太空文物留在軌道上。

埃夫斯的方案是發射一顆譬如鞋盒大小的微型衛星進入哈勃的運行軌道，充當哨兵或是虛擬博物館館長。"可以放置一個小型機器人相機圍繞哈勃飛行，將影像傳回給參觀博物館的人看，譬如用虛擬現實眼鏡觀看，這樣我們起碼有了哈勃的實景記錄數據。"

微型衛星技術也可以用於監測其他重要的人造太空體，譬如首個電視通訊衛星電星（Telstar），1962年發射，現仍在距地表1,000至5,600公里（620至3,480英里）的橢圓軌道上運行，或是監測當前在軌時間最久的科學衛星先鋒1號（Vanguard-1）。

埃夫斯表示："我們考慮過用微型衛星來監測國際空間站，讓高像素相機圍繞空間站飛行，檢查其狀態，以及是否出現需要處理的外部破損。"

Image copyright Nasa Image caption 停留空間軌道上時間最久的人造太空體先鋒1號衛星可以變成旅遊點。

埃夫斯不止想保存地球周圍軌道上的衛星。由於Nasa計劃重返月球，人們擔心之前機器人或人類執行任務遺留的物品會受影響甚至損壞。一個新的國際組織"為了全月球"（For All Moonkind）日前成立，倡導人們關注這個問題（我們也曾發表相關文章），譬如呼籲建立新的聯合國規章來保護阿波羅號宇航員在月球留下的著陸器、旗幟以及腳印。

也許將來會在月球建個博物館，至少把重要物品保護起來，但把它們運回地球還是值得的。

"我同意應該對人類太空物體以及腳印這類遺跡化石加以收藏保護，但不該過度保護使之失去科學研究利益。"埃夫斯說到。

"我聽過更離奇的一個提議是去月球把宇航員裝糞便的袋子拿回來，太空生物學家們會很想知道糞便裏面的細菌對極端太空環境應對如何。"這肯定會是個相當特別的展覽。

這並非是將遺留月球的人類物品第一次帶回地球。1969年11月，阿波羅12號的宇航員將機器人探測器勘測員3號（Surveyor-3）的相機帶回用於研究。最初甚至發現相機上有大量在月球存活下來的細菌，但後來發現更有可能是研究過程中因為衛生程序不到位，細菌是人打噴嚏噴上去的。

未來十幾年內，人類很大可能再次登月，親眼看到尼爾•阿姆斯特朗首次登月的腳印。但2009年阿特蘭蒂斯號航天飛機的宇航員們會否是最後一批近距離看到哈勃的航天員嗎？不一定。

Image copyright Getty Images Image caption 阿波羅號宇航員的腳印很可能是人類將於保護的航天員類文物。

未來，人類應該能夠搭乘私人航空器繞著地球看衛星，而短期內，極少數人將有幸再次近距離看到部分歷史性太空物體。

"有公司在認真考慮建造太空旅館，它們會選擇哪個軌道？"埃夫斯說："選擇與哈勃合適的軌道能獲得神奇的風景——透過窗戶低頭望向地球時看到哈勃太空望遠鏡飄過，豈不妙哉。"

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