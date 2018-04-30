英國秘密火箭基地重振雄風

Image copyright Ed Andrews Collection

位於英格蘭中心的前火箭實驗基地，在草叢掩映的軍火庫裏，別人遞給我一個實驗性火箭發動機的按鈕式點火器。

項目負責人丹尼爾·朱比（Daniel Jubb），這個蓄著有型小鬍子的火箭科學家開始倒數，下令發射，我還算及時地按下了點火鈕，火箭從隔壁無人看管的軍火庫呼嘯升空，在我們面前的任務控制屏上留下一團耀眼的白光，我一時目瞪口呆。

這可不是專給我們BBC玩玩的娛樂項目，這是真實的點火發射，是一款新型火箭燃料推進劑的第三次點火試驗。朱比是火箭製造公司獵鷹項目（Falcon Project）的創始人，他通過這類實驗利用高速攝影機監測燃料的燃燒過程。

獵鷹項目為英國和美國軍方製造研究性火箭和專用燃料，但最出名的是給超音速汽車"尋血獵犬"製造混合火箭發動機，目標是在幾年內創造出每小時可達1,000英里（1,600公里）的陸地速度記錄，計劃在南非一處河牀進行。

獵鷹項目這樣的公司在白金漢郡的韋斯科特創業園不在少數，這裏曾是英國冷戰時期的火箭基地。英國出人意料地迎來了火箭事業的復興，包括獵鷹項目在內的許多火箭公司在韋斯科特成立，希望能讓英國衰落了幾十年的火箭工程業重振雄風。

其他先鋒公司還包括反應發動機公司（Reaction Engines），它將測試其革命性產品"佩刀"，一個用於未來航天飛機的吸氣式火箭發動機，以及在發動機工作中能清除空氣中液態氧的"預冷器"。

Image copyright PAul Marks Image caption 火箭科學家朱比說，園區如今散發出"新活力"

這裏還有火箭發動機製造商穆格英國（Moog UK），所製造的Leros 1b發動機去年將美國太空總署（Nasa）的空間探測器"朱諾號"送上了圍繞木星飛行的軌道。Leros 1b使用的發動機新技術在Nasa的火星及水星探測器上也有使用。

去年夏天，穆格英國被前競爭對手北歐彈藥公司（Nammo）收購，這家火箭發動機和推進器製造商還負責阿麗亞娜-5運載火箭級間分離，以及控制指揮衛星的部件。北歐彈藥公司也駐扎此基地，也在為超音速汽車"尋血獵犬"製造混能發動機，幫它創造速度記錄。

提供火箭及推進器測試服務的空降工程公司（Airborne Engineering）也在這個火箭基地設立大本營，英國太空署（UK Space Agency）在韋斯科特園區注資8百萬英鎊，這家公司的部分設備將因此而大幅升級。英國太空署希望這筆注資能激活新一輪的英國太空競賽，特別是經已生效的《太空條約》，容許商用航天站（太空港）最早2020年就能從英國發射火箭及航天飛機（太空梭）。

英國在發展火箭方面向來捨不得花錢。

開車繞著荒草叢生的韋斯科特轉轉就知道，類似英國太空署的各種投資很有必要：由於年代久遠廢棄多時，很多設施年久失修。韋斯科特皇家空軍基地本是二戰期間轟炸機人員的訓練場所，1946年改為導彈基地，次年又更名為火箭推進基地。

火箭推進基地初期的一項工作是研究繳獲自納粹的火箭動力飛機和火箭，譬如梅塞施密特Me-163 彗星戰鬥機、V1飛彈（英國人戲稱為超級賽車）以及V2彈道導彈，同時向俘獲的德國火箭科學家學習，有些德國科學家留在基地工作一直到1960年代。安德魯（Ed Andrews）曾在韋斯科特工作，現在負責看管園區。他說："我當時是韋斯科特一名學員，我還清楚記得曾見到V2火箭架在運輸車上，還見過梅賽施密特彗星號和一枚桑德斯-羅伊公司的火箭。"

冷戰期間，火箭推進基地對英國大部分火箭項目都有重大貢獻，譬如為"雲雀號"開發並測試了"烏鴉型"及"杜鵑型"發動機。"雲雀號"是英國一顆亞軌道火箭，在1957年到2005年間執行了多達450個太空科學任務。英國科學博物館航天館的館長米勒德（Doug Millard）形容"雲雀號"是英國一位真正的幕後英雄。

Image copyright Ed Andrews Collection Image caption 基地曾有許多截獲自德國的科技，譬如Me-163火箭戰鬥機。

但"雲雀號"的成功是僅有的個案，英國在發展火箭方面向來捨不得花錢。1960年叫停了"藍條紋號"彈道導彈建造計劃而轉投美國"北極星號"潛射導彈系統。自行開發的"黑箭號"近地軌道火箭1971年在澳大利亞伍默拉成功將英國"皮洛斯皮羅號"空間環境探測衛星發射升空之後，政府就取消了英國的太空項目。

英國雖然是第三個進入太空的國家，卻也是第一個自主掌握火箭發射技術但棄之不用的國家。英國製造了許多衛星和空間探測器，這行業一年價值120億英鎊（合171億美元），但卻不具備地緣政治對抗的航天競賽中最顯示其實力的部分：自主發射火箭。

現在有定期的火箭發射，昔日的氣氛又回來了。 丹尼爾·朱比（Daniel Jubb）, 火箭科學家

韋斯科特基地受此影響，許多大型火箭實驗台，譬如K站就此荒廢，現在雖然被列為歷史建築，但也是斑駁破敗，只有從外面那層燒焦的防護層能看出來這個基地曾被使用過。

安德魯說："當時建K站是為了測試與"北極星號"同體量的固體火箭發動機，但據我所知從沒用上過。"另一個廢棄的測試站有一個直徑約4米（13英尺）的圓柱形水箱，曾經用來測試水下火箭發動機的潛艇發射能力。

跟東北方24公里（15英里）外的二戰時期的密碼破譯中心布萊切利園一樣，韋斯科特基地也籠罩著一股沉重的氛圍，你恨不得想用刀子去劃破它。米勒德說："這裏曾是英國冷戰時期最主要的火箭研發基地，匯集了各種重要項目，但繁華已隨時間而去。"

Image copyright PAul Marks Image caption 英國許多早期火箭都在這裏測試。

不過如今情況已有所好轉，朱比說："這裏肯定會有些冷戰氣息，但隨著新火箭項目展開也有了新活力，有了鮮活勁兒。"

"現在有定期的火箭發射，昔日的氣氛又回來了。"

除安全考量外，韋斯科特新一代火箭研究員還有新的環保問題要考慮，尤其因為這裏像是野生動物的天堂

在枝葉密布的韋斯科特園區中央，有一棟奇怪的建築立在樹叢中，它有五層樓高，外面用一層瓦楞鋁片包著，名為P2站。它是乾什麼用的？"墜落試驗，檢測一枚加了燃料預備發射的火箭，比如"藍條紋號"導彈如果出現意外能否安全墜落。"安德魯說。

"P2站頂上有吊機吊起測試物體。科學家要確保在發射過程中如果出現墜落或是意外，能夠保護火箭，保留內部零件。"

除安全考量外，韋斯科特新一代火箭研究員還有新的環保問題要考慮，尤其因為這裏像是野生動物的天堂——時不時會有紅隼、兔子、鹿、赤鳶和蝙蝠之類的跑來安家。反應發動機公司行政總裁托馬斯（Mark Thomas）說："我們不得不重新安置部分老房子裏的蝙蝠，得保證這些蝙蝠有愉快的新家。"

Image copyright John McCullagh/Wikimedia Commons Image caption "藍條紋號"火箭曾是英國建造彈道導彈的雄心勃勃項目。

托馬斯說，"我們也做了大量工作來減少噪音， "佩刀" 的測試場外圍建了5米高牆用來降噪，我們預計噪音將降到很低，而且每次測試時間都很短。"這樣鄰居們會滿意，前首相布萊爾的鄉村宅邸就在旁邊。

英國的火箭研究員能否讓韋斯科特重振雄風還有待觀察，但至少有了希望。就在上星期，反應發動機公司拿下了飛機及火箭製造商波音公司和噴氣式發動機製造商勞斯萊斯公司2,600萬英鎊（合3,590萬美元）的巨額投資。

米勒德說："看到韋斯科特恢復活力令人振奮，這裏有很多激動人心的火箭項目正在進行。"

"英國在火箭領域本是碩果累累，但多年來我們卻任其衰落。如果現在決定著未來，那韋斯科特園區就是規劃未來的不二之選。"

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