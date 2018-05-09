大腦科學如何解釋「饑餓成怒」

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吃了兩周的低碳水飲食，喜劇演員福斯泰基尤（Jess Fostekew）"饑餓成怒"（英文hangry是饑餓和生氣的組合詞）。

"我開車的時候情緒失控，" 她邊回憶邊說。 "起因是我過紅綠燈的時候開得慢，後面那輛車，上面坐的還全是又高又大的男人，就衝我嘀喇叭。"她跳下車要去跟人幹架，結果對方一陣哄笑，她回到車上就把車開走了。

"我把車停到路邊，哭了起來——怒不可遏的抽噎，然後發誓再也不要禁食碳水化合物了。"

這究竟是什麼情況？

倫敦大學國王學院的營養和飲食學講師梅德林（Sophie Medlin）說："我們早就發現，從科學上說，饑餓會導致煩躁。但奇妙的社交媒體界把這兩個詞揉到一起，把這種情況稱作'饑餓成怒'"。

"血糖下降時，我們體內的皮質醇和腎上腺素就會上升，也就是我們的應激荷爾蒙增加。"

這些都會對大腦產生影響。這是因為神經元分泌的神經肽控制著我們大腦中的化學物質。"引發饑餓與引發生氣、憤怒和衝動行為的，是同一種神經肽。這就是為什麼你會有那種一模一樣的反應。" 梅德林說。

Image copyright Nappy.co Image caption 認為女性比男性更容易"饑餓成怒"的觀點（或者認為女性比男性更容易把食物作為一種慰藉），是一種常見的刻板印象。

我們都有過饑腸轆轆時怒火中燒的經歷，但在主流媒體上，這更多見諸於女性身上。關於"饑餓成怒"的文章，總愛拿大聲嚷嚷、壓力過大的女性作例子。在幾個月前的冬奧會上，美國單板滑雪選手克洛伊·金（Chloe Kim）發的推文引起了廣泛注意。

這位金牌得主寫道："如果我早上把三明治全吃了就好了，但我太固執，沒吃完。現在我已經饑餓成怒。"

女性更容易遭受這種折磨嗎？

"絶對不是，"梅德林說。"這種情況在任何人身上都有可能發生，而就神經科學來說，也許更容易發生在男性身上。"

Image copyright Getty Images Image caption 大腦中的化學成分導致男性比女性更有可能"饑餓成怒"。

梅德林解釋，有趣的是，男性的神經肽受體比女性多，而神經肽影響著我們的大腦。神經肽"受到雌性激素波動等因素的影響，使得一些女性在生理週期的不同階段都有可能經歷饑餓成怒的現象"，梅德林說。但是，"從生化角度來說，就神經病學而言，男性比女性更有可能經歷這件事"。這是因為男性的睾酮水平較高，加之神經肽受體多。

說到底，認為女性容易"饑餓成怒"可能只是一種常見的性別刻板印象，包括認為男性恥於公開表達自己的感受。福斯泰基尤說："也許（男性）覺得無法談論他們與飲食和饑餓之間的情感關係，這可能就是為什麼大家認為饑餓成怒是女性的事情，其實，誰都有這樣的經歷。"

梅德林表示贊同："每個人都跟食物有著相當複雜的關係。"

饑餓成怒也會對你的人際關係造成實實在在的影響。2014年的一項研究發現，在已婚夫婦中，血糖水平較低的人，對伴侶的攻擊性可能更強。

Image copyright Getty Images Image caption 一項研究發現，血糖水平較低時，人們對伴侶的攻擊性更強。

研究人員要求參與者在生氣時將別針插在代表配偶的"巫毒娃娃"身上。憤怒的配偶還要通過耳機向倒霉的伴侶傳遞巨大的噪音。在整個實驗過程中，都要對血糖水平進行監測。

梅德林說，"那些血糖水平較低的參與者，在巫毒娃娃身上扎了更多的針，他們向配偶傳送的噪音聲音更大、持續時間更長。" 這個結果或許並不出人意料。

我們要如何避免可怕的饑餓成怒呢？

"這取決於，距離你吃下一頓飯還有多長時間，"梅德林說。 "理想情況下，你需要吃一點能夠讓血糖升高的東西，並要維持住這個血糖水平。所以，開胃的碳水化合物類型的零食是最好的選擇。"

本報道選自BBC廣播4台《女性時刻》（Woman's Hour）。節目由加維（Jane Garvey）主持，加洛韋（Rory Galloway）製作。莎拉·基廷（Sarah Keating）改編。