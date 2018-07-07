赴中國太空艙訓練　歐洲宇航員苦練中文

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當莫伊雷爾（Matthias Maurer）報名參加海上生存訓練時，他可沒想到會是現在的狀態。這個訓練是與中國宇航員一起進行的。

「這裏的生活真是太美好愜意了」，這名歐洲航天局 （European Space Agency ） 的德國宇航員說道，「我在救生筏上漂浮著，仰望蒼穹，這時只要再來一點音樂，就足以讓我有在夏威夷度假的感覺了。」

這項演習是去年在煙台附近的一個新建的培訓中心裏進行的。煙台是北京東南方向的一個沿海城市，乘飛機僅需一個小時。兩周時間裏，莫伊雷爾和同樣來自歐洲航天局的宇航員克里斯托佛雷提（Samantha Cristoforetti）與他們的中國同行一起生活、工作。

「我們和中國宇航員呆在同一棟大樓裏，一起訓練，吃著同樣的伙食，那真是一次印象深刻的經歷。」莫伊雷爾說：「我感覺自己就像是大家庭的一部分，這與我之前生活和訓練完全不同。那時我在休斯頓，住在租來的公寓裏，只有在兩三個小時的航天訓練中才會看到我的同事們。」

其它太空機構都是用專門的團隊建設活動來促進宇航員間的合作，而中國人的方法更為直接。

「中國宇航員甚至連節假日都呆在一起，他們彼此非常了解，就像兄弟姐妹一樣」，莫伊雷爾說，「當我們在中國時，能感受到他們十分熱心地接納我們加入他們的大家庭。」

Image copyright Getty Images Image caption 中國已宣佈了雄心勃勃的太空探索計劃，包括到達月亮遠端的任務。

中國宇航員在2003年乘坐神舟號飛船首次進入太空，神舟號可容納三名宇航員，這是基於俄羅斯聯盟號宇宙飛船設計的，兩者外形看起來也相差無幾。但聯盟號已經載人飛行了50年，其設計受在太空時代早期最先服役的運載火箭的局限。相比之下，神舟號是更加先進的21世紀產品。

「我對中國宇宙飛船的空間大小頗感驚訝。」莫伊雷爾說，「它的直徑比聯盟號的太空艙大得多。中國設計師對俄羅斯的硬件進行了仔細的研究，已經掌握了哪些是好的部分、哪些是可以改進的部分。」

例如，如果太空艙濺落（特指人造衛星、宇宙飛船等返回地球時，按預定計劃內落入海洋）在海上，神舟號的設計使得更換太空服，再從漂浮的太空艙裏爬出來這個過程變得更加容易。

「太空艙裏有這麼大的空間，甚至還配有充氣橡皮船，這在聯盟號上是沒有的」，他說，「在俄羅斯的海洋生存訓練中，你要跳入水中，因為沒有船，周遭異常寒冷，那條件要困難的多得多。」

莫伊雷爾最近才獲得宇航員資格，但他曾經在德國科隆的歐洲宇航員中心（European Astronaut Centre）工作，因此早在2012年就開始與曾經高度機密的中國人類太空計劃建立了聯繫。一年後，他參觀了北京培訓中心，看到了那裏的設施和模擬器。在 2016年，一名中國宇航員也參加了歐洲航天局定期舉辦的洞穴探險活動。

與克里斯托佛雷替和法國宇航員佩斯奎（Thomas Pesquet）一道，莫伊雷爾也一直在學普通話。他說，「我的普通話還好，但需要提高。」莫伊雷爾還告訴我，他的名字在中國翻譯成「天堂之馬」。

Image copyright Getty Images Image caption 在此項目中，已有一些歐洲航天局的宇航員與中國同行一起進行濺落訓練。

美國不會在太空領域與中國合作，甚至在國際空間站項目上也不會。但歐洲航天局在將宇航員送入軌道以及其它項目上，一直保持對中國開放的態度。

中國在2023年將發射第一個大型空間站，今年晚些時候該國的機器人任務也將在月球的遠端執行任務。歐洲航天局在與美國和俄羅斯保持聯繫的同時，與新興的太空超級大國中國保持伙伴關係，這似乎是一個明智之舉。

「歐洲航天局已經是個擁有23個成員國的合作組織，因此我們知道將合作伙伴團結到一起需要付出什麼樣的努力」，莫伊雷爾說，「我們講多種語言，我們有跨文化意識，我們正是將中國完美融入這個國際空間大家庭的膠合劑。」

中國最近與聯合國外太空事務廳（United Nations Office for Outer Space Affairs）簽署了一項協議，將新的空間站對國際研究開放。這也可以擴展到載行宇航員，類似於二十世紀70和80年代的蘇聯國際宇宙理事會方案，該計劃中同盟國（包括蒙古、古巴、阿富汗和敘利亞）的宇航員都可前往俄羅斯空間站。

「在我印象中, 世界上任何國家都可以通過聯合國與中國取得聯繫，並有可能送宇航員搭乘中國空間站在外太空飛行。」莫伊雷爾說，「不僅是歐洲國家，還有目前可能沒有宇航員計劃的發展中國家。」

歐洲率先參與這個計劃，在接下來的幾個月中，歐洲航天局宇航員將開始在中國的太空艙進行訓練，希望他們中的一員能在未來的任務中獲得副駕駛的地位。

Image copyright NASA Image caption 美國不允許中國宇航員登陸國際空間站。

「在聯盟號設計中，左座椅是副駕駛，所以我們到中國時以為我們需要進行艱苦的談判才能得到那個左座椅位置」，莫伊雷爾解釋道，「他們說'哦，好的，沒問題'……, 我們當時認為這簡直也太容易了嘛，直到我們意識到在神舟號中右側座位才是副駕駛的。」

莫伊雷爾希望能在2020年在國際空間站上進行他的首次太空飛行。此後，他將成為首批在2023年左右與中國宇航員一起飛往中國空間站的外國宇航員之一。

部分因為目前美國政府的外交政策，美國航空航天局（NASA）不太可能在短期內公開開展與中國的太空合作計劃。然而從長遠來看，美國和中國都在考慮重返月球甚至是登陸火星的探索，問題是這兩個太空強國是否會繼續視對方為競爭對手，還是最終會通力協作。

「一旦超出地球軌道，飛向月球或火星，我們就需要團結在這個星球上所能找到的所有合作伙伴，因為太空探索正變得更困難、更昂貴，我們需要最好的技術」，莫伊雷爾說，「我們的目標是把中國宇航員帶進太空大家庭和未來的月球研究站。畢竟，中國有句老話，人多力量大。」

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