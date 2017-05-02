全世界第一個基督教國家是……？

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虔誠的歷史

亞美尼亞是位於西亞的一個小國，人口只有300萬。但它在宗教史上卻居於相當重要的地位：大多數歷史學家認為，公元301年，它成為世界上第一個信奉基督教的國家。

如今，約有95%的亞美尼亞人是基督教徒，該國的信教歷史可通過一些遺址和古蹟追溯。

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精神領袖

據傳說，亞美尼亞使徒教會（Armenian Apostolic Church）的第一任領袖是貴族之後、啟蒙者格列高列（Gregory the Illuminator）。他的父親阿納格（Anag）曾因暗殺亞美尼亞國王科夫羅夫二世（Khosrov II）並被定罪處決。但格列高列逃到了卡帕多西亞（Cappadocia），在那裏他被聖菲爾米連（St. Firmilian）主教撫養長大。

格列高列在成年後回到家園。他希望亞美尼亞的國王皈依基督教，並連同亞美尼亞的人們一起皈依。當被殺害的國王科夫羅夫二世的兒子、國王梯裏達底三世（King Tiridates III）得知格列高列回國時，他把格里高利關進監獄。他堅持要求格里高利放棄基督教信仰，但遭到拒絶。在大約十三年的監禁之後，格列高列讓國王梯裏達底三世相信了信仰的力量，並成功讓他皈依基督教。於是，在公元301年，梯裏達底三世宣佈基督教成為亞美尼亞的國教。

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過去的痕跡

加尼（Garni）城堡坐落在亞美尼亞科泰耶省（Kotayk Province）中部加尼村附近的懸崖邊緣。城堡內有一座寺廟，是國王梯裏達底一世（King Tiridates I）在公元一世紀建立的，早於基督教開始在亞美尼亞傳播。據說寺廟是為亞美尼亞神話中的一個太陽神所建。

許多異教徒寺廟在梯裏達底三世宣佈基督教為正式國教時被毀，但加尼是少數倖存的寺廟之一。今天，它是亞美尼亞新異教主義的象徵，每年接待訪客超過13.6萬人次，成為亞美尼亞最受歡迎的旅遊景點之一。

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聖徒教堂

亞美尼亞首都埃裏溫（Yerevan）的西部有一座聖城瓦加爾沙帕特（Vagharshapat）。聖賈亞尼教堂（St. Gayane Church）就在這裏，它建於公元630年，現在是一個聯合國教科文組織世界遺產。女道長聖賈亞尼（Gayane）就是在這裏被梯裏達底三世處死，罪名是信仰基督教，因為當時梯裏達底三世尚未皈依。賈亞尼後來被亞美尼亞教會封為聖徒。她的墳墓就在聖賈亞尼教堂的地下。

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曾經的地牢

霍爾維拉普（KhorVirap）是亞美尼亞東南亞亞拉拉特平原（Ararat Plain）上的一間修道院，當啟蒙者格列高列回國時，梯裏達底三世將他囚禁在這裏。

霍爾維拉普的教堂最初建於642年，位於地牢的上方，以紀念格列高列。1662年增建了一座較大的教堂和修道院。今天，霍爾維拉普是亞美尼亞最受歡迎的景點之一。它的教堂是婚禮和洗禮的熱門地點。

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洞穴祈禱

加尼的東北方是格加爾德修道院（Monastery of Geghard）。它是聯合國教科文組織世界評定的遺產遺址。修道院是亞美尼亞基督教化後由格列高列在第四世紀所建，但該建築群中的其他建築物最早可追溯到13世紀。它曾被命名為或"洞穴修道院"（Airivank），其中一些房間延伸到相鄰的山丘，看起來像是洞穴。

據傳說，當時這座修道院被命名為格加爾德（這在亞美尼亞語中意為"矛"）。據稱穿刺十字架上耶穌基督的矛被帶到這裏。據說這支矛在格加爾德保存了500年，然後被帶到瓦加爾沙帕特的埃奇米阿津大教堂（Etchmiadzin Cathedral），如今仍在展出。

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在戰爭中接受祝福

葉赫希斯（Yeghegis）是亞美尼亞南部瓦約茨佐爾省（VayotsDzor）的一個城鎮，這裏的佐拉茨教堂（Zorats Church）建於14世紀。當時正值蒙古與與敘利亞馬穆魯克交戰，亞美尼亞被蒙古佔領。教堂只有一個高高的祭壇和兩邊的小禮拜堂。由於祭壇的高度合適，所以歷史學家認為教會常常被用來祝福即將奔赴戰場的亞美尼亞騎兵。

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救贖公墓

花卉圖案的十字架石雕（花卉圖案）主要被視作生者或死者靈魂救贖的象徵。它產生於9世紀左右，常被樹立在皈依基督教的異教寺廟裏，作為新信仰的象徵。如今，這些石雕成為聯合國教科文組織非物質文化遺產名錄的一部分。

格加爾庫尼克省（Gegharkunik）的諾拉圖斯墓園（Noratus Cemetery）在擁有亞美尼亞最大的十字架石雕群：一共超過800塊，每一塊都有獨特的設計。諾拉圖斯的十字架石雕是這種藝術現存的最古老的樣本，其中一些可追溯到10世紀。

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古代墓地

亞美尼亞巨石陣（Karahunj）位於埃裏溫以南的休尼克省（Syunik），在年代與外表上可與英國的巨石陣相提並論。它佔地面積約70000平方英里，包括墳墓、中央環和巨石陣列，可追溯到7000年前。

歷史學家認為亞美尼亞巨石陣曾經是史前的墳場，因為在青銅時代，埋葬死者的一種常見形式是石棺，然後用石板蓋上。巨石圈的直徑可達45米，石塊高達2.8米，重達10噸。該遺址的223個石塊中，大約三分之一鑿出小圓孔。一些科學家認為這可能是為了天文觀測而建造的，亞美尼亞巨石陣有可能是世界上最古老的天文台。（圖片來源：Rodolfo Contreras）

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