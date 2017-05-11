圖輯：荒無人煙的加州山谷

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加州的秘密地帶

卡裏索平原（Carrizo Plain）儘管距離洛杉磯市中心只有不到210公里，但卻是一塊鮮為人知的土地。卡裏索平原國家公園於2001年成立，這座佔地10.12萬公頃的山谷公園每年僅有3萬名遊客造訪。相較之下，距離洛杉磯224公里的約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）每年遊客規模則多達160萬人。

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地形險峻

18世紀，小股西班牙和葡萄牙探險家們開始進入山谷，並將原住民驅逐出去。然而，試圖尋找水源和可耕地的歐洲定居者在這裏卻遇到了極為崎嶇險峻地形的挑戰。

險峻的山嶺和荒原峽谷構成了卡裏索平原北側和南側的天然屏障，橫跨平原的聖安德烈斯斷層給這裏增加了地震活動的風險。在這一侵蝕嚴重的多山地帶行走穿越極為艱難。因此，這裏也成為加州最荒無人煙的地區。

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不可跨越的屏障

坦布勒嶺（Temblor Range）形成了卡裏索平原北部自然邊界，阻止背包客和私營企業進入這一地區。幾個世紀以來，人們普遍認為坦布勒嶺無法翻越，但是國家公園在最近幾十年裏內鋪設了道路。即便如此，公園內的許多地區仍然屬於蠻荒地帶。

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古代岩石藝術

北側的坦布勒嶺像是一堵高牆，而位於卡裏索平原南側的卡裏恩特嶺（Caliente Range）則由一座座孤立的山丘和巨大的岩石構造組成。這些岩石上描繪著有數千年歷史的印第安人象形藝術圖畫，以及早期定居者刻下的名字和到訪日期。

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大地上的傷疤

兩座山嶺之間是一片24公里寬，72公里長的平原。這片平原以及周圍的山峰是由聖安德烈斯斷層（San Andreas Fault）以及附近另外幾條斷層的地震活動所形成。在坦布勒嶺山腳下有最壯觀的聖安德烈斯斷層出露。從空中看，這條斷層就像是山谷北部邊緣的一條傷疤。

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鹽湖

在卡裏索平原中央地帶分佈有很多鹽鹼灘，其中蘇打灘（Soda Flat）是最引人注目的一個。山谷降下暴雨時，鹽鹼灘會積水變成一座大湖。這是站在附近的Overlook hill上遠眺，可以看到山谷延綿的景象在水中呈現倒影的奇景。

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人口稀少

分散在山谷各處的幾座歷史久遠，但卻已被荒廢的農場講述著勇敢的人們曾經試圖在此謀生，但最後卻功敗垂成的故事。即便現在，由於地形險峻、缺乏水源、與世隔絶，這裏仍然沒有常住居民。土地管理局將剩餘的建築物置於"抑制分解"狀態，從而顯示這裏的定居者曾經面臨的艱難而孤獨的生活方式。

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遊客稀少的地帶

今天的加州人口不斷增長，但卻很少有人知道卡裏索平原的存在。知道這裏的人基本都是戶外運動愛好者：這裏擁有6條遠足路線，兩個營地以及740公里長的野外道路，驢友們可以在這裏遠足、騎行和騎馬。和遊客摩肩接踵的加州其他景點相比，到這裏的遊客可以享受到靜謐宜人的自然美景。

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未開發地區

另外，卡裏索平原還是加州最大的天然草原。每年春天，叉角羚羊在峽谷裏廣闊無垠的草原上自由奔跑。在絢爛的五彩野花映襯下，座座山峰更顯高峻挺拔。

無論在哪個季節，遊客在卡裏索平原都能看到在南加州難得一見的獨特景物：被人類開發之前以及建立城市之後的景象。對於人類早已改變的自然環境，卡裏索平原提供了一個獨特而終極的視角。

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