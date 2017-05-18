世界上最高的自行車有多高？

Image copyright Tod Seelie Image caption 古羅拉·塞佩羅正在製作一輛10米高的自行車（圖片來源：Tod Seelie）

與52歲的菲利克斯·雷蒙·古羅拉·塞佩羅（Félix Ramón Guirola Cepero）並駕齊驅是不可能的，也不是一個明智的嘗試。一個晴朗的冬日，他騎著自己的自行車，奔馳在哈瓦那著名的濱海大道上，遊客和當地人都目瞪口呆、驚訝不已。

古羅拉·塞佩羅不僅僅比其他人快，也比其他人高。他作為造出了古巴最高的自行車的人，在當地有了一定的名氣。他騎在3米高的定制自行車上穿梭在街道上，自行車有三個車架，一個焊接在另一個頂部，速度加上高度令人暈眩，而他一點也不緊張。

Image copyright Tod Seelie Image caption 古羅拉·塞佩羅造出古巴最高的自行車（圖片來源：Tod Seelie）

"看這裏！"他一遍又一遍地大叫著，幾乎在人們要去看他指的是什麼之前就飛馳而去了。

遇到紅綠燈，他把自己停在公交車的車頂上一會兒工夫，司機對此感到很煩惱。幾分鐘後，他停下來靠在了牆上，幾乎立刻就有想要在朋友面前耍帥的少年要求騎一騎他的車。

"跳上來，"古羅拉·塞佩羅笑著說。少年不想丟臉，小心翼翼地爬上車架，緊緊地握住它。當塞佩羅開始騎車，恐懼的笑容凝在少年臉上，經過難忘的幾分鐘後，塞佩羅才讓他爬下去。

回到位於老哈瓦那阿奎科特街（Aguacate Street）的家，古羅拉·塞佩羅小心地把自行車倚靠在房前。他簡單地往下一跳，就下了車（在這個過程中奇蹟般地從來沒有扭過腳踝）。他往屋子裏走去，和妻子弗蘭奇打個招呼。她笑了。

Image copyright Tod Seelie Image caption 古羅拉·塞佩羅正在製造他最高的自行車（圖片來源：Tod Seelie）

"他腦子裏想的只有自行車，"弗蘭奇佯裝生氣地說，"自行車，自行車，自行車。簡直著迷了。"

古羅拉·塞佩羅在他家工作室裏改裝他的超高自行車（他有五輛）。在度過超過半個世紀之久的貿易禁運之下的生活後，很多古巴人已經習慣於基本生活物品的短缺，學著自己創造各種各樣的東西。塞佩羅也不例外：他的自行車架來自於很老的中國車型，有些已經有三十年歷史了。為了增加高度，他會使用他能找到的從鋼筋到錫制柵欄的任何東西。踏板是他用切割成形後的一段段PVC管做成的。

他說："如果我能找到輕一點的材料，比如硬鋁、碳纖維、更堅實但是更輕的管子，我可以做出更不可思議的自行車。"

他的名聲已經使他能把對自行車的熱愛轉化成商業機遇。他通過一個掛在他自行車架上的橫幅廣告為一種名為Time Flies的進口功能飲料做宣傳，他和弗蘭奇也在客廳的小攤上出售糖果、口香糖、香煙和烹飪油。

37年前，古羅拉·塞佩羅還是個少年，在他長大的城市、位於古巴中部的謝戈德阿維拉（Ciego de Ávila），他開始製造這種超高的自行車。他的癡迷始於當他看到一位國家自行車隊的成員踩著一輛雙人自行車穿過他的家鄉的時候。

Image copyright Tod Seelie Image caption 古羅拉·塞佩羅37年來一直在追趕世界紀錄（圖片來源：Tod Seelie）

他立即就被一個念頭吸引了：要造出完全與眾不同的新事物。"當我第一次看到雙人自行車的時候，那是水平並排的，"他解釋道，"我說，'那好，我要造出往上延伸的'。"

接著，他開玩笑說，"在自行車的頂部我就能抓到椰子了。"

但是造出超高自行車不是古羅拉·塞佩羅唯一的夢想，他還有其他的宏大計劃。有一段時期，他想划船偷渡到美國去。"我試了四次。"他說，其結果就是給自己帶來了累計21年的囹圄生涯。

在被問到這段經歷的時候，他一反往常地安靜。他一言以蔽之，"太糟糕了。"

即便在那段日子，古羅拉·塞佩羅對自行車的愛好也從來沒有減弱。他說："監獄長允許我把自行車帶進監獄，所以我一直沒有停止過騎車。"他解釋說他和監獄長成為了朋友。"我每天都騎自行車。"

古羅拉·塞佩羅仍然在騎車：他爬上其中一輛如高塔一樣的自行車，享受著騎車穿行在哈瓦那、高過那些來往車輛的車頂的刺激感。

在過去幾年裏，他對於高度的需求愈加強烈，而他製造自行車的努力也越來越致力於獲得吉尼斯世界紀錄的認可。

他說20年前他本可以保持紀錄，那時他騎的是一輛6米高的自行車。只有一個位於底特律的超高自行車製造者裏奇·特林布爾（Richie Trimble）已經造出了更大的一輛。"那時候沒人看見我，或者注意到我騎了一輛那麼高的自行車。"古羅拉·塞佩羅說，因為他在古巴。

Image copyright Tod Seelie Image caption 古羅拉·塞佩羅享受穿行在哈瓦那的速度的刺激感（圖片來源：Tod Seelie）

最近，特林布爾來到了哈瓦那，見到了古羅拉·塞佩羅，他們一起在這座城市的狹窄街道上騎自行車，一起在自行車上工作。

"世界紀錄保持者來看我，這對我來說是個榮譽，把我也變成了一個實質上的紀錄保持者。"古羅拉·塞佩羅說，"記錄下我們的友誼比吉尼斯世界紀錄更重要。"

同樣，古羅拉·塞佩羅也表示，實現世界紀錄能夠證明他在工作室裏獨自耗費時間把配件修補成一個神奇的東西是有意義的。

他說："我正在製造一輛10米高的自行車，希望能盡快完成。"

Image copyright Tod Seelie Image caption 古羅拉·塞佩羅正在製作一輛10米高的自行車（圖片來源：Tod Seelie）

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