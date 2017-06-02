古羅馬人鍾愛的橄欖油

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在西班牙卡斯特利翁省，你到處都能看到羅馬人生活的痕跡。

古老而又悠長的奧古斯塔路，曾是羅馬人統治時期穿過以比利亞半島最長的大道，至今仍然在使用，連接殘存的橋樑、拱門和木屋等古蹟。但是最令人矚目的，並不是一路上那些發掘出來的宅邸、市井以及里程標誌。而是那些擁有 2,000 年歷史的橄欖樹。

Image copyright Robertharding/alamy Image caption 西班牙卡斯特利翁省擁有生長了 2,000 年的橄欖樹

在瓦倫西亞自治區北部的卡斯特利翁省邁斯特拉特地區的這些樹木，它們的年齡不盡相同，從奧古斯都·凱撒統治時期到羅馬帝國的滅亡，它們都曾是見證者，而今它們仍然產橄欖果。

"在我們 150 棵千年古樹中，有 13 棵樹齡超過了 2,000 歲，"Jose Verge Verge 說道，作為"Oleomile"公司的老闆，他與妻子 Lola Santos Ruiz 一起經營一家橄欖油生產公司。"我家世代從事橄欖油生產生意，已經超過 20 代。我們的記載最早可追溯到 1237 年，我的三位祖先開辦了工廠。"

Verge 是家裏第一個離開農場生意而尋求職場發展的人，他現在重新回到了管理"Oleomile"的全職工作中。"我們世世代代苦心經營，我可不想由我來打破，"他微笑著說。對樹齡超過 1,000 年的橄欖樹單獨進行採摘收獲、榨油和裝瓶，他是家裏第一個有這種想法並實踐的人。"這是活著的歷史"，正如 Santos 所言，它們值得單獨、特殊的照料。

Image copyright jose verge/oleomile Image caption Jose Verge Verge 家族從事橄欖油生產生意已經超過 20 代

由於千年古樹受到政府的特殊保護，因此通常採用震動式收獲機對樹幹進行搖晃的方式被禁止使用。相反，需要使用人工操作的振動器對樹枝進行小心操作，以收獲橄欖。"收獲兩到三棵樹的橄欖，通常需要兩個人花費兩個小時，"Verge 說道。

橄欖在收獲當天就進行壓榨，以獲取特級初榨橄欖油。"一些專家表示，產自千年古樹的油，味道更甜美。"Verge 說，"因為水分通過古樹（的樹幹）傳輸到樹葉及果實更困難。"

"olivo silvestre"（遍布地中海盆地的橄欖樹）的出現最早可追溯到新石器時代，但是對於它的栽培卻很晚才開始 - 大約公元前 3700 年到 3500 年之間。

"人工培植的橄欖樹大約在公元前 11 世紀由腓尼基人而引入到以比利亞半島，"Yolanda Peña Cervantes 說道，他是國家遠程教育大學 (UNED) 的考古學教授。腓尼基人從今天的黎巴嫩、敘利亞和以色列所在地區歷經長途跋涉到伊比利亞半島，與當地人進行橄欖油交易，並且很可能引進了培植橄欖樹的技巧。

Image copyright Robertharding/alamy Image caption 安達盧西亞曾向古羅馬、當時的英國以及德國及北歐地區輸出橄欖油的最大出口地

隨後在羅馬帝國對半島統治時期（公元前 2 世紀到公元 4 世紀），橄欖油產量大幅提高，而貝蒂卡（涵蓋了今天安達盧西亞大部分地區的羅馬帝國省份）成為了向羅馬、不列顛尼亞和日耳曼尼亞（當時的英國以及德國及北歐地區）輸出橄欖油的最大出口地之一。

與貝蒂卡不同的是，涵蓋今天卡斯特利翁的希斯帕尼亞·塔拉戈南西斯省的橄欖油生產並未形成規模。考古學家沒有發現細頸土罐（用於運輸油的陶瓷壺）的生產證據，因此他們認為塔拉戈南西斯所提取的橄欖油並未出口。

除了作為日常飲食的重要部分，橄欖油還可用於製造香水、治療疾病、進行宗教儀式和提供室內和寺廟內照明。

"Pliny（長者）有一種說法"Peña 說。"他說，'有兩種適宜人體吸收的液體 - 內部的是酒，外部的則是油'。橄欖油和橄欖樹在地中海地區（那個時候）具有非常重要的文化價值。"

而樹木的價值至今仍未消逝。"我的橄欖樹就是我的自由，"Clot d'en Simó 協會的會長 Ramón Mampel Dellà 說道。他在 17 年前和另外幾個人創立了"dar la vuelta"（改變觀念）協會，致力於保護當地農民所擁有的千年古樹。

Image copyright john miller photographer/getty Image caption 榨取自千年古樹的橄欖油價格為每 500ml 20 到 100 歐元不等

在 21 世紀初，貿易的發展使得卡斯特利翁大量的古樹受到影響。因為無法與安達盧西亞的橄欖油生產競爭，當地農民為了生存，將樹木都賣了出去。來自全世界各地的富人們花費幾千歐元將樹木連根拔起，運輸到馬德里、德國、意大利甚至更遠的地方，重新培植，用作景觀。

"我們損失了大約 3,000 棵樹，"Mampel 說。"我記得賣出的第一棵樹周長有 9 米。它可能有 2,000 多年的樹齡。"

Clot d'en Simó 協會著手尋找剩餘樹木的附加價值，以便能夠將它們留在這一地區。在隨後的數年間，Mampel 和他的支持者們為協會成員所擁有的古樹進行單獨的橄欖油生產，以區別新樹的榨油工作，他們還出版了圖書、舉行了幾場藝術展覽，並與瓦倫西亞大區議會協作通過了一部保護樹木的法律。

"我們希望珍視我們的傳統。"Mampel 說道，"在賣這些樹木的過程中，我們一定丟失了一些東西，這些東西不僅僅來自於我們的父輩和祖輩，還來自於更久遠的文化。"

Image copyright dea/g berengo gardin/getty Image caption 邁斯特拉特的橄欖樹農將古樹賣給海外的買家，幾乎導致了這一地區古樹的滅絶

賣樹的交易有利可圖，所以有人反對協會工作，協會人員甚至受到了威脅，但協會工作仍然在繼續進行。2006 年，議會全票通過立法禁止出售超過 350 年樹齡的古樹。

如今，在卡斯特利翁，大約 5,000 到 6,000 棵千年古樹倖免於難，枝繁葉茂。"最初我們是勇士。"Mampel 笑著說，"如今我們成了守護者。"

守護的部分工作是教育人們珍視尊重古樹，這也是 Mampel 希望通過旅遊業所達到的目的。Turiart 是當地一家致力於文化開發的公司，在他們的幫助下，Clot d'en Simó 提供了一些供遊客參觀千年古樹的旅遊路線。

"（樹木）是有生命的。"Mampel 說道，"我們希望教育人們去尊重這一點。"

Image copyright jose verge/oleomile Image caption Verge："一些專家說來自千年古樹的油，味道更甜美"

榨取自千年古樹的橄欖油非常昂貴 - 價格要比一般的橄欖油高出數倍。Verge 為千年古樹所產橄欖油的定價為 500ml 78 歐元，而來自 2,000 年古樹的同樣容量的油則有另外的價格。該地區的其他生產商每 500ml 橄欖油價格為 20 到 100 歐元不等。

當被問到他們是如何定價的，Mampel 毫不猶豫地說道：

"我們將古樹橄欖油作為一種禮物，送給有緣的人，"他解釋說，"但由於情感、感情、文化、歷史和傳統等產生的價值，我會收取費用。"

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