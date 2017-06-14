敞開胸懷迎接每一位來客的亞洲城市

Image copyright Getty Images Image caption 德里是世界上文化最為多元的城市之一（圖片來源：hadynyah/Getty）

擁有 2,600 萬人口的德里被稱為印度的縮影，這個國家的多種文化、宗教和傳統在這座城市都有所體現。幾個世紀以來的全球貿易、征服和殖民統治，使得德里成為世界上文化最為多元的城市之一。生活在這裏居民在適應著這種不斷變化的文化，他們將自己自稱為"Dilliwalas"，這個單詞來源於短語"Dillwalo ki Dilli"，指指胸懷寬廣的人們生活的地方。

這種多樣性能夠讓您可以輕鬆找到自己的位置。"德里的氛圍就像一家精緻的咖啡館一樣芬芳，"來自新德里（大德里地區的一部分，同時也是印度首都）的 Nishchal Dua 說道。"你進入的一瞬間就可以感受到不同的美味，而你可以完全自由決定選擇自己喜歡的那一款。"

這座城市是印度的政治和時尚之都，這裏的氛圍讓人感覺像是紐約與華盛頓的交融匯聚，在新德里生活了六年的 Anjhula Mya Singh Bais 說。但這也意味著要融入這裏可能比印度的其他城市更難一些。"德里更注重你是誰，你來自哪裏，你穿什麼衣服或開什麼車，因此需要時間融入其中，"她說。

儘管存在著多樣性，但德里的男女老少都擁有一項共同的特質：對美好聚會的熱愛。這裏的婚禮可以持續 5 到 10 天，而參加活動、聚會和傳統儀式的賓客可能多達 1,000 人。在這個國家，婚禮不但持續多日，德里還創下了在一個大吉大利的日子裏同時舉行多達 60,000 場婚禮的記錄。婚禮的花費巨大，以至於立法委員已經推動立法限制過度鋪張浪費。"在婚禮當天新郎乘坐直升機出場也並不意外，"Dua 說。"我沒有開玩笑，我父親就是一名飛行員。"

Image copyright Alamy Image caption 婚禮持續 5 到 10 天，並且賓客多達 1,000 人（圖片來源：John Batdorff II/Alamy）

這座城市每年舉辦超過100萬場婚禮，這些奢華而喧鬧的聚會構成了當地居民社交生活的重要部分，但更加朝氣蓬勃、更加西式的場景也可以在許多俱樂部和餐館中見到。這座城市具有悠久的美食文化，匯聚了各種不同風味的美食，而且不斷有新的餐館開張營業。Bais 向我介紹了 Hauz Khas 村的雞尾酒的協作區"The Social"；禁酒令時期風格的酒吧"Public Affair"；以及位於可汗市場的歐式餐館"Civil House"。

你想住在哪裏？

外來者傾向於聚居在德里南部，尤其是古爾岡市（位於新德里西南 30km 處）附近，那裏擁有許多跨國企業。

南德里，德里的一個大區，也是生活的理想選擇之一。瓦桑維哈坐落著許多大使館，高爾夫球場（緊鄰德里高爾夫俱樂部）和附近的洛迪路也都久負盛名。

"工作地點與所鍾愛的休閒場所僅一步之遙，如果你沒有這樣的幸運，那麼只能選擇每天堵在去辦公室的路上，在夜晚和周末享受社交活動,"來自瑞典一個小鎮的外交官 Linn Back 說道。"我住在古爾岡（Gurgaon），根據交通狀況上班需要 15 到 40 分鐘，但去參加周五晚上的聚會需要至少一個小時。"

Image copyright Alamy Image caption 坐落著許多跨國企業的古爾岡深受外來者的歡迎（圖片來源：SIBSA Digital Pvt. Ltd./Alamy）

你能去哪裏遊覽？

德里非常大，其本身就很值得探索。尤其舊德里還保存了許多歷史痕跡，包括擁有 350 年歷史的月光集市（Chandni Chowk）。"走近這些最古老的集市、清真寺和寺廟，你能體驗到德里 100 年前的樣子，"Komal Darira 說道，他是德里本地人，也是"無畏旅行"的一名當地嚮導。

雖然泰姬陵（Taj Mahal）位於德里以南 240 公里，但可以在舊德里的德里紅堡（建於 1639 年的莫臥兒王朝皇宮）看到同樣的建築。德里同樣擁有大量的綠地和令人印象深刻的寺廟，例如佔地 90 英畝的羅緹公園和 100 英畝的阿克薩達姆神廟，在其中央還有一座 42 米高的"mandir"（一種印度廟）。

拉賈斯坦邦位於西南 300 公里處，是那些想要探索"粉紅城市"齋蒲爾（Jaipur，因其粉彩畫的街道而得名）或烏代浦奢華的湖畔宮殿的人的理想去處。喜馬偕爾邦，喜馬拉雅的大門，位於 300 公里以北。馬納裏度假小鎮是滑雪、爬山和漂流運動的理想起點。

飛往印度其他城市的航班很多並且價格實惠。前往孟買，德里的"競爭城市"，只需向西南飛行兩個小時，而希望前往海邊的果阿探索自然和沙灘的人只需多走一點路程。

Image copyright Getty Images Image caption 德里的西南是"粉紅城市"齋蒲爾，一個深受歡迎的旅行目的地（圖片來源：Juergen Ritterbach/Getty）

亞洲的其他地方同樣可以輕鬆前往。"亞洲距離瑞典非常遠，但距離香港、迪拜、吉隆坡這些地方很近，我利用周末時間就可以前往，"Back 說道。

物價可以承受嗎？

在最新的"經濟學人智庫生活費用指數"中，德里在所有 133 個城市中排名第 124 位，德里的生活成本比大部分的大城市都要低一些。根據比價網"Expatistan.com"的數據，房價大約比紐約的類似地段低 80%，而德里的交通和娛樂活動費用同樣便宜約 70%。

雖說如此，房價仍然比印度的其他城市貴很多，根據"Expatistan"的數據，德里的租房成本比海得拉巴或加爾各答的類似地段高 50%。生活成本也與生活方式相關，外來者的每月花費通常是本地人的兩倍，其中包括僱傭司機和其他傭人等費用。

Image copyright Getty Images Image caption 德里的食物、時尚和生活方式可以滿足各種口味（圖片來源：UniversalImagesGroup/Getty）

但是處處都可以輕鬆省錢。"在家做飯很便宜，在當地的餐館吃飯也不貴"。"無畏旅行"印度總經理 Pravin Tamang 說道，他在這裏生活了 16 年，而且德里的食物、時尚和生活方式可以滿足各種不同人群的需求。"德里向每一位來客敞開胸懷，"他說。

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