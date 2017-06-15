更甚法國香檳的意大利氣泡酒
當我探訪意大利弗蘭奇亞考達地區（Franciacorta）時，首先注意到的就是葡萄園上覆蓋的濃霧。幾米外的一個中世紀地下室，似乎都不能看得十分清晰，人們正聚在那裏一起品嚐這一地區生產的氣泡酒。我不斷問自己：這些濕氣和濃霧對美味的氣泡酒發揮了什麼作用？
這恰恰就是關鍵所在。
弗蘭奇亞考達是意大利現存最為完好、最為優秀的葡萄酒天堂。忘掉那些被過分高估的、大量生產的普羅塞克（Prosecco），甚至香檳（Champagne）吧。在這塊位於布雷西亞（Brescia）西北 30 公里的肥沃土地上出產的氣泡酒或許比標誌性的意大利酒更負盛名。
在弗蘭奇亞考達，葡萄均由人工採摘，而且酒濃度更高。即使酵母發酵時間也比香檳更長。未標年份的酒至少需要 18 個月（相比之下香檳為 15 個月），而名為"維沙華"（Riserva）的標年份酒至少需要 5 年（相比之下香檳為 3 年）。您可能會珍藏這樣的酒，在特殊的場合享用。
究竟是什麼造就了這氣泡細小、口感如絲般潤滑的白"satèn"（弗蘭奇亞考達氣泡酒專屬術語）以及這一地區的玫瑰甜酒，秘密就在於這一地區獨特的土壤。
葡萄園坐落於一個土壤肥沃的圓形山谷中，一邊是阿爾卑斯山，另一邊是伊塞奧湖（Lake Iseo）。富含硅元素的冰川曾經覆蓋這一區域，冰川消融後，目前該地區的稀有礦物質含量非常豐富。冰川在冰川時期末逐漸消融，形成了大塊的泥炭球和岩石碎屑，經過成千上萬年的變化成石過程，形成類似隕石的碎片。
當我穿越湖邊美麗的"Le Torbiere"濕地時，仍然可以看到冰川的化石遺跡。努力想要走出泥淖的我抬頭仰望，我看到了奧法諾山（孤山）。這是平原上突起的一座孤立的小山，形狀如同一塊巨大的意大利蛋糕。它屹立在那裏，像守護葡萄園的一名衛兵，成為了一道天然的屏障，將從 3,000 米高的阿爾卑斯山吹來的冷風阻隔在外，讓這裏的溫度始終保持在冰點之上。這種環境有利於葡萄的"呼吸"，最終可以提升氣泡酒的香氣。霧氣伴隨著溫柔的風，滋養著葡萄藤。
呼吸著這潔淨的空氣，我邁步走入"地下世界"，弗蘭奇亞考達氣泡酒在這裏生產和培育。如今，大約 116 家葡萄酒製造商，組成了一個保障生產標凖的聯盟，很多瓶裝酒堆放在這裏，這裏的低溫成為了天然的冰箱。
當地的一位旅店老闆，同時也是酒窖擁有者 Marco Pellizzari 帶我進入了旅店的地下室，這裏曾是 16 世紀的修道院。一口古老的深井，修女曾在此取水，已經被改造成了一個垂直的酒窖，儲存著他的 800 多瓶酒。在我的頭頂上，是一座古老羅馬神廟的遺跡。
一世紀時，羅馬人最早開始在這裏培植早期的葡萄園，而種植葡萄和生產精品葡萄酒的真正工藝是由僧侶流傳開來，經過一代代的傳承，最終被當地貴族、中產階級家庭和農民所掌握。
法國擁有悠久的葡萄酒釀造傳統，來自這一國度僧侶們隨著查理曼大帝來到了這個意大利山谷。他們排幹了弗蘭奇亞考達的濕地，在整個區域種植葡萄園並教當地人如何用手小心地採摘葡萄。作為將沼澤地變為農業用地辛勤付出的交換，布雷西亞教會當局為僧侶們減免了稅賦。這也是弗蘭奇亞考達古老名稱的來源：Franzia Curta 是一個免稅修道院法庭。
當地的葡萄酒製造商將他們的氣泡酒作為貢品，送給統治意大利眾多城邦國家的文藝復興王室，當時這些氣泡酒被認為是意大利最好的酒。在 15 和 16 世紀，弗蘭奇亞考達最富盛名的酒是科爾泰夫蘭卡紅寶石（Ruby of Corte Franca），一種出產自帕拉蒂科（Paratico）的氣泡紅酒，以及"Mordace"，譯作"即食"，這種酒帶有能讓舌尖感到酥麻的氣泡，是理想的餐後酒飲品。
但丁·阿利吉耶裏（Dante Alighieri）也是被這些著名的紅酒吸引而來。當這位偉大的意大利詩人於 1311 年由於在戰爭中選擇支持反對教宗派而從他熱愛的佛羅倫薩被流放，他在意大利遊蕩了 10 年，尋求不同文藝復興王室的支持和接待。他的旅行最終到了弗蘭奇亞考達。在這裏，他成為了帕拉蒂科城堡蘭提爾瑞伯爵的座上賓客，這裏如今已成廢墟。
"遠離家鄉，他能享受到的只有意大利的美酒，可以讓他振奮，撫慰他充滿想像力的智慧之火，"接待但丁的房主的一位後人 Fabio Lantieri 說道，他仍然經營著這一古老貴族的紅酒事業，並且喜歡用自己釀造的氣泡酒招待客人。
但丁在這裏對他的生命進行思考，在葡萄藤中行走，目睹伊塞奧湖和像煉獄山一樣從深水中突起的蒙特孤島的風景。朦朧的九階葡萄園讓人想起這位詩人的代表作《神曲》中地獄的九個同心圓和天堂的九個球體。
氣泡酒似乎不僅為但丁的流放增添了樂趣，更融入了他的血液，滋養了他的藝術。因為無論何時，只要你品嚐一杯弗蘭奇亞考達，你所獲得的體驗遠不止一杯氣泡酒，你將同時品嚐到粘土本身的精華。
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