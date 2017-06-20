圖輯：泰國監獄島國家公園

Image copyright Dave Stamboulis

遙遠的天堂

達魯島（Tarutao）或許是東南亞地區最後的天堂聖地之一，擁有空曠的沙灘和滿是野生動植物的叢林。但這座位於泰國東部安達曼海（Andaman Sea）的偏遠島嶼，一段令人震驚的凶險經歷則更令其廣為人知。

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最後一片淨土

泰國的達魯島國家海洋公園由這個國家最美麗的幾個島嶼組成。儘管在泰國的多個島嶼當中，沒有被開發商覬覦的島嶼並不多見，但達魯島國家海洋公園的 51 個島嶼卻始終保持著原始的沙灘，碧綠的海灣和青翠的熱帶植物。公園內最大的島嶼達魯島同樣如此。

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一座熱帶監獄

然而，達魯島並非一直是美麗的。在 1930 年末期，泰國監獄局開始對全國的島嶼進行調查，尋找一個合適的地方來作為流放地，緩解曼谷監獄人滿為患的壓力。他們選擇了達魯島。位於泰國西南部海岸 40km 處的達魯島地處偏遠，被監禁在這裏的人很難逃離。

截至 1939 年，島上關著數千名囚犯和政治犯。遍布森林的小屋為犯人們提供了棲身之所，而一望無際的海洋將他們囚禁。

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無法無天的港灣

隨著日本 1941 年對泰國的侵略，二戰的戰火燒到了東南亞地區，內陸對達魯島的食物和藥品供應被迫中止。為了生存，犯人和看守人員都轉而成為海盜。

馬六甲海峽成為了無法無天的港灣。駛向馬來西亞（當時還是英國殖民地）檳城的貨船成為了他們攻擊和洗劫的目標。到了 1946 年，這種情況愈演愈烈。於是，英國軍隊採取了行動，他們集合了流放地的所有人，與泰國政府一起重建秩序。從 1948 年開始，達魯島便被遺棄，直到 1974 年達魯島國家海洋公園的建立。

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曾經黑暗過去的殘跡

儘管叢林茂密，島上的流放地遺跡仍然到處可見。如今通過一條鋪設的道路，可以進入位於島上東部海岸的"Talo Wao"灣的監獄遺址，遊客們喜歡騎乘租借來的自行車進行旅行。此外，在"Talo Wao"，已經建起了一座詳細介紹達魯島歷史的小型博物館和遊客中心。

當然，島上的大部分地區仍然沒有開發。除了少數小屋和露營地，這裏不允許進行商業開發。潮濕的氣候和茂密的叢林可以阻隔一切，只有最堅強的旅行者才會來。

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一次精緻清淨的探險

對於那些前往達魯島探險的人，他們可以在叢林小路穿越，遠離交通路線，享受精緻的海岸線，沙灘上沒有任何足跡，在空曠的露營地扎營，周圍沒有一個帳篷。

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