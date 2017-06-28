圖輯：伊朗最後的穴居人

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一座古老的洞穴村

邁滿德（Maymand）位於伊朗首都德黑蘭以南約 900 公里處，這裏一個古老的村莊中散落著穴居人的住處。洞穴狀的地下居住所從軟岩上穿鑿出來。根據現場發現的一些石刻，這裏可能已經有超過一萬年的歷史。

被聯合國教科文組織列為世界遺產地的邁滿德已經連續 2000 多年有人居住，因而成為伊朗保存至今的最古老的村莊之一。

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根據季節變化搬遷

邁滿德位於伊朗中部乾旱山區的一個山谷中，經歷著極端炎熱的夏天和異常寒冷的冬天。村民們為了適應惡劣的條件，需要根據季節搬家。

夏季和初秋時節，他們住在有茅草屋頂的家中，這樣可以保護他們不受酷熱侵擾。當溫度驟降，刺骨寒風席捲山谷時，邁滿德的居民們就搬到地下居所。

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冬季的洞穴

在這些建於一萬多年前的 400 個洞穴中，90 個保存完好。這些洞穴中最大的包含 7 個房間，每間房間約 2 米高，20 平方米大，但每個洞穴的大小各不相同。

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現代生活

居民們對洞穴進行改造，以適應他們的生活方式：他們通了電，這樣就可以制冷或者觀看電視。然而，這裏沒有自來水，通風情況不理想。一些牆壁上黑黑的一層是由於點火做飯或房間取暖產生的煙灰造成的。

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遠古遺跡

這座村莊曾經信奉古老神秘的拜火教，拜火教在波斯統治時期呈繁榮之勢。能夠展現邁滿德昔日精神面貌的一些遺跡依然存在，比如 Kicheh Dobandi 洞穴，據說過去這裏曾是一座寺廟（現在是一個小博物館）。在 7 世紀，伊斯蘭教超越了拜火教，成為邁滿德的主要宗教。今天，這些洞穴是世界上少數幾個洞穴清真寺之一（如圖）。

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遊牧牧羊人

大多數村民都是農牧民，他們在山地牧場養牛，當遷移到有地下牛棚的洞穴時，就把這些動物也帶過去。居民們還收集藥用植物，他們深信這些植物能幫助他們保持身體健康，實現長壽。

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一種正在消失的生活方式

現在，越來越少的人選擇住在洞穴裏。一些人在冬天的時候搬到附近的城鎮，夏天再回來。據估計只有 150 人一年到頭都住在這個村子裏。

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保護一項遺產

每年人口減少對邁滿德獨特生活方式的延續造成了威脅。2001 年，伊朗文化遺產、手工業和旅遊組織做了大量工作來提升邁滿德的知名度。從那以後，村裏接待了更多遊客，現在邁滿德甚至提供洞穴，晚上游客可以住在裏面，體驗一種已經延續了數千年的生活方式。

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