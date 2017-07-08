圖輯：地球歷史上最大的瀑布

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同一個州，兩種氣候條件

美國華盛頓州的喀斯喀特山脈（Cascade Mountains）將該州分成兩個截然不同的氣候帶。在西部，密布厚厚苔蘚的森林以及積雪覆蓋的山脈從加拿大延伸到俄勒岡；這裏有西雅圖和華盛頓州的三個國家公園。而山脈東部卻更不為人知曉，主要是由草地和岩石形成的巨大半荒漠環境，被稱為"河道疤地"（Channeled Scablands）。

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古代洪水

大約 15,000 年前，一座巨大的冰川期冰壩阻擋了名為米蘇拉湖（Lake Missoula）的水體，這個水體大約為目前密歇根湖水體的一半。隨著冰河期結束，冰壩崩塌，釋放的水量近乎雕刻般地塑造了一條 660 英尺深、60 英里長的峽谷，峽谷由致密玄武岩組成，這是一種最硬的岩石。產生的岩縫和殘留在峽谷邊緣的棕色岩石峭壁是疤地這個名字的來源。

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自然奇觀

冰壩崩塌後從米蘇拉湖釋放的洪水被稱為米蘇拉洪水（Missoula Floods），這是美國大陸地質結構發生較大變化的一個原因；在西南方向超過 200 英里的波特蘭都可以看到洪水影響的痕跡。

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打破紀錄

乾涸瀑布（Dry Falls）是以前曾經存在過的瀑布的遺址，這是一座馬蹄形的懸崖，高度是尼亞加拉瀑布的兩倍，寬度是尼亞加拉瀑布的三倍，是地球歷史上可以確認的最大瀑布。如今，該遺址以太陽湖-乾涸瀑布州立公園的形式受到保護，遊客可以通過俯瞰、峽谷步道和展示說明來感受這些相對較近的地質事件的影響。

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強大的力量

地質學家們發現，當冰壩崩塌時，300英尺高的湍流洪水以每小時 65 英里的速度移動，僅僅在一周的時間內就形成了現有的峽谷。隨著挖掘大古力峽谷（Grand Coulee Canyon），強大的水流掃除了曾經填滿峽谷的許多玄武岩層。

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美麗的毀滅

這些岩石的沉積物現在分散在華盛頓和俄勒岡的部分地區，以超然的形式點綴著景觀，留下美麗的毀滅遺跡。孿生姐妹岩（Twin Sisters Rock）是由與大古力峽谷相同的洪水雕鑿而成，但這些玄武岩柱石位於南部 100 多英里處。

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田園般的水域

大約在 100 年前，人類開始湧入疤地，甚至開始進入大古力峽谷，沿著峽谷的一些淡水湖泊建立了幾個小鎮、休閒公園和露營地。這些湖泊是該地區最大的水域和娛樂來源之一，而下游進一步雕鑿的河谷常常被漁民和船民用來逃避夏季的高溫和炙熱的陽光。

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洪水遺跡

疤地最突出的景點之一是帕盧斯瀑布（Palouse Falls）。這個 198 英尺的瀑布和瀑布下 377 英尺的峽谷都位於帕盧斯瀑布州立公園內，是米蘇拉洪水侵蝕力的最好示例。

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美景

帕盧斯河全長 167 英里，但瀑布和峽谷僅佔其最後四英里，然後就匯入斯內克河（Snake River），成為支流。洪水就是在這裏巨大的峽谷撕成陸地，形成現在的河道。

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處境危險的地區

疤地覆蓋面積超過 960 萬英畝，比新澤西州還要大，但不到 25 萬英畝的土地以聯邦和州立公園的形式受到保護（最大的保護區，漢福德牧場國家保護區，保護了近 20 萬英畝的土地）。

2017 年 4 月 26 日，唐納德·特朗普（Donald Trump）總統簽署了第 13792 號行政命令，對 1996 年以來建立的面積超過 10 萬英畝所有國家保護區進行審查。由於這些行動可能會使疤地陷入危險，美國這個最新自然奇觀是否得到應有的認可和保護還需拭目以待。

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