將新世界一分為二的小鎮

Image copyright Getty Images Image caption 在托德西利亞斯小鎮，葡萄牙和西班牙瓜分了他們尚未發現的土地（圖片來源：Franz Marc Frei/LOOK-foto/Getty Images）

乍看上去，位於西班牙巴拉多利（Valladolid）德杜羅河（Duero River）畔的小城托德西利亞斯（Tordesillas）平淡無奇。它的老城區仍然完好保存著可追溯到中世紀時期的廣場和教堂。但如果在聖保羅（São Paolo）、卡塔赫納（Cartagena）或任何其他中美或南美城市提到托德西利亞斯，很多人會立即認出這個名字。1494 年，正是在這裏，西班牙（當時是卡斯蒂利亞王國 Kingdom of Castile）和葡萄牙瓜分了他們尚未發現的土地，巴西也因此成為了美洲唯一一個說葡萄牙語的國家。

或許是由於這個小鎮所處的位置，讓它成為了歷史上著名的《托德西利亞斯條約》（Treaty of Tordesillas）談判地的完美選擇。"它的地理位置非常重要，就如同道路中的十字路口一樣，"巴拉多利德大學藝術史教兼托德西利亞斯伊比利亞-美洲關係研究中心主任米格爾·安赫爾·扎拉馬（Miguel Angel Zalama）說道。"那裏[依然]存在著一座宮殿，一切都表明[條約]就是在那裏簽署的。"

但皇室行宮的存在以及小鎮的地理優勢可能還不是天主教君主、卡斯蒂利亞女王伊莎貝拉（Isabella of Castile）與阿拉岡國王斐迪南（Ferdinand of Aragon）選擇它的唯一原因。

"帶著'非常輝煌、古老、王室、皇家以及高貴別墅'[中世紀時期稱呼]的名頭，這個卡斯蒂利亞小鎮的歷史傳統與葡萄牙密不可分，"巴塞羅那大學歷史教授裏卡多·皮克拉斯·塞斯佩德斯（Ricardo Piqueras Céspedes）解釋說。"在 14 世紀，葡萄牙的瑪麗女王（Queen Mary of Portugal）和[當時]尚未成年的比阿特麗斯（Beatriz of Portugal）曾經生活在那裏。可能這是一種政治姿態，讓葡萄牙人在一片中立的土地上感到更加舒服。"

伊莎貝拉和斐迪南完全有理由去取悅葡萄牙。雖然在 1494 年 5 月和 6 月期間就進行了商討，但是《托德西利亞斯條約》經過一年的討論仍然未能定稿。兩國之間劍拔弩張，西班牙迫切要在大西洋的征服之旅中分得一杯羹。開始條約談判時，西班牙探險家哥倫布在他的處女航返航途中遭遇了一場暴風雨，而那次航行他以為自己到達了印度。他不得不在里斯本附近拋錨，因此被迫將他的發現首先告訴了葡萄牙國王約翰二世。經過協商，新發現的島嶼也納入了 1479 年的《阿爾卡蘇瓦什-托雷多條約》，該條約將加那利群島主權劃歸西班牙。此前，約翰二世宣稱葡萄牙已經統治了這些島嶼。

Image copyright Margarita Gokun Silver Image caption 《托德西利亞斯條約》在劍拔弩張的氣氛中進行了一年的討論（圖片來源：Margarita Gokun Silver）

與此同時，曾經與哥倫布一起航行的西班牙航海家馬丁·阿隆索·平松（Martin Alonso Pinzón）成功地駕駛他的船隻平塔號（Pinta）從西班牙登岸，並且立即把新發現土地的消息送到巴塞羅那。天主教君主正在巴塞羅那聽政，而斐迪南也剛從傷病中恢復。得到消息後，君主派遣使者前往拜見教宗亞歷山大六世並陳述了哥倫布的發現。教宗來自於巴倫西亞（當時屬於阿拉岡王國的一部分），因此與天主教君主關係頗為密切，教宗頒發了三道詔書。其中 1493 年 5 月 4 日頒發的詔書實際上廢除了《阿爾卡蘇瓦什-托雷多條約》。條約約定，葡萄牙和西班牙不再按一條平行線來瓜分大西洋，而採用一條從南極到北極橫穿大西洋的垂直線。

葡萄牙人被激怒了。葡萄牙不但失去了新的島嶼，現在如果調遣軍隊駛往非洲，可以利用的空間非常有限，因為這條線僅位於佛得角（Cape Verde）以西 100 裏格（大約 320 英里）。

"葡萄牙人當然希望保住他們在非洲的殖民地[和]他們在大西洋的島嶼，"扎拉馬說。"劃出這樣一條線令葡萄牙人震驚，因為他們完全無法航行。要想航行，[他們]需要順風而行，而找到風向有時必須要繞很大的圈子。而按照這道詔書他們將無法做到這些，因為[他們會發現自己]已經進入了卡斯蒂利亞境內。"

Image copyright Margarita Gokun Silver Image caption 從南極到北極的一條垂直邊界，將世界在分割給了西班牙和葡萄牙（圖片來源：Margarita Gokun Silver）

隨後葡萄牙和西班牙之間展開了大量的外交磋商。雙方都不願開戰，但是在談判期間又都在秣馬厲兵。在 1493 年 9 月談判期間，哥倫布開始了他的第二次航行，承諾要為他的君主帶來有助於談判的信息。1494 年 4 月他實現了自己的諾言，送回了一幅標記了新發現土地的地圖。但是他並不知道約翰二世已經同意放棄水平分割的方案，並且對地圖進行了篡改。他將伊斯帕尼奧拉島（他首次探險時發現的島嶼，現為海地/多米尼加共和國）的緯度向北移動了幾度，將它放在了與加那利群島平行的位置，以確保西班牙依照《阿爾卡蘇瓦什-托雷多條約》具有統治權。

但是當哥倫布的地圖到達時，葡萄牙人已經就垂直劃分做出了讓步。關於最令人擔心的非洲航行問題，約翰二世只要求將線移動到佛得角以西 370 裏格（1,185 英里）的地方。在這一協議下，葡萄牙可以隨意向分界線的東部航行（已知的佛得角群島和非洲海岸），而西班牙的疆界將向西擴展，包括哥倫布最新的發現在內。由於哥倫布的新地圖並未展示出葡萄牙疆界一邊有任何新土地，所以伊莎貝拉和斐迪南一致同意了這個協議。

沒人知道新的分界線穿過了巴西疆界頂端，因而將這個國家東部海岸的統治權交給了葡萄牙。1500 年，葡萄牙航海家佩德羅·阿爾瓦雷斯·卡布拉爾（Pedro Álvarez Cabral）在航行中發現了巴西，並以本國國王的名義宣稱了對它的統治權。在隨後的幾個世紀，葡萄牙不斷加強了對巴西大陸的影響，因此巴西成為美洲大陸上唯一一個說葡萄牙語的國家。

Image copyright Getty Images Image caption 巴西是美洲唯一一個說葡萄牙語的國家（圖片來源：Karol Kozlowski/Getty Images）

"對於[今天]大多數巴西人而言，《托德西利亞斯條約》意味著葡萄牙君主對'未知的'西方土地統治權的一個宣示，"聖保羅大學伊比利亞歷史教授安娜·保拉·托雷斯·梅吉亞尼（Ana Paula Torres Megiani）說。"[但它同時也是]了解歐洲和世界統治與霸權關係的一個重要歷史性時刻。"

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