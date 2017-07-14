計劃出國旅遊？快來這些城市撿便宜

Image copyright Getty Images Image caption 在後脫歐時代，倫敦在經濟學人智庫發佈的生活成本指數中排名中下降（圖片來源: Vladimir Zakharov/Getty Images）

在過去的一年裏，全球範圍內民族主義興起及油價下跌致使全球經濟發生了劇烈變化，這一系列變化當中的一個便是，某些長久以來高居全球最昂貴城市排行榜的城市生活成本正在下降。

在國際政治、此消彼長的進出口及匯率波動的作用下，倫敦等城市在經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit）每年發佈的生活成本指數榜上急速下滑，倫敦已經在此前的脫歐公投中做出了退出歐盟的決定。同時，在大多數情況下，很多國家的本地貨幣對外國貨幣都出現了貶值（通常會伴隨著當地通貨膨脹率的陡然增長），那些外國公司派駐在這些國家的外國人成為了這一波生活成本下降情形的最大受益者。

與生活在這些地方的居民及外國人交談的過程中，我們發現了上述變化正如何影響他們的生活，以及在這些突然之間變得更划算的城市裏，人們如何盡量省錢。

倫敦

2016年，英國在脫歐公投中選擇了退出歐盟，這一決定很快就給英鎊對其他貨幣的匯率帶來了負面影響，導致曾長期位居生活成本指數榜最高位的倫敦在一年內下跌了18位，而這一情形也吸引了大批國際遊客前來英國，趁機購買包括奢侈品在內的各類商品；一項調查估計外國人在英國的消費同比上漲了36％以上。

然而，國際運輸公司MoverDB.com創始人伊恩·懷特（Ian Wright）表示，由於英鎊較之外國貨幣貶值，英國的進口成本上漲了，"有的商家還偷偷縮小了商品的尺寸"。（脫歐公投後，Toblerone巧克力公司很快調整了巧克力條的形狀，但該公司否認這一調整與英國脫歐決定有關）。專家預計，受脫歐影響，英國的水果和蔬菜等重要進口商品的價格還可能繼續上漲8％。

不過，人們還是有諸多方法來更為寬裕的生活——最重要的一條是找到最划算的住房。通常情況下，住在倫敦南部和東部要比住在西部和北部便宜。

"倫敦有一點很奇特，就是你可以在幾百萬英鎊的豪宅旁邊租到政府公屋。"來自加拿大的懷特表示。

Image copyright Getty Images Image caption 倫敦的阿比伍德是12世紀興建的勒斯內斯修道院遺址所在地（圖片來源: Ray Wise/Getty Images）

懷特住在倫敦東南部的阿比伍德區（Abbey Wood），這一帶的租金低，一套房子月租約1,000英鎊，售價約325,000英鎊。"雖然現今這一帶的發展不很活躍，但這裏有12世紀興建的勒斯內斯修道院（Lesnes Abbey）的遺址，附近還有許多公園，以及森林，你可以免費進入玩賞，"懷特說道。其他比較划算的選擇包括了地理位置更居中的東倫敦奧林匹克公園附近的萊頓地區（Leyton），以及萊頓南邊的東哈姆（East Ham）。倫敦南部的東克羅伊登（East Croydon）正在經歷大規模整修，還將建起一座新的購物中心——同時月租金低至500英鎊。

懷特表示，雖然目前英國總體上有些反移民情緒，但可以放心的是，英國首都依舊非常包容，文化也相當多元。"與美國的城市相比，倫敦沒有那麼多少數族群聚居區域，來自全世界的工作者和移民融雜居住，我想這是倫敦最棒的特色之一。"

北京

許多中國城市都在今年的排行榜上下降了十位之多，比如北京就下降了16位。雖然該報告並未說明為什麼中國城市排行下降，但有消息人士指出，對中國出口產品的需求降低及人民幣對美元貶值是背後的原因。

Image copyright Getty Images Image caption 在北京的時尚地帶三里屯就能找到划算的公寓（圖片來源: Andy Brandl/Getty Images）

與倫敦相同的是，居住空間的舒適度取決於你願意搬離市區多遠：在距離市中心以東22公里的通州，單間臥室的月租金只要2,500人民幣。"但是作為外國人，你最好住得離市區近一些，租金大概是4,000人民幣，你可以住在三里屯附近比較'酷'的地方（市中心東北方向九公里），或是住鼓樓（市中心以北五公里）。"目前住在北京的美國人奧姆·布法羅（Om Buffalo）說道。總體上，北京南邊和西邊比北邊和東邊便宜。

其他省錢的方式包括了用地鐵替代出租車出行。"如果是中長距離的行程，打車反而耗時更長，而且打車比地鐵貴很多，"北京獵豹移動全球營銷傳播總監喬什·王（Josh Ong）表示。"一開始你會覺得有點恐怖，特別是在高峰時段，但是稍作研究後你就會知道應該怎麼坐地鐵了。"

他給其他人的建議包括學習當地人，用大眾點評網找北京人去的地道餐館。"北京的西餐是高級菜，而你身邊就有很棒的麵館和餃子館。"

Image copyright Getty Images Image caption 像當地人一樣，用大眾點評網找麵館和餃子館（圖片來源: Diane Levit Design Pics/Getty Images）

拉各斯

石油是尼日利亞的主要出口產品，而受全球油價下跌的影響，該國最大城市拉各斯（Lagos）在生活成本榜單上的排名跌落了16位。這對外國僱員或許是有益的，但是外國人社區I nterNations 大使、來自美國的哈希姆·讚（Hashim Zein）認為，由於貨幣通脹抬高了當地物價，偷盜等犯罪數量可能增加，因此保障當地安全的挑戰也更加嚴峻了。

不過當地人的說法是，一點常識走遍天下，不能因為物價上漲了你就搬走。"尼日利亞給我的感覺就像家一樣，因為當地人有一種態度，那是一種實幹精神和韌性，無論發生什麼事情都快樂面對，"哈希姆·讚如此說道。這個城市知道如何享受。"沒有哪裏的派對比得上拉各斯的派對——一周七天不停歇！"

Image copyright Getty Images Image caption 在這個尼日利亞最大的城市，當地人擁抱的是一種實幹精神和韌性（圖片來源: Andrew Holt/Getty Images）

拉各斯在地理上分為兩部分——大陸和島嶼（島嶼由若干小島組成，拉各斯湖將島區與大陸分割開來）。大多數外國人生活在島嶼上，當中包括了富裕的維多利亞島（Victoria Island）居住區，距離市中心向南17公里便是維多利亞島，該島是更大的萊基半島（Lekki peninsula）的一部分；同樣是高端居住區的還有伊科伊島（Ikoyi），距離市中心向南15公里，是殖民時期為英國旅居者修建的居住區。而從島區向下幾公里處的萊基區附近，一座新城正在建設當中。

哈希姆·讚表示，大部分從事製造業工作的人需要住在大陸上，而依魯佩丘（Ilupeju，市中心向北八公里）和依克亞（Ikeja，向北15公里）是最適合外國旅居者居住的地方，因為那裏更安全，基礎設施更便捷，也靠近眾多企業所在地。

墨西哥城

墨西哥城在2017年132個城市中排名第82位，該城市的生活成本一直以來都不是很高，但今年依舊下降了九位，原因包括本幣貶值、通脹上升、當地物價略微抬高，以及天然氣價格上漲，這也是引發全城抗議的原因並導致了公交提價。

在博客上記錄墨西哥旅行的倫敦人勞倫·考基（Lauren Cocking）認為，基於以上原因，走路去地鐵站要比坐公交更明智；雖然考基更依賴公共交通，而非私人交通，但如果是晚上需要坐車，她還是推薦優步。"優步比出租車更便宜，也比公共交通安全的多，尤其是晚上。"

Image copyright Getty Images Image caption 想省錢，就去墨西哥的當地市場買菜（圖片來源: Harald Sund /Getty Images）

另一省錢方法是，不要去大超市，而是去「tianguis」（當地市場）購物。"價差非常驚人，"考基說道。"對我來說，在這裏生活最大的吸引力是美食。"

考基說大多數外國人喜歡扎堆住在羅瑪（Roma）和康德薩（Condesa）這兩個居住區，但是這兩個地方都不能代表墨西哥城的魅力。"我的建議是搬去那些被低估的街區，比如納瓦特（Narvarte，市中心向南7.5公里）或德爾瓦勒（Del Valle，向南9公里）。"考基說道。"這些地方是更'本土'的居民區，受地震破壞的風險性也更低。另外城市南邊的其他居住區也不錯，比如克皮爾克（Copilco，向南15公里）和克由阿肯（Coyoacán，向南12.5公里）。"

"克由阿肯是一個美麗的前殖民地居住區，有許多傳統房屋、宜人的公園、安靜的街道，還有一個充滿了各色街頭美食和娛樂設施的熱鬧的中心廣場。"納塔利·B（Natalie B）說道。納塔利是墨西哥城本地人，在當地旅遊公司「My Local Cousin」工作。"如果你想在地道的墨西哥居民區獲得更傳統的墨西哥式體驗，納瓦特是個好選擇；納瓦特始建於20世紀40年代，一直到70年代還在修建，那裏有許多原汁原味的建築、安靜的街道和家庭生活的氛圍。"

Image copyright Alamy Image caption 墨西哥城的前殖民居住區克由阿肯有許多街頭美食、娛樂設施和公園（圖片來源: Luis Emilio Villegas Amador/Alamy）

布宜諾斯艾利斯

繼倫敦之後，在生活成本指數榜單上跌幅最大的是布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires），受阿根廷經濟波動的影響，該城市下跌了20位。不過，馬蒂·朗（Madi Lang）表示，當地人對這種物價的波動已經習以為常了。馬蒂·朗是一個在布宜諾斯艾利斯生活了十年的美國人，經營著一家名為"布宜諾斯艾利斯文化接待"（Buenos Aires Cultural Concierge）的旅行線路公司。"這裏的經濟一向很瘋狂。"朗表示。"但只要有燒烤牛肉，他們就能從容應對。"

探戈舞老師、InterNations大使露拉·布萊克（Lola Black）形容布宜諾斯艾利斯為一座"現代、不用費力就能表現出一種酷勁兒、充滿歐洲-拉美閒散舒適氣氛"的城市。要想盡情感受布宜諾斯艾利斯的這一魅力，外國人應該考慮住在普埃托馬德羅區（Puerto Madero），那是一個距離市中心東南部4公里的高端社區，乾淨，靠近大海；歷史感濃厚的聖特爾莫區（San Telmo）也是好選擇，聖特爾莫距離市中心向南4公里（但住在聖特爾莫的一大問題是，那裏不是那麼安全）。

Image copyright Getty Images Image caption 普埃托馬德羅為海濱區帶來了一種閒散舒適的歐洲-拉丁氛圍（圖片來源: Panoramic Images/Getty Images）

如果你是為了著名的探戈而來，那你應該住在位於中心區域的阿爾馬格羅（Almagro），從市中心向西6公里就是。"阿爾馬格羅是非常完美的居住區，就在市區中央地帶，距離旅遊／時尚熱門區域巴勒莫（Palermo）和鬧市區很近。"朗說道。"這裏有酒吧、餐廳、探戈舞廳、現場音樂，非常生活化。"

眾多的免費活動和公園也讓這座城市成為了一座完全消費得起的娛樂之都。"這裏有成百上千個廣場和公園，是度過午後時光、喝馬黛茶（mate，傳統茶飲料）、看來往行人，以及放鬆自己的絶佳場所。"朗介紹道。她個人非常喜歡的是雷科萊塔（Recoleta）的維森特洛佩茲廣場（Plaza Vicente Lopez）、菲布勒羅3號公園（Parque 3 de Febrero）的羅瑟達爾羅德花園（Rosedal Rode Garden），以及聖特爾莫的萊薩馬公園（Parque Lezama）。

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