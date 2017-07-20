在馬來西亞「貓城」古晉尋訪貓的足跡

Image copyright Getty Images Image caption 古晉到處都看得到貓的蹤影（圖片來源：Grant Dixon/Getty Images）

坐在出租車上從古晉（Kuching）機場前往市區，我已經可以看出，自己一定能很好地融入這座馬來西亞城市。我是個喜歡貓的人。

無論走到哪裏，都看得到貓的蹤影。一隻巨大的白貓在唐人街外的交叉路口向我揮動爪子。幾只貓靜立在清真寺旁道路的一側，凝視著四周，像機器人一樣一動不動。而另外幾只髒兮兮的野貓四竄於建築物的各個側面，猶如街頭藝術。

"從古晉這個城市的名字來看，就可以知道古晉對貓有多麼的癡迷。"在古晉貓博物館工作的艾米爾（Amir）說。"在馬來語中，"kucing" 一詞就是指貓。"

馬來西亞婆羅洲，很多時候人們會自然地將其與猩猩聯繫起來，貓博物館位於古晉北部市政局（Kuching North City Hall），這裏無疑是了解所有關於貓科動物及其與這座城市關係的最佳地點。

這裏有木乃伊一樣的埃及貓遺體，也有當代繪畫以及瓷俑等，借以追溯 5000 年之前與貓有關的歷史，艾米爾站在中間，解釋了為何城市以貓命名背後的幾種說法。

Image copyright Esme Fox Image caption 位於古晉北部市政局的貓博物館展示了 5000 年以來貓的歷史（圖片來源：Esme Fox）

有些人認為，首位砂拉越拉者（Rajah of Sarawak），英國人詹姆斯·布魯克（James Brooke）於 1839 年左右到達古晉時，他指著落腳點，問這是哪裏。一位當地人錯誤地認為他指著一隻路過的貓，於是告訴他這是"kucing"（貓）。

也有人聲稱，古晉名稱來自於一種曾經在整個地區生長的樹木，這種樹能結出名為龍眼的小果實，或稱之為"貓眼水果"，與荔枝類似。最後一種說法是，當居民發現了生活在砂拉越河岸的短尾貓時，選擇了這一異乎尋常的名字。

參觀博物館後，我非常希望了解更多的貓和古晉居民之間的關係。

我安排與一名當地導遊哈里斯（Harris）見面，他能夠更多地向我展示這座城市中最有名的貓圖像。古晉是不同人口的家園，其中包括馬來人、中國人和印度人以及當地部落人群，如伊班、拜迪烏、歐蘭烏盧和馬拉諾族。我們一邊走，哈里斯一邊解釋說，貓對於各群體均非常重要。例如，對中國人來說，這是好運的象徵。在伊斯蘭教文化中，貓享有很高的地位，伊斯蘭教是婆羅洲土著部落的主導信仰，已有數百年的歷史。我甚至發現先知穆罕默德擁有一隻名叫米埃扎（Muezza）的貓，並且對它倍加關護。

Image copyright Getty Images Image caption 在沙撈越河畔，古晉是馬來人、中國人、印度人和當地部落人口的家園（圖片來源：Richard l'Anson/Getty Images）

同時，婆羅洲居民長期以來一直很重視貓，因為它們有助於控制老鼠及鼠疫。哈里斯告訴我，在二十世紀五十年代，當局曾試圖用化學品來消滅攜帶瘧疾的蚊蟲和鼠類。化學品對這一地區的貓產生了負面影響。之後，英國皇家空軍在一次任務中將 14,000 只貓傘投至馬來西亞婆羅洲農村，這被稱為"投貓行動"。

幾只色彩斑斕的大貓立於噴水池頂部，我們走過它們的身邊，海濱旁還有一些用青銅鑄造的俏皮的貓。哈里斯解釋說，隨處可以見到貓的蹤影：學生們在 I-CATS（砂拉越國際高等工藝學院）學習，當地廣播電台是 Cats FM。他指著巨柱頂端的城市飾章：一對正義天平和一隻金色的貓，下面還有四隻白色的貓。"你看，從古至今，貓已深深地融入我們的城市。"他說。

在我們遊覽結束時，我非常希望去看一些活生生的貓，所以哈里斯帶我去喵喵貓咪咖啡館（Meow Meow Cat Café）見他的朋友，喵喵貓咪咖啡館位於沙撈越河附近的卡特彼勒博物館以南 5 公里。這家咖啡館的主人和創始人珍妮特認為，她必須開設一家貓咖啡館，來慰藉那些無法在家裏養貓的居民。

"我們這裏目前有六隻貓，並且屬於不同的種。"她說。

Image copyright Getty Images Image caption 古晉的中國人認為，貓會帶來好運（圖片來源：Andrew Watson/Getty Images）

我看著珍妮特的顧客們：一位女孩躺在沙發上，一隻名為奇異果（Kiwi）的毛茸茸的大白貓在她旁邊伸展著四肢；一名男子坐在地板上與一隻帝王一樣的孟加拉貓蘇裏亞（Suria）玩耍；一對年輕夫婦在睜大雙眼的波斯貓甜心（Honey）前面舞動著一根細繩。

我不相信貓會帶來運氣或能寄托精神意義。但當我坐在那裏時，一隻名叫四月（April）的灰色長毛貓，在我的腿上嗚嗚地叫著，我感覺自己已經很好地融入了古晉。

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。