偽造貨幣最終成為當地英雄

Image copyright Getty Images Image caption 瑞士南部地羅訥河谷因其梯田葡萄園和當地出產的產品而聞名（圖片來源：Karl Thomas/Getty Images）

隨著我乘坐的火車在瑞士南部的羅納河谷（Rhône Valley）穿行，可以很清楚地看到這裏聞名於世的原因。梯田葡萄園鋪滿了山坡，而果樹則將谷底遮蓋起來：蘋果、梨，尤其是杏子，它是這一地區著名的杏子酒的原料。

生活在瑞士瓦萊州（Valais）的人們頗以他們當地出產的產品為榮。這樣也就不難理解他們如今正在以當地出產的方式來購買它們。

2017 年 5 月，一群瓦萊居民推出了一種新的地區性貨幣。與英國的布里斯托爾鎊和佛朗哥-西班牙巴斯克地區的 Eusko 一樣，它是一種補充貨幣，而非取代貨幣。它的紙幣價格與瑞士法郎（該國的法定貨幣）相同，但是只能在瓦萊州參加的企業內使用，目前包括 150 多家餐館、手工店、農產品店和葡萄酒莊。

它是一項由當地民眾所支持的當地行動，目的是繁榮當地的經濟，因此賦予其具有當地意義的名字是非常合適的：菲爾奈特（Farinet）。

菲爾奈特這一名字在瓦萊州的小鎮裏司空見慣：克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）的某家餐廳，尚佩裏（Champéry）的某個酒館，以及滑雪者穿著保暖衣褲在桌子上起舞的韋爾比耶（Verbier）某滑雪酒吧都叫做這個名字。

遊客也許並未意識到它的重要性，但是當地人知道所有這些流行的夜總會之所以取這個名字是因為與他們同名的約瑟夫-薩繆爾·菲爾奈特（Joseph-Samuel Farinet）如果還活著，很可能會親自跳到桌子上起舞。

Image copyright Caroline Bishop Image caption 菲爾奈特是一位淘氣的魔術師，熱愛紅酒，是 19 世紀的一位聲名狼藉的貨幣偽造者（圖片來源：Caroline Bishop）

一位淘氣的魔術師，熱愛紅酒和女人，同時還是一位在逃犯，菲爾奈特是這一地區 19 世紀的貨幣偽造者和傳奇，儘管如今圍繞著他的傳說已經比事實更加多姿多彩。

在由於偽造假幣而從他的祖國意大利出逃之後，菲爾奈特於 1869 年來到瓦萊，並且再次鑄造假幣，尤其是發行於 1850 年的 20 生丁幣。為了討好窮困潦倒的當地人，他大量使用自己所偽造的貨幣，以換取食物、庇護和躲避當局對他的追捕。通過這一做法，他不僅躲避追捕多年，還將當地的人們從債務中解救出來，甚至後來還為他贏得了"阿爾卑斯羅賓漢"的美名。

1880 年，35 歲的菲爾奈特終於還是被警察在中世紀瓦萊州賽永村（Saillon）的一個峽谷所圍困，在那裏他摔下、跳下或者有可能被殺害——神秘的死亡為他的生命更添曲折。

Image copyright lefarinet.ch Image caption 新的地區性貨幣以約瑟夫-薩繆爾·菲爾奈特的名字命名，他是一位貨幣偽造者，也是當地的一位英雄（圖片來源：lefarinet.ch）

"瓦萊的每個人都知道這個故事，"大衛·克里藤納德（David Crettenand）說道。克里藤納德是創建菲爾奈特貨幣的委員會成員之一。

克里藤納德坦言，以一位聲名狼藉的貨幣偽造者命名新貨幣或許會帶來爭議，有人會問貨幣是否是假的，但是這並不會令他感到困擾。他認為這一名稱所體現的貨幣目的更為重要：根植於當地，培養當地民眾之間的聯繫並繁榮當地的經濟。

"菲爾奈特是一個對瓦萊人具有特別意義的名字。"他說，"它已成為這一地區的一部分，這也是新貨幣的目標，用於地區性目的。"

它還是當地人引以為傲的名字，在我探訪賽永期間可以很明顯感受到，這裏是菲爾奈特不幸遇難和埋葬的地方。

Image copyright Caroline Bishop Image caption 偽幣博物館展示了法庭對這位著名偽造者的判決（圖片來源：Caroline Bishop）

村裏的偽幣博物館（Museum of Counterfeit Money）展示了這一傳說，一份法庭判決的副本展示了這位著名偽造者的罪名，同時還有一枚他所偽造的假幣。還解釋了他是如何通過瑞士作家查爾斯-費迪南德·拉慕茨（Charles-Ferdinand Ramuz）於 1932 年發表的小說《Farinet ou la Fausse Monnaie》而聲名鵲起，而 1938 年的一部電影《Farinet ou l'Or dans la Montagne》對這一故事進行了浪漫化創作，將菲爾奈特刻畫成了一位熱愛自由的人民英雄。

1980 年，菲爾奈特慷慨的名聲激勵了一群自稱"菲爾奈特之友"的粉絲，其中就有在電影中扮演這位貨幣偽造者的法國演員簡-路易斯·巴洛特（Jean-Louis Barrault），他們在賽永以菲爾奈特的名義種植了一個小葡萄園。這個只有三株葡萄藤的葡萄園註冊成為世界上最小的葡萄園。但是規模上的欠缺由寬仁的精神所填補。葡萄園於 2000 年遺贈給了達賴喇嘛，來自誠信經營的收入都用於幫助貧困兒童。與此同時，葡萄園成為了自由精神的一個朝拜聖地，一個專屬於自由、熱愛、和平和享受生活的地方，這也是菲爾奈特所體現的價值觀。

Image copyright Caroline Bishop Image caption 位於賽永以菲爾奈特命名的葡萄園成為了自由精神的一個朝拜聖地（圖片來源：Caroline Bishop）

遊客（包括當地官員和名人）多年來的留言與承載它們的色彩斑斕的小紙片在通往葡萄園的小路上隨風搖曳。"騎自行車去釣魚比開奔馳上班更愜意，"其中一條寫道。"如果你認為生活是玫瑰色的，那麼它就是的，"另一條寫著。這是對曾經被當局追捕的人物的神話式精神異想天開般的敬意，如今人們通過留言來表達致敬。

反叛外逃者成為了當地英雄，因此貨幣偽造者如今擁有了自己的法定貨幣似乎也並不意外。想必他在墳墓中都要笑出來了。

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。