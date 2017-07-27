圖輯：地球最大「壓力鍋」的生活

Image copyright Kit Yeng Chan

火之地的生活

在阿塞拜疆首都巴庫（Baku）的歷史中心，一位阿塞拜疆婦女正在炭火爐裏烤制饢，一種圓形的烤餅。她正在她的餐館裏努力工作，讓滿屋的喧鬧食客都感到滿意。新鮮麵餅的香氣馥郁，混合著燃燒的木炭味，將這裏營造出了家一般的氛圍。她正在烘焙的麵餅是羊肉及羊肉串的完美搭配，也可與烤蔬菜一起食用。

在巴庫內城（Icheri Sheher）地區，很多餐館都提供場地，供客人在外面就餐。顧客們也不會因為隨時都可能噴發的火焰而感到困擾。

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一種奇怪的自然現象

在阿普歇倫半島（Absheron Peninsula），巴庫所在的位置，大量沼氣在沒有任何徵兆的情況下就會從地面的薄弱點噴發。這一奇怪的自然現象被稱作"泥火山"。從阿塞拜疆東部延伸進入裏海（Caspian Sea），阿普歇倫半島擁有世界上 1,000 個泥火山中的 400 個，是地球上泥火山最多的地方。這些冒泡的泥堆大多數都處於休眠狀態，但是會不定時地噴發。

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危險且不可預知

噴發危險且不可預知。2001 年，位於巴庫以南 15 公里的洛卡巴塔（Lokbatan）火山噴出的火焰高達數百米，連續三天整個天空都是泥漿和煙灰。最近一次噴發發生在 2017 年 2 月 6 日，位於巴庫郊外的 Otman Bozdag 火山向天空中噴出了 350 米高的火焰。所幸無人受傷。

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克服困難

儘管地表噴發活躍，人們仍然在數千年的歷史中在阿普歇倫半島安家立業。由聯合國教科文組織認定的世界文化遺產戈布斯坦岩石藝術文化景觀（Gobustan Rock Art Cultural Landscape）位於首都巴庫西南部 64 公里 Jeyrankechmaz 河的盆地處，距離阿塞拜疆主要的泥火山群只有 30 分鐘車程。在這座山上發現了 6,000 多個可以追溯到 5,000 到 40,000 年前的岩石雕刻，證明了儘管困難重重，但是人類已經在這座火之島上生存了很久。

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對火的敬拜

大約 2,000 年前，從地面噴發的永火孕育了這一地區的拜火教。作為最古老的一神教之一，拜火教的基本信仰認為，自然力量是純潔的，而火則代表著上帝的光。

甚至該國家也以火為名——"阿塞"（Azer）事實上就是"火"的意思。這種如火的遺產如今在巴庫的 Ateshgah 火神廟仍然可以見到，它正是永火之廟。儘管這裏的永火並非原始永火，但廟宇的結構看上去就像是幾百年前建造的一樣。這裏是幾百年前拜火教商人和探險家以及印度教信徒們分享他們各自前往歐洲和亞洲南部及中部的旅行故事和住宿的地方。

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推動旅遊業

如今，阿普歇倫半島的可燃景觀推動了這一地區的旅遊業，尤其是今年阿塞拜疆放寬其簽證政策以來旅遊業更是如火如荼。燃燒著的 Yanar Dag 山（如圖）是這裏最受歡迎的景點之一：這座山由 70 年前一位牧羊人無意間丟棄的煙頭而點燃，此後燃燒的土地已經長達 10 米。

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財富的來源

同時，阿塞拜疆持續從其地表下所發現的燃料中獲益。可燃性天然氣一直是該國的持續威脅，但也成為了它的主要財富來源。阿塞拜疆自 1846 年即開始萃取原油，不顧它還處在一個最大的自然"壓力鍋"之中。當地人們認為，只要他們在遠離泥火山和石油探井的地方安家，他們就是安全的。

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向過去與現在致敬

來自油氣資源的利潤將巴庫轉變為一座未來主義城市，新舊文化完美融合。防火瞭望塔（三座建造為火的形狀的摩天大廈）聳立在巴庫的天際線中，是阿塞拜疆對現在的盛大慶祝。而在它們之下，已有數百年歷史的結構也在挺立，是在火之地上建立文明的古人的遺贈。

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