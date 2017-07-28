澳大利亞俚語展示的衝浪世界

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從邦迪（Bondi）到貝爾斯（Bells），從努沙（Noosa）到凱布爾（Cable），澳大利亞以其眾多美麗的海灘著稱。不那麼為人所熟知的一點是海灘文化是如何影響澳大利亞語言的。當有人對你說穿上你的"cossies"和"thongs"，帶著"esky"，當心"Noahs"的時候，如果你感到迷惑不解，那也是情有可原的。

據悉尼大學海岸研究小組（Coastal Studies Unit of Sydney University）稱，澳大利亞的大陸海岸線綿延30,000多公里（如果把沿海島嶼算進去的話就是47,000公里），擁有10,685處海灘。這個國家85%的人口生活在距離海岸50公里以內的地方，而8個州府城市當中有7個坐落於海邊。這樣看來，許多澳大利亞人喜歡海灘生活方式就不足為奇了。

位於堪培拉的澳大利亞國家詞典中心（Australian National Dictionary Centre）的研究員、編輯馬克·格溫（Mark Gwynn）研究了圍繞澳大利亞海灘文化形成的方言俚語，他認為其中包括大約100個專用詞語。

Image copyright Getty Images Image caption 澳大利亞85%的人口生活在距離海岸50公里以內的地方（圖片來源: Jill Schneider/Getty Images）

他說："因為我們擁有美麗的海灘而且全年大部分時候水溫都很適宜，因此有一套和衝浪救生俱樂部、衝浪文化以及海灘時尚有關的詞匯術語。"

最著名的具有澳大利亞特色的說法之一就是把'flip flop'（人字拖）叫做'thong'。千萬不要把它和各種丁字褲搞混了，在澳洲，這個詞指的是一種橡膠底的拖鞋，上面有兩根用來固定足部的帶子，相交於大腳趾和二腳趾之間。儘管這個詞最早源於古代英語，指的是一條皮帶或獸皮，最早的已知用法出現在12世紀以前，但澳大利亞人用這個詞來形容鞋子顯然是技高一籌——據Dictionary.com網站顯示，這種用法最早出現在1965年，而直到1990年，才有記錄顯示這個詞語被用來指代內褲。

關於泳裝的詞匯也是隨著海灘文化發展起來的。澳大利亞人用各種詞語來形容他們的泳裝，其中包括'cossies'（costumes的縮寫）和'togs'，據格溫解釋，這個詞是16世紀的詞語'togeman'的縮寫，意思是衣服。'togs'這個詞最早於1708年被收錄在《牛津英語詞典》（Oxford English Dictionary）當中，並且被認為是這個罪犯專屬下流社會的語言的一部分。到了18世紀晚期，它成為指代服裝的俚語，1788年，第一艦隊（First Fleet）把第一批白人定居者帶到了澳大利亞，他們當中的許多人喜歡這樣使用這個詞語。然而，第一次有記錄的和游泳服飾有關的用法出現在1918年的一本澳大利亞雜誌上以及新西蘭軍隊中。到了1930年，在澳大利亞，這個詞語已經失去了"服裝"的本意，用來專指泳裝。

Image copyright Getty Images Image caption 速比濤式緊身男泳褲又被稱為'Budgie smugglers'（原意是鸚鵡走私者）（圖片來源: Stuart Westmorland/Getty Images）

自20世紀90年代末以來，'Budgie smugglers'已經成為速比濤式（speedo）緊身男泳褲的同義詞，這種泳褲是澳大利亞海灘上的一種常見標配。格溫說，這種用法最早出現在2000年悉尼奧運會前播出的仿紀錄片《比賽》(The Games)當中，諷刺作家約翰·克拉克（John Clarke）在劇中扮演的角色用這個詞來形容男式泳褲。2009年，澳大利亞前總理托尼·阿伯特（Tony Abbot）被拍到穿了一條這樣的泳褲做運動，從此以後，這個詞更加聲名遠播了，於2016年6月被正式收錄進《牛津英語詞典》。

當你置身海灘的時候，肯定會看到一些'nippers'（孩子）在這裏訓練。這些孩子來自遍布澳大利亞沿海地區的313家衝浪救生俱樂部之一——這是全球同類自願者活動中規模最大的一個。格溫解釋說，'nippers'這個詞源於一個早期的殖民地詞匯，當時用來指代受僱在勞動幫派中打零工的孩子。後來它的意思演變為參加運動俱樂部的孩子，尤其是衝浪俱樂部。Nippers也可以用grommets這個詞來代替（縮寫成'grommies'或'groms'）——這是對年輕衝浪者的一種略帶貶義的稱呼。這種說法出現在20世紀80年代早期，可能來源於美國詞匯，'gremlins'或 'gremmies'，意思都一樣。

Image copyright Getty Images Image caption 'Bogey holes'是指天然水灣，得名於土著語言'bogey'，意思是'去游泳'（圖片來源: Oliver Strewe/Getty Images）

你可能在某個'bogey hole'發現衝浪救生俱樂部的孩子，這是格溫最喜歡的詞語之一，意思是一處受保護的用來游泳的水灣。他的童年是在新南威爾士州港口城市伍倫貢（Wollongong）度過的，那個時候，他認為這個詞語是當地孩子發明的。但是，當他在國家詞典中心工作的時候，他發現這個詞在1788年就有記錄了，來源於土著Dharug語言中的'bogey'一詞，意思是去游泳。到19世紀中葉的時候，'bogey holes'的意思已經變成'你可以游泳的地方'。

'Bogey holes'可能還是'bogans'的詞源，格溫說，這個詞最早出現在1985年的一本名叫《Tracks》的衝浪雜誌上。衝浪者們用這個詞來指代那些來自不太富裕的西部社區的不'屬於'這片海灘的人們。現在，它更普遍地被用來形容心思單純的人。

讓我們回到衝浪這個問題上，要當心'tea bags'（茶葉袋）（指的是那些遊來遊去、擋住衝浪者道路的人）；還有'body boarders'（玩俯伏衝浪板的人），其他各種不同的叫法包括：'esky-lidders'（esky是一種便攜式的絶緣冰盒）或者'shark bait'（鯊魚誘餌），'shark biscuits'（鯊魚餅乾）（因為他們被認為有可能成為鯊魚的美餐）。鯊魚本身則被稱為'Noah's arks'（諾亞方舟），有時候被縮寫為'Noahs'，這是澳大利亞同韻俚語（這一點也緣於最早的英語）的一個例子。

Image copyright Getty Images Image caption 一位好的衝浪選手被稱為'rip'，而擋他們道兒的人被稱為'tea bags'（圖片來源: Mike Riley/Getty Images）

'真正的'衝浪者（也就是站在衝浪板上的人）熟知這些俚語。現年41歲的理療醫師克里斯·布賴恩特（Chris Bryant）生活在昆士蘭的陽光海岸。如果他來到海灘上，聽到有人說'There's heaps of kooks out there'（這裏有許多怪人出沒）時，他就知道要提防糟糕的衝浪者。一位好的衝浪選手被稱為'rip'。當海浪狀況良好而且站在板上的衝浪者正好處在一個透明的、陽光可以穿透的波浪中間時，就可以說他是 'in the green room'（在溫室當中）。而當泡沫豐富的海水穿透這些海浪噴射下來時，就被稱作'chandeliers'（枝形吊燈）。

來自悉尼北部沿海地區的市場營銷諮詢顧問及作家、現年47歲的貝琳達·克斯萊克（Belinda Kerslake）形容，這種'溫室'是"你夢寐以求的終極衝浪體驗。也就是你站在管浪中間的時候"。克萊斯克是一位'goofy-footer'——也就是她衝浪的時候左腳踩在衝浪板後部，相當於衝浪運動中的左撇子。這就意味著她喜歡捕捉左手浪（在這種情況下，衝浪者必須左轉才能衝上這輪波浪）。她說，有些時候，這種浪可能會有點'tribal'（部落的）意味，意思是當地的衝浪者可能會把這些波浪據為己有，對'outsiders'（外來者）變得'aggro'（有攻擊性）。

Image copyright Getty Images Image caption 'Togs'、'cossies'和'thongs'都是隨著海灘文化發展起來的泳裝的代名詞（圖片來源: TajanaJankovic/Getty Images）

除了避免衝浪過程中的攻擊行為之外，保證自己的安全也是明智之舉。澳大利亞的水域可能會很危險而且不可預測，你應該閲讀海灘安全衝浪安全網頁，了解關於各種旗幟含義的重要信息，閲讀衝浪和救生知識。

下一次，當你來到澳大利亞的時候，千萬別做'bogan'。打包帶好你的'togs'、'thongs'和'esky lid'，把茶葉袋留著泡在熱水杯裏吧。

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