Image copyright Nikos Pavlakis/Alamy Image caption 一些天文愛好者認為，建造希臘神廟是為了在天空中找到與人類在地球上的居住地一樣的行星。

小時候，每次與祖父在晴朗的夜空下漫步於雅典菲力波普山 (Philopappou Hill) 的石板街巷時，我都會纏著他追問同一個問題。我會一直等到我們到達147米高的山頂上、能夠平視帕特農神廟 (Parthenon) 時才問：

"為什麼星星從這裏看上去異常明亮呢？"

"古希臘人非常有智慧，他們知道將聖殿建在哪裏才最好，"我的祖父會這樣回答我，聲音中夾雜著莫名的興奮，但卻顯得鎮定自若。"這些地方有我們所無法企及的象徵意義。"

回想往事，我不禁懷疑這種美麗的解釋是否由於祖父對希臘文化的強烈自豪感而有所誇大。不過，西班牙語老師兼業余天文愛好者馬諾洛·費爾南德斯 (Manolo Fernandez) 也同意我祖父的觀點，他認為希臘神廟的位置並非隨意而定。

在6月下旬的酷暑中，我在帕特農神廟遺址首次見到費爾南德斯。在我們四周，宏偉的多立克式圓柱林立。他打開一張希臘地圖。"看看這裏的地圖，"他說，"蘇尼翁角 (Sounion) 的波塞冬 (Poseidon) 神廟與雅典的海法斯提昂 (Hephaisteion)神殿以及埃伊納島 (Aegina) 的阿菲亞 (Aphaia Athena) 神廟三者構形成一個等腰三角形。無獨有偶，特爾斐 (Delphi) 的阿波羅 (Apollo) 神廟、埃伊納島的阿菲亞神廟和帕特農神廟三者也構成一個完美的等腰三角形！"

費爾南德斯確信，這些遺址所構成的三角形反映了太陽、月球或行星和星星等不同天體與地球表面的相對運動。這一理論常常促使他前往雅典國家天文台 (National Observatory of Athens) 參加觀星活動。在天文台的一個圓頂大理石建築內設有多利迪斯 (Doridis) 望遠鏡，它讓費爾南德斯這樣的到訪者能夠欣賞到妙不可言的夜空美景。在通過望遠鏡觀察月球、土星、火星以及很多星座後，他堅定地認為，"希臘神廟的建造是為了在天空中找到與人類在地球上的居住地一樣的行星。"

Image copyright Dimitrios Iatrou/Getty Images） Image caption 據稱，埃伊納島 (Aegina) 的阿菲亞 (Aphaia) 神廟與希臘其他幾座神廟構成一個等腰三角形。

希臘世界有關三角形的想法並不新鮮，但它卻是"神聖地理學 (sacred geography)"的一大例證，這種學說涉及宗教遺跡根據天文學或神話的布局方式。20世紀60年代，法國尼斯的尼斯-索菲亞·昂蒂波利斯大學 (University of Nice Sophia Antipolis) 法國文學教授讓·裏歇爾 (Jean Richer)（他對象徵意義、深奧的教義以及希臘神話饒有興趣）將聖地彼此之間以及它們與天空之間的密不可分的關係形容為一項"偉大的設計"。他設想希臘被分為12個部分，分別代表著黃道十二宮的12個星座，其中德爾斐 (Delphi) 的神諭聖地是希臘大陸的中心或"肚臍眼"。

但是，因為無法得到論證，裏歇爾等人的神聖地理學理論從未得到正統科學的應有尊重。

"讓我們從雅典衛城 (Acropolis) 開始吧。我們將哪座神廟作為雅典衛城的起點呢？古典帕特農神廟、上古帕特農神廟、雅典娜波麗亞絲 (Athena Polias) 神廟還是雅典娜勝利 (Athena Nike) 神廟呢？"專門從事古希臘天文學、神話和宗教研究的英國肯特大學考古學講師埃弗羅西尼·布西卡斯 (Efrosyni Boutsikas) 問道，"談到構成像等腰三角形這樣精確的幾何形狀，我們需要精度凖確到不大於一米。這些神廟彼此間相隔僅數米，所以我們可以自行選擇構成最精確等腰線的神廟，但這並不意味著這樣的形狀對於古人就有意義。"

Image copyright Vladislav Gajic / Alamy Image caption 在雅典國家天文台 (National Observatory of Athens) 能夠一覽菲洛帕波斯山帕特農神廟 (Parthenon Philopappou Hill)風光。

最近，國立雅典理工大學副教授喬治·潘泰斯 (George Pantazis) 和伊萬吉利亞·朗布魯 (Evangelia Lambrou) 使用用嚴格的大地測量方法確定了古希臘神廟的天文方位。這一對稱方位對凖古典時代兩座最偉大的神廟——帕特農神廟和海法斯提昂神殿，它們均供奉著雅典娜女神（雖然海法斯提昂神殿還供奉著火神赫菲斯托斯）。

他們發現，兩座神廟的位置極其對稱，這就讓二者有著相同的東方視野。潘泰斯表示，"神廟的天文方位與紀念其中所供奉神靈的慶典日的日出有關，日出必須凖確地出現在神廟的中軸上，以便照亮其中所供奉神靈的中央雕像。"

還有大量研究表明，建造古典神廟是為了找到與地球相對應的行星，但對應程度可能並非如裏歇爾所想像。然而，考古天文學領域以及古文化天文學知識和實踐的研究方興未艾，它們必將使天文學與宗教之間的聯繫更加引人入勝。

Image copyright Sizun Eye/Getty Images Image caption 陽光可能一度照耀阿波羅 (Apollo) 神廟的中央神像

白天在雅典歷史中心漫步的遊客在日落時分趕赴天文台，觀測將出現在夜空中的星星。排隊入場時，我發現一位熟人。他就是狂熱的觀星者費爾南德斯。他很快就會陶醉在銀河系的美景之中。我確信這種體驗會讓他更加堅定地將天空中的天體與地面上的聖地聯繫起來。

我無法抗拒，於是緊隨其後，靜候時機發問："為什麼星星從這裏看上去異常明亮呢？"

請訪問BBC Travel閲讀英文原文