Image copyright Paul Fearn / Alamy Image caption 帕薩路伯翁並不僅僅是一份紀念品，它還可以通過分享好運加強友誼和社區關係。

因為母親在海外工作，所以小時候我總盼著收到媽媽從國外寄回的帕薩路伯翁（伴手禮）。每隔幾個月，我都會收到返鄉包裹("balikbayan boxes"，意即"寄回國內"的包裹），裏面裝滿各種東西，有巧克力、罐頭、洗漱用品、化妝品、衣服、鞋子，還有一些在菲律賓買不到或見不到的東西。這些禮物都是媽媽精挑細選、悉心打包好的，她希望通過這些東西填補由於自己遠在國外使女兒產生的空虛感。

菲律賓語中，"pasalubong"源於"salubong"一詞，意為"見面"或"歡迎"。給"salubong"加上前綴"pa"後，這個詞就從動詞轉變成"遇見"、"歡迎"的名詞形式，由此可見，帕薩路伯翁是指一種紀念品——送給別人的禮物。

贈送帕薩路伯翁這一禮節何時興起，實在難以確定。菲律賓大學的人類學教授內斯特·卡斯特羅 (Nestor Castro) 博士認為，早在西班牙統治菲律賓之前，帕薩路伯翁就已出現，理由是 pasalubong 一詞是菲律賓本土語言，而菲律賓人早期曾參與過遠途貿易。

這一觀點得到菲律賓大學另一位人類學教授邁克爾·陳 (Michael Tan) 博士的支持，他這樣寫道,"……我認為這種習俗起源於交通不發達的時代，那時人們對於能夠回到家鄉充滿感情。他們走得越遠、抵達的地方越艱苦（例如那些身處海外的菲律賓人），往國內寄東西的意義就越是重大。"

Image copyright YOORAN PARK / Alamy Image caption "pasalubong"源於"salubong"一詞，意為"見面"或"歡迎"。

但是，帕薩路伯翁並不僅僅是一份紀念品或禮物，它的背後蘊含著重重含義和傳統文化。

"帕薩路伯翁是一種本著互惠原則做好事或贈送禮物的行為。"菲律賓文化研究所研究員兼馬尼拉雅典耀大學社會學與人類學院教授級講師瑪麗·雷斯利斯博士(Mary Racelis) 這樣解釋。她認為，往國內寄帕薩路伯翁表達的是某些特殊的文化含義：增強與收件人的友誼、表達對收件人的尊重、希望收件人也能有機會出國，以及表達自己雖然身在國外卻仍然掛念著對方的心情。

帕薩路伯翁也並不僅僅指國外務工人員所寄回的包裹，它也可能只是父母下班後帶回家的一盒甜甜圈，或者外出旅遊時買回的當地美食。帕薩路伯翁既可以是他人從家鄉帶來的特產，也可以是收禮者買不起的物品。

每次我在外旅遊的時候，都會琢磨買些什麼東西作為帕薩路伯翁帶回家，我會選擇一些和我所去過的地方有關的東西，比如菲律賓中部玻爾島 (Bohol) 省的"花生之吻"，巴拉望島上公主港的"ube hopia"（一種紫薯餡兒的月餅狀油炸點心），菲律賓南部達沃 (Davao) 地區的榴槤糖，巴厘島的蠟染布裙，馬來西亞印有雙子塔的襯衫，澳大利亞的"Tim Tam"餅乾，新西蘭的巧克力曲奇等。

Image copyright Paul Fearn / Alamy Image caption 從菲律賓旅行常帶回"Sapin-sapin"（一種有多個顏色的糯米餅）、"espasol"（一種用椰奶製成的米餅）和"bagnet"（一種脆脆的油炸五花肉）等特色美食。

我也曾收到過家人、朋友或同事旅行後寄給我的帕薩路伯翁，有馬尼拉南部拉古納省的"espasol"（一種用椰奶製成的米餅）、馬尼拉北部馬拉邦市的"sapin-sapin"（一種有多個顏色的糯米餅）、菲律賓北部佬沃地區的"bagnet"（一種脆脆的油炸五花肉）、沙特阿拉伯的椰棗、耶路撒冷的念珠，還有他們幾乎每到一個城市或一個國家後都會購買的鑰匙鏈及冰箱貼。

不過帕薩路伯翁不再僅僅是菲律賓人的習俗，不少外國人在聽說帕薩路伯翁後也欣然採納。我曾經收到過國外同事從法國寄來的牛軋糖和馬卡龍，還有從澳大利亞寄來的巧克力。出於善意，我們會回贈給他們各種物品，比如用木頭做成的"carabao"（菲律賓的一種水牛）小飾品、卡皮斯的貝殼杯墊，或者是吉普尼車（菲律賓的一種交通工具，由美國吉普演化而來）的小模型。去國外拜訪他們公司的時候，我們會帶上芒果乾（這在菲律賓是一種最常見的禮物）。

人們送出禮物後都希望對方能夠給予回贈，這是帕薩路伯翁習俗最重要的一部分，是禮尚往來的體現。同時，人們也希望自己送的禮物能夠讓對方喜歡，讓他們開心。

Image copyright Clifton Galasinao / Alamy Image caption 遊客通常會將小木雕等菲律賓小飾品帶回國內作為饋贈之選。

在國外工作的菲律賓人（或稱作 OFW）對帕薩路伯翁寄予厚望。"他們遠赴國外，給人一種賺了很多錢的感覺，而帕薩路伯翁便是他們展示自己財富的一種方式。"雷斯利斯博士解釋道，"對於直系親屬而言，帕薩路伯翁在一定程度上彌補了自己遠離家人、不能全家團圓的缺憾。"

隨著前往其他國家工作的菲律賓人越來越多，尤以前往沙特阿拉伯、阿聯酋和科威特的人數最多，寄回菲律賓的返鄉包裹（"balikbayan box"）也越來越多。"在國外工作的菲律賓人往國內寄回大量物品，針對這種現象，物流公司創造性地發明出返鄉包裹（"balikbayan box"）。"雷斯利斯博士說道，"他們認識到這種市場需求，就立即採取應對措施，設計出這種包裹，它既結實牢固，又便於組裝和疊放，同時尺寸也適於空運。"

即便返鄉包裹在寄件人回家前送到也不要緊。

"人們遠行歸來時會隨身攜帶帕薩路伯翁。而有了返鄉包裹後，即使人未到家，禮物也會直接寄到親人或朋友那裏。"卡斯特羅博士表示。

Image copyright Paul Fearn / Alamy Image caption 在國外工作的菲律賓人對帕薩路伯翁寄予厚望，希望借它彌補不能全家團圓的缺憾。

出外旅行的人越來越多，返鄉包裹又如此方便快捷，那麼帕薩路伯翁會不會就此失去它原有的意義？

"因為現在有不少東西很容易就能買到，所以有些帕薩路伯翁不再像以往那樣意義重大。"卡斯特羅博士說。

譚博士這樣寫道，"如果你也像我以前那樣經常出行，那麼你就會發現，與其說購買帕薩路伯翁是一種慷慨和愉悅的行為，不如說它變成了一件你必須去做的乏味之事。因為我們感覺有義務為每個人挑選禮物，而我們買禮物的目的也只是為了把它們送出去。"

同時，雷斯利斯博士也指出，他人對收到禮物的過高期望也讓那些在國外工作的菲律賓人心生不滿。她表示，當這些人第一次回國後，他們很樂於分享在國外工作獲得的好處，並通過帶回大量的帕薩路伯翁來證明自己的成就。但是，買這些禮物要花掉大筆鈔票，這就導致他們每次回國後的幸福感大大降低。

儘管如此，帕薩路伯翁在菲律賓文化裏還是穩穩地佔有一席之地。"帕薩路伯翁繼續扮演著連接遊子與祖國、家人及朋友的角色。"雷斯利斯博士說。

""我們不應該低估文化的修複能力。"卡斯特羅博士補充說，"菲律賓人對帕薩路伯翁的渴望是家庭觀念和傳統觀念的體現。"

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