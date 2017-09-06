土耳其被人遺忘的格魯吉亞王國

Image copyright Emma Harper Image caption 在格魯吉亞王國的黃金時代，陶-克拉傑伊公國是格魯吉亞東正教會修道院生活的核心。

失落的王國

在土耳其的東北部，有一個崎嶇、偏遠、遍布綠洲和堅硬岩石的地區。這裏坐落著中世紀陶-克拉傑伊公國（Tao-Klarjeti）宏偉的格魯吉亞修道院。陶-克拉傑伊公國曾經是巴格拉季奧尼（Bagrationi）皇室統治的一個封國，是格魯吉亞王國的一部分。在12世紀和13世紀，格魯吉亞王國曾盛極一時。不過，到14世紀晚期，突厥化的蒙古人帖木兒（Timur）多次入侵，導致王國滅亡。到16世紀中葉，陶-克拉傑伊公國受到奧斯曼帝國的統治，後來它就成為現代土耳其的一部分。

在格魯吉亞王國的黃金時代，陶-克拉傑伊公國是格魯吉亞東正教會修道院生活的核心。如今，公國的精神影響力殘餘仍保留在土耳其的小村莊裏，它們位於土耳其和格魯吉亞邊界附近引人注目的卡奇卡爾山中。

Image copyright Emma Harper Image caption 奧什基修道院是該地區最宏偉的格魯吉亞東正教會遺址之一。

搖搖欲墜的教堂

位於埃爾祖魯姆省（Erzurum Province）的奧什基修道院（Oshki Monastery）是該地區最宏偉的格魯吉亞東正教會遺址之一。它建於公元963年至973年之間，正值格魯吉亞王子巴格拉蒂德·大衛三世庫洛帕拉提斯（Bagratid David III Kuropalates）統治時期。這座修道院佔地廣闊，採用十字架的形狀，現在它的屋頂幾乎沒有了，不過開闊的天空凸顯了高聳的中央穹頂。教堂的正門位於南面，飾以各種主題的浮雕，比如弓箭手獵羊，嘴裏含著動物的鷹，領袖把教堂呈獻給上帝。

Image copyright Katie Nadworny Image caption 修道院處於無人問津的狀態。

無人問津

修道院衰敗的過程一點都不浪漫。經年累月，修道院裏很多的裝飾品被人偷走。西牆的一個巨大裂縫威脅到建築物能否保全，一些臨時住所貼著教堂的外牆而建。土耳其和格魯吉亞政府對於如何開展修道院的修復工程存在爭議，導致修道院處於無人問津的狀態。雄偉壯觀的奧什基修道院就這樣自生自滅，緩慢破敗。

Image copyright Emma Harper Image caption 這座教堂反映出在這個地區普遍存在的非常馬虎的修複方法。

比受到忽視更糟糕的命運

位於阿帕契克村（Arpacık）附近的伊斯汗教堂（Işhan Church）早在公元951年的一份格魯吉亞手抄稿中首次提及的，它的命運比受到忽視還要差：它經受了無序的重修工程。經過噴砂處理的石頭外牆不符合建築物的年齡，而巨大、光滑的方形石塊——一些是閃亮的白色，另一些是活潑的粉色——看起來更像是現代，而非中世紀風格。屋頂鋪上了全新的、參差不齊的紅瓦，旁邊是一個隨便挖掘出來的考古遺址。這座教堂反映出在這個地區普遍存在的非常馬虎的修複方法。

Image copyright Emma Harper Image caption 多克里斯教堂又高又陡的屋頂長滿了草叢，它已經隱退入山林之中。

退隱山林

在優素菲裏鎮（Yusufeli）有一條崎嶇的土路通往山上的多克里斯教堂（Dörtkilise），一條小河與這條路並行，旁邊還有新建的水泥水管，這是該地區正在進行的基礎設施改善的一例。這座宏偉的教堂是一個更大的修道院建築群的一部分，周圍環繞花園和牧場。與前面提到的奧什基和伊斯汗修道院相反，多克里斯教堂又高又陡的屋頂長滿了草叢，它已經隱退入山林之中。

Image copyright Katie Nadworny Image caption 多克里斯教堂及修道院是巴格拉季奧尼的牧師創立的。

昔日榮光的暗示

根據格魯吉亞1031年的一份手抄稿，多克里斯教堂及修道院是巴格拉季奧尼的修士們創立的，他們在格魯吉亞東正教會在陶-克拉傑伊公國傳播的過程中發揮了關鍵作用。這座建築物是巴西利卡風格，中央大廳高聳，巨大的拱形玻璃帶來光照，兩側是兩條走道。這些都暗示了它昔日的榮光。

Image copyright Emma Harper Image caption 褪色的壁畫訴說著教堂往昔的宏偉。

往昔的宏偉

多克里斯教堂半圓形後殿裏褪色的壁畫也訴說著教堂往昔的宏偉。東正教會聖徒的畫像隨著時間的流逝慢慢消退，底層的白牆被塗鴉污損。同時，傾斜的地板上撒著很多碎屑，證明最近有人把教堂當作穀倉使用。

Image copyright Emma Harper Image caption 如果沒有保護計劃，這些建築奇蹟前途難以預料。

不確定的命運

儘管教堂正在破敗，我們仍有可能欣賞到中世紀建築物和工匠的傑出水平。但是如果沒有有序的保護計劃，這些建築奇蹟的前途將難以預料。

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