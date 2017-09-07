羅馬尼亞的中世紀婚姻監獄

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風景如畫的別爾坦 (Biertan) 是被聯合國教科文組織列為世界遺產的七個特蘭西瓦尼亞（Transylvania）撒克遜人村莊之一，時間在這裏彷彿凝固了一樣。馬車仍是這裏日常生活的一部分，當地居民會聚集在鋪有鵝卵石的村廣場上進行著商品交易。村莊中心矗立著一座 15 世紀的教堂，在當時能夠用作防禦的用途，從它的頂部能夠俯瞰周圍的建築物。

在教堂裏，順著其中一面防衛圍牆有一座小房子，房間僅比廚房稍大。300 年來，婚姻觸礁的夫妻會被當地主教關在這裏，最多長達六周，希望他們能夠解決彼此問題，避免走上離婚一途。

Image copyright Stephen McGrath Image caption 在別爾坦的 15 世紀教堂裏，有一個擁有 300 年歷史的"婚姻監獄"，用來避免離婚（圖片來源：Stephen McGrath）

這可能聽起來像是一場噩夢，但是有記錄表明，這所婚姻監獄相當有效。

別爾坦的現任牧師烏爾夫·齊格勒 (Ulf Ziegler) 表示，"由於有這座神聖建築，別爾坦設有主教席位的 300 年裏，僅發生過一次離婚案例。"

如今，這個又小又黑的監獄成為一家博物館，裏面擺設了一對人體模型。房間天花板低矮，牆壁厚實，簡單地配有桌椅、儲物櫃和一張撒克遜人的傳統睡牀，這張牀看起來很小，幾乎像是兒童牀一樣。當夫妻試圖在這一狹小的空間內修複婚姻時，一切都必須分享，無論是枕頭和毯子，還是僅有的一套餐桌餐具，無不例外。

Image copyright Stephen McGrath Image caption 監獄簡單地配有一張桌子、一個儲物櫃和一張單人牀（圖片來源：Stephen McGrath）

路德教（Lutheranism）是特蘭西瓦尼亞的撒克遜人信仰的宗教，生活的大多數方面都要受它管轄，儘管在某些情況下（例如通姦）允許離婚，但首選仍然是夫婦盡力挽救其婚姻。因此，想要離婚的夫婦將自願拜訪主教，主教會將他們送到這所婚姻監獄，看看他們在各奔東西前能否重歸於好。

"這所監獄是讓社會保持古老基督教秩序的一種工具。"齊格勒解釋道，他同時認為，這樣也有益於依賴家庭生存的婦女和兒童。如果真的離婚了，丈夫一方就不得不向前妻支付其收入的一半，但如果他是再婚後再度離婚，他的第二任妻子則無權獲得他的任何收入。

12 世紀，撒克遜定居者（最初來自今天的法國、比利時、盧森堡和德國等地區）應匈牙利國王蓋薩二世（Géza II）邀請在特蘭西瓦尼亞村定居，保護村子不受韃靼人（Tatar）和奧斯曼帝國（Ottoman）入侵者的威脅，併發展本地區經濟。特蘭西瓦尼亞撒克遜人是勤勞的工匠；別爾坦於 1510 年成為擁有 5000 多人的重要市鎮和文化中心。

Image copyright Stephen McGrath Image caption 想要離婚的夫婦將自願拜訪主教，主教會將他們送到這所婚姻監獄，看看他們能否冰釋前嫌，重歸於好（圖片來源：Stephen McGrath）

當太陽漸漸落在起伏的群山背後時，漫步於別爾坦街道，你會發現當地一些人坐在屋外，喝著啤酒，還有農民推著幹草車穿過村莊。這所壯觀的教堂及其周圍的九座防衛塔燈火通明，它的用途明顯：它是早期撒克遜人定居者的中心點，是一個安全的禮拜之地。

在婚姻監獄旁近 11 米高的防衛牆上，能夠俯瞰整個村莊及周圍的鄉村。目前許多居民還使用著古老的農業技術耕耘土地、交易商品謀生。在周圍的青山放牧羊群中隱約可見飽經風霜的牧羊人，這種景象幾個世紀以來可能都未曾改變。

他們的生活仍然在緩慢、默默地推進；只不過現在，有婚姻問題的夫妻不會因為經濟或宗教壓力而勉強維持婚姻關係。

Image copyright Stephen McGrath Image caption 在婚姻監獄旁的 11 米高的防衛牆上，能夠俯瞰整個村莊及周圍的鄉村（圖片來源：Stephen McGrath）

"他們繼續在一起生活的原因可能並不是愛，而是工作和生存，"齊格勒說，"如果一對夫婦被鎖在裏面六周時間，來年他們將很難有足夠的食物，於是迫於壓力，他們要出去繼續一起工作。"

齊格勒認為，即使在今天，婚姻監獄的理念對所有現代婚姻都有潛在的借鑒作用。他並不是唯一存在這種觀念的人：他說，很多人希望利用婚姻監獄修複苦苦掙扎中的婚姻。

"在現代家庭中，彼此共處的時間越來越少，我們比上一輩要自私得多。"齊格勒說，"我們備嘗孤寂之苦，因而今天我們才需要更多的交談，由此發現真正對我們重要的東西，發現將我們連接在一起的紐帶。"

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