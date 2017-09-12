一年只開放一天的蘇格蘭小島
19:30，渡輪離開了廷瓦爾（Tingwall）碼頭，幾乎沒有跡象表明它正在航行到很久以前時間停止的地方。在地平線的前方，一個如鯨魚背似的島嶼升起來，停在海潮和夕陽之間。艾因哈羅島（Eynhallow），蘇格蘭大陸北部奧克尼群島（Orkney Islands）的一個鮮為人知的無人居住的小島，它是人們朝聖和舉行宗教儀式的地方，也是民俗和鬼魂之鄉。
如果蘇格蘭有一個亞特蘭蒂斯島（Atlantis，傳說中沉沒的島嶼），那麼艾因哈羅島即是此島。
隨著島嶼臨近，船向西航行，越過農莊，牧場和泥炭田。乘客興奮地聊天。一個美國家庭，在船頭異常興奮，不停地拍照，他們已經飄洋過海來到這裏。
艾因哈羅島一年有364天仍然無法進入，儘管它距離大陸只有500米，這就是我們開始旅程的小島。沒有渡輪到島上，奧克尼遺產協會（Orkney Heritage Society）每年夏天組織的旅行是唯一一次踏上島上的機會。即使你有自己的船，潮汐就像艾因哈羅島兩邊湍急流淌的河流，使得橫渡和靠岸極具風險。
"我每天都會看它，"鮑爾·尼爾森（Bob Nelson）說。他是一個退休的農民，從他家可以越過水面看島上。 "但是我根本不了解它。"
現在，這艘船登陸，人們爭先恐後地湧上海灘。
將它與柏拉圖的傳奇島嶼作比可能有點兒牽強，但卻很恰當。如果您從奧克尼群島的大型地圖上去查找，您可能無法找到艾因哈羅島。被擠壓在較大些的島嶼大陸（Mainland）和魯西（Rousay）之下、直徑不超過半英里（900米）的心形島嶼很難在地圖冊上獲得點滴墨跡。它的位置很低，最高點只有40米，其特點是有大量皮革樣的海藻和飽經風霜的石頭構成的沙灘。它具有與成千上萬其它蘇格蘭岩礁相同的顏色和輪廓。但與它們不同的是，這裏的一切都暫停了，幾乎處於停頓狀態。
像亞特蘭蒂斯一樣，艾因哈羅島充滿了神秘。奧克尼人聽著有關鬧鬼島的故事長大。根據傳說，這是在神話般的海盜咒語之下，邪惡的挪威精靈會使任何試圖登上島嶼的人消失在稀薄的空氣中。其他人被告知更多關於 finfolk（奧克尼神話中的海中變形怪）或 mer-people（生活中水中的有感情的野獸）的怪誕故事：像水一樣的變換形狀的怪物，只有在夏天才會來到陸地。
這段口述歷史把這個島變成了一個謎。歷史上凡是提到艾因哈羅島的資料都是虛假編造的，其確切的起源難以識別。在奧克尼的傳說中，十三世紀關於奧克尼群島的歷史敘事中，艾因哈羅島只是被順帶提及。儘管其他島嶼都有一個開始，但是艾因哈羅島的真正起源幾乎完全消失了。
來自高地和群島大學（University of the Highlands and Islands）的考古學家丹·李（Dan Lee）說："當地人說，這個島嶼的確存在於世上，無論在地理上還是在歷史上，都存在著很多事實。" "1851年的一場瘟疫襲擊，導致住在這裏的人們外逃。然後，為了對島進行消毒，確保沒有人返回，領主拆除了所有房屋的屋頂。從那以後，這裏即是無人居住的。"
我們穿過了一片繁盛的薊花和野花，停留在一個古老的石頭修道院前。李解釋說，在這裏，考古學家發現了食堂、修道院和鐘樓的遺跡，以及一個中殿的圓形拱門。在聖壇牆壁旁邊，有矮堤、壟脊和溝渠等中世紀土地利用模式的痕跡，這一切都指向一個更古老的歷史。被發掘的史前遺址，就像墓地和石器時代的牆壁一樣，都是指引人們探知尚未發現世界的地圖。
"艾因哈羅的意思是聖島，或者是古挪威語的"愛因·赫爾加"，但這個島嶼居民從未充分理解這一點的重要意義。"來自高地和群島大學的另一位考古學家莎拉·簡·吉本（Sarah Jane Gibbon）博士說： "奧克尼是西歐唯一沒有確定有修道院的地方，但所有證據都顯示在艾因哈羅島上曾經存在有修道院。這個可以追溯到十一世紀。"
通常，有如此豐富的考古奧秘會得到研究資助。但是，由於奧克尼考古學資源太豐富，競爭非常激烈，艾因哈羅的秘密從未得到充分的重視。
至少對於環保人士來說，這是一個福音。自從19世紀島嶼廢棄以來，艾因哈羅已經重新成為海鳥的重要繁殖地，懸崖現在凹凸布滿了海雀、北極燕鷗和海鷗的巢穴。一種稀有的管鼻燕棲息在海岸線上。在這個四面環水、和被潮汐圍困的地方，生命找到了其繁榮生息的方式。這真像是某一種意外團聚。
回到渡船，鳥鳴聲現在只是一個漸行漸遠的雜音，考古學家相互分享夜間探險的神話片斷。當船回到廷瓦爾，這些一個個的片斷被拼接成了一段歷史，將艾因哈羅的故事傳承下去。就這樣，彷彿新大陸被發現，小島在火紅的天空映襯下展現出了自己的輪廓，靜謐、再一次在奧克尼群島這一美麗綜合體中消失的無影無蹤。
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