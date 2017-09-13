德國人沒幽默感 刻板印象從何而來？

Image copyright Alamy Image caption 德國人缺乏幽默感，已成為廣為人知的刻板印象（圖片來源：Germany/Alamy）

我的臉上掛著笑噴出來的眼淚，由於鼓掌時用力過猛，我的雙手通紅。然而，對於我自己的這番反應，我感到驚訝，因為我在柏林的無厘頭喜劇俱樂部（Quatsch Comedy Club）被一名德國喜劇演員逗得前俯後仰，這在很多人看來可能是矛盾的。

德國人顯然是非常喜歡幽默感的，像上面這樣的喜劇表演場所在柏林人氣高漲，這一現象也證明了這一點。事實上，喜劇深深地扎根於德國文化，尤其對政治諷刺和通過肢體表現的鬧劇有著強烈的偏愛。然而，在2011年由Badoo.com網站進行的調查中，德國人被評選為最無趣的民族，增強了對於德國人缺乏幽默感這一廣為人知的刻板印象。

"我從來不知道有這麼一種刻板印象。我只是在同以英語為母語的人交談中才發現大家原來有這種印象，"來自薩爾布呂肯（Saarbrücken）的英語和法語老師妮可·裏普林格（Nicole Riplinger）告訴我。"我並不同意我們自認為是沒有幽默感的。"

"我非常好喜歡幽默，"她補充道，"尤愛涉及諷刺和社會批判的話題。"

她所描述的情形在德國歷史悠久，在這裏，以政治和社會禁忌作為喜劇的基本元素，在諷刺類的談話節目和電視表演節目中十分典型，這與如今的綜藝節目頗為相似，只是政治諷刺佔據的分量較重。

那麼，如果德國人骨子裏天生風趣，那麼如此不幸的刻板印象緣何而來？

Image copyright Getty Images Image caption 不同語言構建的方式可能會影響各種文化傳播方式和對笑話的感知（圖片來源：UllsteinBild / Getty Images）

英國諾丁漢大學德語語言學教授妮可拉·麥克利蘭德（Nicola McLelland）認為，不同語言構建的方式可能會影響各種文化傳播方式和對笑話的感知。

她解釋說，幽默通常是通過在詞語解釋和句子構建中使用歧義來製造替代意義，從而為一種場景添加滑稽元素。例如，"we saw her duck" 這句英語有雙重含義：我們看到了一隻屬於她的鴨子，或者我們看到她從某種傷害中逃開來。

然而，德語的語言結構則有著很大的不同。名詞可以有三種性別和四種格。動詞也有很多不同的形式。一個句子的確切含義取決於正確使用與最終含義相關的性別和格，如此也就影響了幽默的傳遞。基本上，當語法精確使一切變得不是那麼模棱兩可的時候，用德語實現雙關就會難得多。

Image copyright Alamy Image caption 這個路標的意思也可以解釋為"尷尬的地方"，但是使用復合詞的笑話對外國人來說很難理解（圖片來源：Shotshop GmbH / Alamy）

不過，德國語言創造合成詞的能力確實了得。

德語是少數使用復合詞很普遍的語言之一 ， 由多個單詞組成的單詞（如schadenfreude，幸災樂禍），由schaden（傷害）和freude（樂趣）合成。復合詞往往不能直接被翻譯成其他語言，所以用復合詞寫出的笑話對於非德語人士來說不會那麼有趣。

麥克利蘭德教授以一個常見的笑話為例，向我解釋：

"如果你的手表掉了，為什麼不能把它拾起來？因為沒有Urheberrecht。"

她解釋道，Urheberrecht意思是"版權"，但德國人有另一個非常類似的發音復合詞——Uhreberrecht——字面意義是"手表拾取權"。當大聲說的時候，這一雙重含義會導致滑稽的效果。

這個笑話如果用英文表達是不是一點也不搞笑了？事實上，德語的這種非常簡明扼要的特性，或許解釋了為什麼即使是一名英語講得很好的德國人，他的英語聽起來可能也會讓人感覺有些過於精確——這會增加德國人更加認真而非更加有趣的感覺。

Image copyright Alamy Image caption 德國文化尤其偏愛政治諷刺和通過肢體表現的鬧劇（圖片來源：grzegorzknec / Alamy）

來自紐倫堡（Nuremberg）的律師克里斯蒂安·鮑曼（Christian Baumann）在旅行中接觸到了世界各地不同的文化，對於語言差異在很大程度上造成德國人無趣的刻板印象這一觀點，他表示認同。

在他第一次出國旅行遊歷美國的過程中，他一直要將自己的想法從德語翻譯成英語，即便是在說笑話。結果人們根本不理解他。有人甚至指責他的直言不諱是一種粗魯。

"我認為，當你嘗試按照德文字面意思翻譯成英文時，你會丟掉一則笑話中很多有趣的東西。當你必須解釋一則笑話的時候，此刻就沒那麼有意思了，"鮑曼說。"由此，他們自然也就不認為我很有趣了。"

不過，他認為文化差異也起到了很重要的作用。

"在英語中，你總是彬彬有禮，即使你在批評某事。但德語則不同。我們會說出我們的想法，因此，我自然認為，英語人士的印象是，德國人邏輯性強，粗魯，僅此而已（但他們是非常好的工程師），他們了無生趣，" 鮑曼說。

Image copyright Alamy Image caption 喜劇表演場所在柏林人氣高漲（圖片來源：INTERFOTO / Alamy）

德國喜劇演員克里斯蒂安·舒爾特-勞（Christian Schulte-Loh）對此也有同感。他完全意識到德國人的刻板印象，他在他的新書"ZumLachen auf die Insel（《帶著笑話來到英格蘭》）"中寫道，德國人過於誠實但不夠禮貌，英國人則過於溫文爾雅而不夠坦誠。

不過，經常在柏林無厘頭喜劇俱樂部和國際巡演中演出的舒爾特-勞表示，這種特殊的刻板印象在他的常規作品中實際上是很好的段子。例如，當在倫敦的頂級秘密喜劇俱樂部（Top Secret Comedy Club）進行的一次開場表演中，在滿座的觀眾面前，他一開場就拿自己的國籍開涮。

"大家好，我是克里斯蒂安，我是一名德國喜劇演員！"當人群發出笑聲時，他稍許停頓下來。"哦，我明白預期已經下降了。沒關係，我只能盡力而為！"

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