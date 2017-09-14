職業足球員的天價轉會是如何完成的？
每年夏天，當頂尖足球俱樂部為下一賽季爭奪一流球員時，都會發生數億美元的交易。但轉會究竟是什麼？又是如何運作的？
為什麼需要關注此事？
其中牽扯的資金非常瘋狂。巴西超級球星內馬爾（Neymar）最近以2.22億歐元（2.65億美元）的價格從巴塞羅那隊轉會到巴黎聖日耳曼隊。他的轉會價格比法國球星保羅•博格巴（Paul Pogba）去年剛剛創下的1.05億歐元（1.25億美元）的記錄高出一倍多。球隊花在球員身上的資金沒有上限。那麼這種花費的極限究竟在哪裏？
什麼是轉會？
足球是一個全球化的市場，頂尖球員會不斷更換俱樂部。例如，大衛·貝克漢姆（David Beckham）在他的職業生涯中曾經效力於英國、西班牙、美國、意大利和法國的足球俱樂部。職業球員會與俱樂部簽訂最高5年的固定期限合同。如果球員在合同到期前轉會，新俱樂部就要向舊俱樂部支付（提前解約）補償，這就是所謂的轉會費。
何時轉會？
一年兩次。國際足聯（FIFA）規定每年有兩個時間段可以允許俱樂部購買外籍球員，這兩個時間段被稱作轉會窗口。較長的一個轉會窗口在兩個賽季之間，較短的一個則在賽季中間，但具體時間由各個國家的足協自行規定。在很多歐洲國家，今年的轉會窗口於8月31日關閉。美國則在8月9日關閉。
僅此而已？
並非如此。球員、代理人、俱樂部和各方的律師必須共同研究一份新合同。這其中包含了工資和獎金細節，例如簽約獎和忠誠獎。球員還會接受體檢，以便確定他們是否適合比賽。在此過程中如果發現之前未檢測到的傷病，便會影響轉會費金額。
錢歸誰？
2.22億歐元的轉會費並非付給內馬爾。巴黎聖日耳曼隊將錢付給巴塞羅那隊，確保內馬爾為其效力。從技術上講，他們是按照內馬爾在巴塞羅那隊舊合同裏的買斷條款支付轉會費，這份合同設定的金額是2.22億歐元。有報道稱，內馬爾的父親、代理人和其他各方將分享3,800萬歐元（4,500萬美元）的費用，以便促成這項交易。
巴黎聖日耳曼隊之後向內馬爾支付工資——每年約為稅前4,500萬歐元（5,400萬美元））並希望通過他的名字和肖像賺取利潤。在洽談合同時，肖像權是一大關鍵。俱樂部通常會索要球員肖像在廣告和公共場所的獨家控制權。但球員也不甘心放棄賺取豐厚廣告收入的機會。所以各方必須達成交易——例如，使用球員肖像賺取的收入需要在球員與俱樂部之間五五分成。
內馬爾的情況更加複雜，巴塞羅那隊曾經表示要起訴內馬爾違反合同，因為去年在簽署新合同時，作為續約獎金的一部分他收了錢。這家西班牙俱樂部向其索賠850萬歐元（1,010萬美元），還要求返還數額未明的獎金外加10%的利息。
錢從哪兒來？
足球行業很有錢。根據德勤的數據，全世界最富裕的20家足球俱樂部——都位於歐洲——2015/16賽季共計創收74億歐元（89億美元）。賺錢最多的是曼聯隊，共入賬6.89億歐元。贊助和專賣商品等資源大約貢獻了43%的收入，佔比最高。所以，預計巴黎聖日耳曼隊將會出售很多內馬爾球衣。出售轉播權大約貢獻39%的收入，門票銷售僅佔18%。這些數字不包含轉會費，俱樂部也可以通過出售球員賺錢。
足球行業一直都這麼有錢嗎？
以前沒有現在這麼多。在1995年，很多歐洲俱樂部都有外籍球員配額。那一年的《博斯曼法案》（Bosman ruling）取消了只能聘用歐盟內部球員的限制，打開了一個相互競爭的國際市場。轉會費開始飆升，外籍球員數量也大幅增加。到2016年，英超聯賽的外籍球員佔比接近70%。
如今的頂尖俱樂部越來越有錢。原因之一在於發展迅猛的電視收入。2016年，20家英超俱樂部與廣播公司簽訂了一份為期3年、總額104億歐元（134億美元）的交易。這是職業足球領域有史以來簽訂的金額最大的電視轉播交易。在英國、BT和Sky目前每轉播一場比賽支付給英超的費用超過1,000萬歐元（1,290美元）。
財力的擴充推高了轉會費。各大足球俱樂部去年花在國際轉會費上的資金創下歷史新高。根據國際足聯的數據，2016年的全球交易總共達到14,591筆，總金額達到創紀錄的47.9億美元——折合每筆交易32.8萬美元。
有何影響？
有人認為，高轉會費對比賽不利。球員工會FIFPro認為內馬爾的轉會"不利於競爭"。"以歐洲俱樂部為主的少數富裕群體對足球的主導越來越強。"FFPro秘書長西奧·範塞格倫（Theo van Seggelen）在最近的聲明中說。他認為，轉會費的節節攀升"破壞了競爭平衡"，因為只有曼聯、皇家馬德里和拜仁慕尼黑等幾家頂尖俱樂部能買得起一流球員。他們之後便可主導整個聯賽，而財力較弱的球隊卻不具備這種能力。
但國際足聯的數據顯示，天價轉會費並不普遍。事實上，全世界去年的轉會交易中只有14%支付了費用，其餘都是免費轉會——球員合同到期後改投另外一家俱樂部。
還有人能打破內馬爾的記錄嗎？
裏奧內爾·梅西（Lionel Messi）與巴塞羅那隊的合同裏有3億歐元（3.58億美元）的買斷條款。內馬爾的記錄未必能長期保持。
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