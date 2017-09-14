職業足球員的天價轉會是如何完成的？

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每年夏天，當頂尖足球俱樂部為下一賽季爭奪一流球員時，都會發生數億美元的交易。但轉會究竟是什麼？又是如何運作的？

為什麼需要關注此事？

其中牽扯的資金非常瘋狂。巴西超級球星內馬爾（Neymar）最近以2.22億歐元（2.65億美元）的價格從巴塞羅那隊轉會到巴黎聖日耳曼隊。他的轉會價格比法國球星保羅•博格巴（Paul Pogba）去年剛剛創下的1.05億歐元（1.25億美元）的記錄高出一倍多。球隊花在球員身上的資金沒有上限。那麼這種花費的極限究竟在哪裏？

什麼是轉會？

足球是一個全球化的市場，頂尖球員會不斷更換俱樂部。例如，大衛·貝克漢姆（David Beckham）在他的職業生涯中曾經效力於英國、西班牙、美國、意大利和法國的足球俱樂部。職業球員會與俱樂部簽訂最高5年的固定期限合同。如果球員在合同到期前轉會，新俱樂部就要向舊俱樂部支付（提前解約）補償，這就是所謂的轉會費。

Image copyright Getty Images Image caption 內馬爾本球季從巴塞羅那隊轉會到巴黎聖日耳曼的交易金額刷新曆史記錄（圖片來源：Getty Images）

何時轉會？

一年兩次。國際足聯（FIFA）規定每年有兩個時間段可以允許俱樂部購買外籍球員，這兩個時間段被稱作轉會窗口。較長的一個轉會窗口在兩個賽季之間，較短的一個則在賽季中間，但具體時間由各個國家的足協自行規定。在很多歐洲國家，今年的轉會窗口於8月31日關閉。美國則在8月9日關閉。

僅此而已？

並非如此。球員、代理人、俱樂部和各方的律師必須共同研究一份新合同。這其中包含了工資和獎金細節，例如簽約獎和忠誠獎。球員還會接受體檢，以便確定他們是否適合比賽。在此過程中如果發現之前未檢測到的傷病，便會影響轉會費金額。

錢歸誰？

2.22億歐元的轉會費並非付給內馬爾。巴黎聖日耳曼隊將錢付給巴塞羅那隊，確保內馬爾為其效力。從技術上講，他們是按照內馬爾在巴塞羅那隊舊合同裏的買斷條款支付轉會費，這份合同設定的金額是2.22億歐元。有報道稱，內馬爾的父親、代理人和其他各方將分享3,800萬歐元（4,500萬美元）的費用，以便促成這項交易。

巴黎聖日耳曼隊之後向內馬爾支付工資——每年約為稅前4,500萬歐元（5,400萬美元））並希望通過他的名字和肖像賺取利潤。在洽談合同時，肖像權是一大關鍵。俱樂部通常會索要球員肖像在廣告和公共場所的獨家控制權。但球員也不甘心放棄賺取豐厚廣告收入的機會。所以各方必須達成交易——例如，使用球員肖像賺取的收入需要在球員與俱樂部之間五五分成。

內馬爾的情況更加複雜，巴塞羅那隊曾經表示要起訴內馬爾違反合同，因為去年在簽署新合同時，作為續約獎金的一部分他收了錢。這家西班牙俱樂部向其索賠850萬歐元（1,010萬美元），還要求返還數額未明的獎金外加10%的利息。

錢從哪兒來？

足球行業很有錢。根據德勤的數據，全世界最富裕的20家足球俱樂部——都位於歐洲——2015/16賽季共計創收74億歐元（89億美元）。賺錢最多的是曼聯隊，共入賬6.89億歐元。贊助和專賣商品等資源大約貢獻了43%的收入，佔比最高。所以，預計巴黎聖日耳曼隊將會出售很多內馬爾球衣。出售轉播權大約貢獻39%的收入，門票銷售僅佔18%。這些數字不包含轉會費，俱樂部也可以通過出售球員賺錢。

Image copyright Getty Images Image caption 俱樂部通過專賣商品賺了很多錢，所以印在球衣上的球員名字非常重要（圖片來源：Getty Images）

足球行業一直都這麼有錢嗎？

以前沒有現在這麼多。在1995年，很多歐洲俱樂部都有外籍球員配額。那一年的《博斯曼法案》（Bosman ruling）取消了只能聘用歐盟內部球員的限制，打開了一個相互競爭的國際市場。轉會費開始飆升，外籍球員數量也大幅增加。到2016年，英超聯賽的外籍球員佔比接近70%。

如今的頂尖俱樂部越來越有錢。原因之一在於發展迅猛的電視收入。2016年，20家英超俱樂部與廣播公司簽訂了一份為期3年、總額104億歐元（134億美元）的交易。這是職業足球領域有史以來簽訂的金額最大的電視轉播交易。在英國、BT和Sky目前每轉播一場比賽支付給英超的費用超過1,000萬歐元（1,290美元）。

財力的擴充推高了轉會費。各大足球俱樂部去年花在國際轉會費上的資金創下歷史新高。根據國際足聯的數據，2016年的全球交易總共達到14,591筆，總金額達到創紀錄的47.9億美元——折合每筆交易32.8萬美元。

有何影響？

有人認為，高轉會費對比賽不利。球員工會FIFPro認為內馬爾的轉會"不利於競爭"。"以歐洲俱樂部為主的少數富裕群體對足球的主導越來越強。"FFPro秘書長西奧·範塞格倫（Theo van Seggelen）在最近的聲明中說。他認為，轉會費的節節攀升"破壞了競爭平衡"，因為只有曼聯、皇家馬德里和拜仁慕尼黑等幾家頂尖俱樂部能買得起一流球員。他們之後便可主導整個聯賽，而財力較弱的球隊卻不具備這種能力。

但國際足聯的數據顯示，天價轉會費並不普遍。事實上，全世界去年的轉會交易中只有14%支付了費用，其餘都是免費轉會——球員合同到期後改投另外一家俱樂部。

Image copyright Getty Images Image caption 裏奧內爾·梅西的合同裏有3億歐元的買斷條款——這會超過內馬爾的創紀錄轉會費（圖片來源：Getty Images）

還有人能打破內馬爾的記錄嗎？

裏奧內爾·梅西（Lionel Messi）與巴塞羅那隊的合同裏有3億歐元（3.58億美元）的買斷條款。內馬爾的記錄未必能長期保持。

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