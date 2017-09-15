全球五個最長壽長的國家

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歷史上的探險家們一直在孜孜不倦地尋找不老泉。儘管人們從未找到這個神秘的不老泉，但世界上某些地方卻因為居民壽命遠遠超過世界平均水平（約 71 歲）而引發人們的關注，它們都有各自神秘的活力源泉。

根據 2017 年《全球幸福指數報告》排名，我們採訪了一些世界上最長壽國家的居民，以便揭示這些似乎能促進長壽的地方的奧秘所在。

Image copyright Getty Images Image caption 日本人平均壽命為 83 歲，是世界上壽命人口最長的國家之一（圖片來源：Wibowo Rusli/Getty Images）

日本

日本人的平均壽命為 83 歲，他們的預期壽命一直很長。常被稱為"不朽之國"的沖繩一直是全球長壽研究的中心，因為在這個日本南部列島上，百歲以上老人多達 400 多名。當地飲食居功至偉，包括豐富多樣的豆腐和甘薯，還有少量的魚類。當地老年人有著活躍的社交圈，社區關係緊密，這也有助於減輕壓力，給人以強烈的歸屬感。

達尼埃爾·加蒂（Daniele Gatti）說，"對移居日本的外國人而言，要獲得這些好處，學習日語至關重要"，他是天鵝絨媒體公司 (Velvet Media) 首席執行官，長期居住在日本。他還說，"如果能跨越語言障礙，更好地理解當地人的心態，就會驚嘆於日本的生活質量。它與西方文化的差異超越大多數遊客的想像。願意移居這裏的外國人應該認真考慮一下，把主要時間花在學習日語上。要融入當地社會，過上充實而有意義的生活，這點非常關鍵。"

Image copyright Alamy Image caption 老年人社交圈活躍，當地飲食營養豐富，二者都有助於日本人的長壽（圖片來源：Skye Hohmann/Alamy）

西班牙

長期以來，地中海飲食、富含有益心臟健康的橄欖油、蔬菜和葡萄酒都對西班牙人的長壽功不可沒（平均壽命 82.8 歲）。但西班牙還有另一個長壽秘訣：午睡。

巴塞羅那和格雷線導遊米克爾·安赫爾·迭斯 (Miquel Àngel Diez) 說，"人們認為，下午 2:00 至 5:00 點之間，所有的西班牙人都在午睡，店鋪都閉門謝客，這裏的工作就是按這種節奏安排的。如果你有連班要上，中間只有半小時的午休時間，那麼你就只能迅速吃個外賣了事。相反，如果你被迫停下來休息兩三個小時，你就可以回家，或者去一家餐館坐下來，吃上兩道菜和甜點，還有足夠的時間消化，這可比吃外賣健康。"

西班牙城市人口密集的特點也促使人們常常走動，因為商店和餐館與大多數人的住所往往只有舉步之遙。

巴塞羅那當地食品旅行社 (Barcelona Eat Local Food Tours) 聯合創始人瑪麗娜·馬納相 (Marina Manasyan) 說，"從莫斯科搬到巴塞羅那時，我注意到，這裏的人喜歡步行或騎自行車，有的甚至步行幾個街區去乘坐公交車，而不願自己開車出行。你儘可以讓細胞充滿氧氣，減少你的碳足跡。"

Image copyright Getty Images Image caption 西班牙城市人口密集的特點促使人們傾向於步行或騎自行車，而不是開車（圖片來源：Jeremy Horner/Getty Images）

新加坡

新加坡人擁有先進的醫療設施和被稱為"奇蹟"的醫療體系，他們的壽命比以往任何時候都要長，平均壽命為 83.1 歲。新加坡是全球孕產婦和嬰兒死亡率最低的國家之一，預防性治療是該國醫療衛生工作的重點。

文化氛圍和無障礙的城市環境也有助於延長居民壽命。新加坡常住居民和旅遊博主蔡比諾 (Bino Chua) 說，"你會看到，這裏健身房或者公園比比皆是，人們經常去這些地方鍛煉身體。"最近這裏還開放了第一個治療公園，旨在減少老年人的壓力，改善他們的心理健康。

在新加坡，不健康的習慣也很難維持。比諾說，"移居這裏的外國人應該知道，這裏保持'惡習'的代價很高。香煙和酒精的稅率比其他國家要高得多。"

Image copyright Getty Images Image caption 新加坡有大量公園綠地，居民們會在其中進行戶外鍛煉（圖片來源：John S. Lander/Getty Images）

瑞士

瑞士人的生活比世界上任何地方都好，平均壽命為 81 歲。瑞士是歐洲最富裕的國家之一，擁有優質的醫療服務、強烈的個人安全意識和良好的幸福感，這些都有助於這裏的人保持長壽。一些研究甚至指出，瑞士人大量攝入奶酪和奶製品也是一個長壽的主要因素。

雖然瑞士人非常注重工作，有許多外國人在瑞士的眾多國際總部工作，但瑞士得天獨厚的地理位置也讓人們很容易踏上度假之旅，平衡身心。加蒂也曾在瑞士住過，他說，"這裏位置優越，是我職業生涯的一個頂峰。在這裏生活時，周末時間你就能暢遊歐洲大陸，還可以去迷人的阿爾卑斯山度過美好的戶外時光。"他還說，瑞士的私立學校也是"全球最好的學校"，因而，瑞士對年輕家庭很有吸引力。

Image copyright Getty Images Image caption 雖然瑞士人非常注重工作，但也很容易去附近的阿爾卑斯山度過美好的戶外時光（圖片來源：Frank Bienewald/Getty Images）

韓國

根據最近的研究，韓國將成為第一個預期壽命達到 90 歲的國家，對此以下因素功不可沒：韓國經濟增長強勁，醫療衛生條件良好，居民血壓低於西方國家。

韓國飲食富含發酵食品，據說可以降低膽固醇，提高免疫力，抑制癌症。霍希伯說，"總體而言，韓國食品纖維含量高，營養豐富。"

當地居民表示，重視社區和相關傳統的文化氛圍有助於提高這裏的日常生活質量。全球養生旅遊 (Wellness Tourism Worldwide) 創始人卡米爾·霍希伯 (Camille Hoheb) 說，"韓國汗蒸館（公共澡堂）讓人們齊聚一堂，放鬆身心和社交，有助於減壓，韓國人有一種來自佛教思維的整體正念意識以及一種注重合作並反對個人主義的整體文化態度。"

Image copyright Getty Images Image caption 韓國人的飲食富含發酵食品，據說可以降低膽固醇，提高免疫力，抑制癌症（圖片來源：Otto Ferdinand/Getty Images）

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