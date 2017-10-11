取代「hygge」的瑞典詞語「lagom」

Image copyright Lola Akinmade Åkerström

不要再說"hygge"了，現在我們要擁抱新的斯堪的納維亞生活潮流。

在過去幾年，來自丹麥的"hygge"思潮（發音接近"呼嘎"，類似"小確幸"的概念）代表了短暫的幸福和安逸，但是其核心只是追求特定時刻的滿足。而生活方式的演進仍在繼續，瑞典的"lagom"（拉戈姆），由於其中庸和平衡的特性，成為了《Vogue》和《ELLE》時尚期刊評選的下一個"關鍵詞"。

"lagom"在全球產生了巨大的共鳴，健身應用程序"Remente"的聯合創始人及心理學家尼爾斯·艾克（Niels Eék）說道。"一方面，我們沉溺於工作習慣、人際關係和個人嗜好。另一方面，我們又不斷被建議節食減肥或進行時髦的排毒治療，"他說。

"在一個充滿對比和矛盾的建議世界，lagom恰好處於中間——它支持人們享受，同時保持健康的身體和滿足的心態。"

Image copyright Lola Akinmade Åkerström Image caption 瑞典詞語lagom取代了丹麥詞語hygge成為新的斯堪的納維亞潮流（圖片來源：Lola Akinmade Åkerström）

儘管吸引了全球關注的瑞典生活方式讓瑞典人感到沾沾自喜，但是要將lagom這一概念進行市場營銷並不容易。

我第一次真正注意到這一思潮是七年前我從美國移民到瑞典的時候。我的丈夫和我受邀去朋友家聚餐，發現主人家只是用中性的色彩和淺色木頭做了簡單的裝飾，而且到處鋪著小地毯。我們的東道主約爾根（Jörgen）是一個專業的小提琴家，而他邀請的其他客人也都是斯德哥爾摩各個樂團的音樂家——對於他們來說，在諾貝爾獎典禮上演奏稀鬆平常。

然而，好像是與約爾根簡單裝飾的房子一樣，人們心照不宣的著裝原則都是老舊的牛仔褲，女士身穿寬鬆的上衣，而男士則是合身的襯衫。鞋子脫在門外之後，發現我們都穿著運動襪。

Image copyright Lola Akinmade Åkerström Image caption 可以大致翻譯為"不多不少，剛剛好"的lagom適用於從工作習慣到室內設計的各種場合（圖片來源：Lola Akinmade Åkerström）

但是除了輕鬆的氛圍之外，還可以感受到其他的東西。雖然每個人都頗負盛名，但是他們並沒有到處炫耀自己的成就，也不會輕易洩露個人信息。所有的客人們平均都會講三種語言，但他們的神通很快便消解，因為畢竟其中的一些語言並非母語。

談話聲時起時伏，從最近的演出到目前的項目和旅行，看上去餐桌上的每個人都在下意識地進行調節，因此既不顯得嘈雜，又不過於安靜。聚餐充滿了長時間的沉默，似乎深入到了心靈空間，對於他們而言完美契合，但是卻讓我總想發出一些聲音——哪怕噪音也好。

這是lagom作為"適宜的集體活動"所帶給我的第一印象——即使是與已經熟識多年的朋友和同事在一起。

Image copyright Lola Akinmade Åkerström Image caption lagom的來源可以追溯到維京人公社時期（圖片來源：Lola Akinmade Åkerström）

從語源上講，lagom是的古諾爾斯語（Old Norse）形式的"法則"一詞，而在瑞典語中它還有"團隊"的意思。但從文化上講，lagom的來源可以追溯到維京人共同社會時期，那時他們在完成一天的辛勤勞作後聚集在火堆周圍，互相傳遞著盛滿蜂蜜酒（一種蜂蜜釀造的飲料）的犄角。每個人都只飲一小口，以便其他人可以享用自己的份額。這種"laget om"（圍繞在團隊周圍）經過幾個世紀的演化，縮寫成了"lagom"（拉戈姆）。

lagom一詞通常被認為是無法翻譯的，一般描述為"不多不少，恰如其分"，而這正是中庸的完美詮釋。但是它難以翻譯的真正原因在於其多變性，它在不同的情境和語境下具有不同的意思。

在社交環境下可理解為"適宜"，在描述食物時為"溫和"，在室內裝飾時為"簡單就是美"，在養生方面為"正念"，在生活方式的選擇上為"可持續性"，而在商務往來中則是"合乎邏輯"的意思。而所有這些都具有相同的內涵，那就是一種"最優"的決策。

Image copyright Lola Akinmade Åkerström Image caption lagom一般描述為"不多太少，恰如其分"（圖片來源：Lola Akinmade Åkerström）

lagom最根本的意思是指，無論在何種語境下，你所做的決定對於你或你的團隊都是最佳的選擇。

例如，曾經有一次我在斯德哥爾摩亞蘭達機場（Stockholm Arlanda Airport）等待從拉普蘭（Lapland）遲到的行李時，同行的乘客都在傳送帶周圍安靜地站著。那些一起旅行的偶有交談，但是整體的氣氛都非常安靜。如果在美國，我很可能會與同行的乘客開始對遲到的行李大聲地開起玩笑。但是在瑞典，閒聊行李遲到並無必要。

乘客們所保持的身體和心靈世界正是lagom的內涵所在——一種在已經充滿壓力的環境下減壓的方式，拒絶通過多餘的姿態或交談給彼此帶來不便。

Image copyright Lola Akinmade Åkerström Image caption 每個人對於lagom都有自己的理解，而在特定語境下彼此之間可以產生關聯（圖片來源：Lola Akinmade Åkerström）

回到金髮姑娘原則，我們都知道女主角自身的完美部分：合適的椅子，合適的粥碗，合適的牀。但我們卻從未考慮過熊爸爸和熊媽媽的完美部分。因為在瑞典，他們的椅子、碗和牀也都是lagom——最適合他們的。

我的lagom狀態與你的lagom狀態也許並不相同，但是在使用這個詞的時候我們彼此認可，因為我們個人理想的lagom其實是相通的。例如，如果我說食物的鹹淡"lagom"，作為聆聽者，你可以想像食物也剛好符合你的口味。我的味覺可能比你的重一點，但是在這種情境下你也可以完全理解。

Image copyright Lola Akinmade Åkerström Image caption lagom讓我們在尋求個人滿足的同時與其他人和諧相處（圖片來源：Lola Akinmade Åkerström）

lagom讓我們在尋求個人滿足的同時與我們所在的任何群體或社會中的其他人和諧相處。在理想世界裏，這一原則可以完美地運行。但是嫉妒是人之常情——這也是為什麼瑞典人在應對lagom時也情緒複雜的原因。

由於一個人的lagom與另一個人的並不完全一致，因此在不同的群體環境下，lagom也可能帶來負面影響。這要求人們應努力確保和諧，不將個人層面的lagom帶入到群體中，因為可能造成嫉妒和招致仇恨。

這一術語的用法也由此而產生了進化，增加了"不令人興奮的"和"無聊的"意思。而很多瑞典人都想取消與這個詞的聯繫。甚至出現了主題標籤#拒絶lagom。

然而，除了將lagom視作"中庸"，意味著像中間路線、平庸或簡樸一樣略顯厭世的內涵外，重新關注lagom最佳的核心理念是我們在生活中做決策時應該採取的更加考慮全局的態度。

Image copyright Lola Akinmade Åkerström Image caption 尼爾斯·艾克："lagom教育我們……更好地理解快樂之道"（圖片來源：Lola Akinmade Åkerström）

"lagom教育我們如何避免過剩和極端限制，讓我們更好地理解快樂之道，符合我們自身獨特的心理健康特點。"艾克說道，"通過接納lagom心態，我們告訴自己避免情緒和感情走向極端。"

所以，下次前往瑞典旅行時，如果你發現長時間的沉默，人們惜字如金，那麼很有可能其實與你無關，而只是遇到了人們的lagom狀態。

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。