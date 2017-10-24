蘇格蘭島嶼握著通往幸福的秘訣

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臨近午夜，天空依舊明亮。從廚房窗戶望去，落日的餘暉僅剩下明奇海峽（Minch）上空呈現的一抹粉色，這片水域將外赫布裏底群島（Outer Hebrides）與蘇格蘭海岸山脈分隔開。

從英國大陸訪問外赫布裏底群島需乘坐螺旋槳飛機或渡輪，有26,000人在島上居住。以前我也是島民之一，但三年前遷居紐約。如今我重返故鄉，即使離島萬里之遙，大部分島民還是親切的稱其為故鄉，這是我離開故鄉後的第一個夏天。

Image copyright Alamy Image caption 每年的希伯來凱爾特節日都會演奏傳統音樂，充滿斯托諾韋的大街小巷（圖片來源：Alamy）

故鄉還是像我記憶中那般美麗。午夜降臨短短幾小時後，黑夜襲來。白天，毛茛在單行道兩邊、在片片棉花草中隨著微風輕輕搖曳，閃閃發亮。石南花開始在覆蓋群島內陸的大片荒野上綻放。群島最大的城市斯托諾韋（Stornoway）的大街小巷彌漫著節日的氣氛，當地人和遊客紛紛為一年一度的希伯來凱爾特音樂節（Heb Celt）做著凖備。

群島之所以蜚聲海內外，不僅僅是因為景色之美。我離開的這幾年，外赫布裏底群島被列為英國最幸福的地方之一，並登上頭條新聞。蘇格蘭國家統計辦公室的年度健康調查顯示，同英國其他地區的居民相比，外赫布裏底群島的受訪者回答調查問題"昨天你有多幸福？"所給出的幸福指數更高。他們對生活的滿意度也排在前五名。

於是，我重新去了以前跟朋友和家人經常聚會的地方，希望發現到底是什麼使赫布裏底島民成為英國最幸福的人。

Image copyright Alamy Image caption 外赫布裏底群島風景優美，如巴拉島（Isle of Barra），這裏的島民還是英國最幸福的人（圖片來源：Alamy）

劉易斯島（Isle of Lewis）的西海岸有一家從農場到餐桌的外賣餐館，我跟哥哥很喜歡它家的露天午餐，吃完之後就可以沿著我最喜愛的達摩爾（Dal Mor）海灘散步，海灘就在路邊幾英里處。一開始，我想幸福的秘訣非常簡單。"在這裏，誰會覺得不幸福呢？"穿著橡膠靴，漫步沙灘上，腳下發出咯吱咯吱的響聲，抬眼望去滿眼海水清澈，大西洋輕輕拍打著附近海岸。

但是，凖確地說，到底是什麼樣的體驗讓我感到如此幸福呢？

帶著疑問，我諮詢了蘇塞克斯大學講師喬治·麥克凱文（George Mackerron），他長期致力於研究環境與幸福感之間的關係。麥克凱文創建了一款蘋果手機應用"幸福地圖"，作為幸福與環境質量博士論文的一部分。這款應用引導人們對一天的生活不斷進行提問，例如現在何方，和什麼人在一起，特定時刻幸福感如何等。項目開始於2010年，收到來自英國各地65,000人的350萬條反饋信息。麥克凱文研究發現，生活的自然環境越好，人們的幸福感越強。此外，幸福地圖按照郵政區域收集到的數據與國家統計辦公室的統計結果一致，這一分析發現尚未正式發佈，但再一次證實外赫布裏底群島居民的幸福感最強。

Image copyright Alamy Image caption 研究表明，越是生活在水邊的人越感到幸福，水邊生活環境與幸福程度相關，比如生活在劉易斯島（圖片來源：Alamy）

"我們發現，當人們身處自然環境中時，幸福感越強；而所有生活在自然環境中的人比在城市生活的人幸福感更強，"麥克凱文告訴我，還補充道"令人幸福的環境可根據距離進行等級劃分，如海上或沿海之分"。

有證據表明，近水區域又稱為"藍色空間"可以讓人感到更幸福，而外赫布裏底群島不就在海邊。在哈里斯島（Isle of Harris）西海岸，海水的顏色從海藍漸變為淺綠松色。而在北猶斯特島和南北猶斯特島（North and South Uist），狹長的海灣一直延伸到內陸，就好像海水一直跟隨在你身後。無論是乘船遊覽還是渡船到海島，在水面上活動無疑極為常見。

Image copyright Alamy Image caption 乘船前往希恩特群島可以接觸到大片的'藍色空間'，引人遐想（圖片來源：Alamy）

下午，我乘船前往人跡罕至的希恩特群島（Shiant Isles），距離劉易斯島東南部四英里。從不同的觀景點欣賞到同樣壯麗的大海風光，更別提還看到成千上萬的海鸚和海鳩，時不時扎進碧綠的海水中。

雖然自然景色能令人的幸福感提升，但經驗告訴我，夏季的景色並不總是那麼美麗。若是遇上下雨，若是漫長漆黑的冬季，若是每小時風速超過100英里，美景不再之時，是什麼令外赫布裏底群島居民感到幸福呢？

"是人"來自劉易斯島的佃農兼播音員唐納德·麥克斯溫（Donald Macsween）給出了答案。"我喜歡去商店，和其他人談天說地，當你參與社區活動時……總是充滿歡聲笑語。每個社區都需要建立社交中心。我們這裏建了許多，西部群島（Western Isles）的每個社區也都有各自的社交中心。"

麥克斯溫在這裏生活了一輩子。他經常去格拉斯哥（Glasgow），他是在那兒讀的大學，但是每次回到島上他就感到特別幸福。"是這裏的人讓我捨不得離開"他說。

我恍然大悟。回憶的閘門一下子被打開，這周早些時候和老朋友聊天到深夜，小時候起就與左鄰右舍相識，閒逛超市偶遇遠親的驚喜。我非常清楚麥克斯溫的意思。

Image copyright Alamy Image caption 研究表明，生活的社區越小，信任感和歸屬感越強，比如哈里斯島的塔伯特村（Tarbert）（人口數量：500）（圖片來源：Alamy）

研究結果證明，這類社會聯繫對幸福感的產生至關重要。"社區歸屬感是導致社區間平均生活滿意度存在差異的最重要因素，"經濟學家、英屬哥倫比亞大學榮譽教授約翰·赫利維爾（John F Helliwell）如是說。通過對加拿大進行研究，他發現社區越小，通常社區歸屬感越強，鄰里之間的信任程度越高，與家人和朋友相處的時間越多。這一點獲得了普遍認可。

"為什麼這裏被列為最幸福的地區呢?我認為原因在於人，"克萊爾·麥克勞德說，他在蘇格蘭大陸生活18年之後重新回到群島，現任數字媒體公司Orbit公司的聯合主任。"我們這裏的環境非常好，景色優美，生活方式健康。這裏風景宜人、天空廣闊、海水澄澈；而且非常安全。但就我而言，這裏對家庭與社區關係的重視才是我留在這裏生活和工作的根本原因。

"聽起來有點太理想化，但我們赫布裏底群島人總是把故鄉珍藏心間"她繼續說道。"我想，這種感情比社區聯繫更深厚；這就是聯結。我總是把這種感情叫做地域感……人人都能擁有，但是這種感情的獨特性卻在於人。"

轉眼間夏季即將結束，我乘坐第一個航班離開了赫布裏底群島，回到了第二故鄉，但麥克勞德得話語久久在我腦海中徘徊。隨著荒野、海灣和海灘漸漸消失在雲層之中，我明白她說的沒錯。無論身處何方，近亦好，遠亦好，故鄉永相隨。外赫布裏底群島的島民與故鄉、與故鄉人民的聯結如此之深，難怪被列為英國最幸福的地區之一。

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