五個最適合冒險活動的國家

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無論是品嚐世界上最奇異的食物，還是在最危險的道路上徒步旅行，對於每個人而言，冒險都有不同的形式。但是在某些地方，走出自己的舒適區會相對容易。

最近，《美國新聞與世界報道》（U.S. News & World Report）根據以下五個方面，評選出最適合冒險的國家："有趣"、"友好"、"氣候"、"風景"以及"性感"，所謂"性感"描述的是那些風情萬種、魅力十足而又不可名狀的東西。

"躋身榜單前列的20個國家中，除了美食、天氣和景點之外，您還可以發現，名列前茅的國家都有一些共同點，"安娜麗莎·納什·費爾南德（Annalisa Nash Fernandez）表示。她是一位跨文化戰略家和教練，曾住在巴西和意大利，兩個國家在榜單中排名靠前。"這些國家沒有一個與接壤的國家有同樣的語言，而非官方的壁壘也孕育和保留著各自的文化。如果蒙上眼睛被帶入位居前五的某個國家，幾秒之內，您就會分辨出自己身在何處"。

Image copyright Getty Images Image caption 在某些地方，走出自己的舒適區要相對容易（圖片來源：Rob Francis/rovertharding/Getty Images）

憑借深厚的文化積澱和美麗的風光，這些排名靠前的國家多姿多彩，各具特色。於是，我們與當地居民交談，了解是什麼讓當地生活如此富於冒險色彩。

巴西

在"有趣"和"性感"方面，巴西獲得完美的10分。巴西富有感染力的活力來自熱愛自己傳統的當地人。"我們很喜歡炫耀和吹噓我們美味的食物、世界上最好的咖啡和最漂亮的人，"巴西人阿圖爾·蘇薩（Artur Sousa）表示。

談到冒險，巴西擁有廣闊的疆土（面積居全球第五），在全國各地輕易就能領略到迥然不同的地貌。蘇薩說："您可以在亞馬遜河的河口高潮盡情衝浪，還可以在東海岸費爾南多·迪諾羅尼亞群島（Fernando de Noronha）的海灘上放鬆身心。""也許你會喜歡探索一些獨特的地方，如拉克伊斯-馬拉赫塞斯沙漠（Lençóis Maranhenses）的白色沙丘，或者格蘭德島（Ilha Grande）的野外景觀。"

Image copyright Getty Images Image caption 里約熱內盧的派對常客們可以在桑巴酒吧通宵熱舞（圖片來源：Lonely Planet/Getty Images）

當然，派對常客們在里約熱內盧也能有無窮無盡的奇遇。"我們擁有海灘、老城、森林和帝國時代的記憶。"晚上，拉帕（Lapa）街區是不容錯過的地方，這裏各色酒吧雲集，從嘻哈音樂到桑巴舞曲再到鄉村音樂，不花上幾天時間，您就不足以了解這個地區。

意大利

意大利以食物、藝術和建築而聞名於世，但它也有更積極進取的一面，意大利在"風景"方面得分最高。

"在我的家鄉西西里，您可以在深藍色的大海里游泳，幾小時後，您還可以登上歐洲最高的活火山，"喬琪亞·卡拉法（Giorgia Carraffa）說。她是一家旅遊公司的意大利旅行專員。

Image copyright Getty Images Image caption 追求刺激的人可以攀登歐洲最活躍的火山埃特納火山（圖片來源：Sean Gallup/Getty Images）

雖然在埃特納火山（Mount Etna）徒步旅行會給人帶來某種刺激，但當地人也很喜歡他們在全國各地都能獲得的新鮮文化體驗。來自意大利某旅遊公司的主管蒂姆·哈德遜（Tim Hudson）說："從一個村莊到另一個村莊，從山谷到山頂，文化都各不相同，食物變化多端，甚至語言也有不同"。

變化無窮的風景也為不同類型的冒險提供了機會。冬天，哈德遜會在白雲石山（Dolomite Mountains）經營滑雪之旅，有團隊一周遊可供選擇，而在溫暖季節，他則會組織遊客在托斯卡納（Tuscany）騎自行車。

西班牙

當地居民說，西班牙的冒險之旅"友好"而又"有趣"，總是和最近的街道一樣近。"在西班牙，我們最喜歡的是街頭生活，"胡安·卡斯蒂略（Juan Castillo）表示。他住在巴倫西亞（Valencia）經營徒步旅行。"每天下班您都會想去小酌一杯。"在巴倫西亞，港口或魯薩法（Russafa）附近地區就是不錯的去處。人們總是在說說笑笑。我們都會充分享受生活，來到這裏的外國人也會開始這樣做。"

Image copyright Getty Images Image caption 馬德里的中心位置意味著您距離山區或是海岸只有幾個小時的路程（圖片來源：Driendl Group/Getty Images）

對於西班牙的未來居民而言，最重要的是要確定什麼樣的冒險最適合自己：要是喜歡冬天，就去馬德里，那裏群山環繞，一個小時車程內就有三個滑雪勝地；要是喜歡溫暖的天氣，呆在巴塞羅那的海灘上會更好些。

"巴塞羅那天氣很好，"安德烈·阿里亞薩（Andre Arriaza）表示。他來自智利，是"享用巴塞羅那本地美食"（Barcelona Eat Local）的創始人。"全年陽光普照。在冬天您也可以穿運動鞋，而不用擔心沉重的冬季長靴。"

儘管馬德里冬天相對較冷，但它的中心位置會讓一切變得容易。馬特·霍蘭德（Matt Hulland）說："乘車或乘高速火車不出幾個小時就能抵達歐洲最迷人的海岸"。他來自英國，也是旅遊博客（The Travel Blogs）的創始人。巴斯克（Basque）地區以北部海岸、尤其是扎勞茨（Zarautz）和聖塞巴斯蒂安（San Sebastian）的衝浪點而聞名，而安達盧西亞（Andalucia）南部地區則深受攀岩者和騎自行車者的歡迎。

泰國

泰國在"風景"和"有趣"兩方面獲得高分，全國各地充滿冒險氛圍，吸引著各種各樣的人前來。米裏亞姆·赫什曼（Miriam Hershman）表示，帕岸島（Koh Phangan）有最好的體驗。他出生在東南島，目前住在洛杉磯。

Image copyright Getty Images Image caption 泰國帕岸島一年一度的"滿月派對"是一場持續到日出的沙灘派對（圖片來源：Gysembergh Benoit/Getty Images）

"成千上萬來自世界各地的人們每月都能在此體驗一次臭名昭著的滿月派對（Full Moon Party），這是一場持續到太陽升起的沙灘派對，"她說。但是，另一群截然不同的人也會定期到島上參加瑜伽靜修、禁食和冥想。"參加派對的年輕群體與癡迷健康的群體之間的矛盾使這個島變得格外獨特而有趣。這裏既和平，又充滿了冒險。"

如果能適應這裏的節奏和辣味，愛冒險的吃貨也會愛上泰國。"泰國人有一種強大的文化，北美人通常不會習慣。我們吃了一整天，我們想吃什麼要取決於我們的感受，"齊萬·素旺納帕克（Chiwan Suwannapak）表示。她住在曼谷，是"無畏旅行"（Intrepid Travel）的運營經理。"早上，我可以吃麵湯，放很多辣椒粉。晚上，我可以吃辣番木瓜沙拉。我們吃東西時，是用手指和胃在吃。"她最喜歡的菜包括蒜香油炸鯛魚和碎豬肉沙拉以及泰國北部的清邁面，後者為咖喱肉湯裏的黃小麥麵，配上雞肉或牛肉。

如果熱衷刺激，追求更冒險的傳統活動，應該去清邁（Chiang Mai），嘗試在湄登河（Mae Taeng River）上激流泛舟，或者去茵他儂山（Doi Inthanon）國家公園試試瀑布攀岩，這裏深受熱愛冒險的攀岩者歡迎，是泰國最高峰的所在地，被暱稱為"泰國的屋頂"。

希臘

希臘在"風景"和"氣候"兩方面均獲得高分，加上溫暖的地中海水域，它成為水上冒險家的理想之地。

Image copyright Getty Images Image caption 溫暖的地中海水域使希臘成為游泳的理想之地（圖片來源：Holger Leue/Getty Images）

帕特麗夏·哈吉福提歐（Patricia Hajifotiou）表示："在這裏游泳，水最為理想"。她來自美國，目前住在埃維奧（Evia）島，經營著一家小型旅遊公司"橄欖奧德塞"（The Olive Odysseys）。"希臘醫生會給病人開游泳的處方，我們人人都會計算每年夏天的游泳次數。這關乎健康、陽光、皮膚上的礦物質以及出行。"

在基克拉迪群島（Cyclades）附近劃帆船和獨木舟是當地人最喜愛的水上運動，而熱愛小島生活的遊客則有很多徒步旅行的選擇，包括宙斯山（Mount Zeus）——納克索斯島（Naxos）最高峰，以及聖托裏尼（Santorini）火山口的懸崖。

希臘的大陸地區也毫不遜色。米娜·阿尼奧（Mina Agnos）說："想像一下，當你開車進入市中心時，不僅能看到雅典衛城的風景，還會有沃裏戈蒙尼（Vouliagmeni）和瓦爾基扎（Varkiza）之間的天然小港口迷人的藍色"。她的豪華旅遊公司（Travelive）2008年在雅典設立辦事處。"這些都是每天給我帶來快樂的東西。"

Image copyright Getty Images Image caption 雅典的泛雅典體育場的起源可以追溯到公元前六世紀的一個跑道（圖片來源：Aping Vision/STS/Getty Images）

作為第一屆（以及隨後多屆）奧運會的主辦地，雅典長期以來一直在泛雅典體育場（Panathenaic Stadium）舉行體育賽事，它是世界上唯一的全大理石體育場，起源可以追溯到公元前六世紀。當地人和遊客都喜歡在早7點30分到9點之間在體育場晨跑，為當天的冒險做熱身。

對於那些不怎麼熱衷運動的人而言，總有各種自發組織的社交冒險活動等著他們。哈吉福提歐表示："打電話給幾個人，告訴他們你要做什麼，很快你就會集齊一群人去吃冰淇淋。""沒有人會太凖時或是太一本正經的。"

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