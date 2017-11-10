治癒我「恐水症」的加勒比帆船之旅

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我看到遠處格林納達（Grenada）的聖喬治灣（St.Georges bay）停泊著高達236英尺（約合72米）的帆船曼德勒號（S/V Mandalay）。在加勒比海南部乘坐帆船，就像加勒比海盜中的傑克·斯帕羅（Jack Sparrow）船長。我從未想過自己會這樣，但從遠處看到這艘帆船時，我終於明白了三桅船的誘惑。我不知道帆船為什麼不停得更近一些，更靠近碼頭的乘客。

"我們要去帆船那裏，"我丈夫說，他像個兩歲的孩子一樣，嚷嚷著要去大海上探險。

就在一年前，他發現了這個為期七天的攝影旅行項目，它可以讓我們沿著格林納丁（Grenadine）列島航行，同時在一些世界上最令人嘆為觀止的地方拍攝。作為專業旅行攝影師，這可是一生難得的機會。我沒有過多考慮後勤工作或是旅行協議，就報名這趟旅程，條件是我不會下水。

Image copyright Judy Garrison Image caption 在一次攝影旅行中，朱迪·加裏森和她的丈夫登上帆船曼德勒號（S/V Mandalay）（圖片來源：Judy Garrison）

現在，大約400碼（約366米）遠的地方，有一艘小汽艇穿過海港的波浪向我們駛來，船上有兩個人。"我們的船來了，"我丈夫吹噓道。

我的胃馬上就沉了下去，接著我便大汗淋灕。我曾乘坐大船航行，我知道步行穿過封閉坡道登船的慣例，目光所及之處並沒有任何水。我們身處吃水線以上很高的地方，海水的波動通常難以覺察。然而，這次卻不同；這艘建於1923年的帆船要靠船帆和海浪驅動。除了25名乘客和12名船員，只有我們和大海。但是，更讓人意外的是，上下帆船唯一的方法是通過一艘小汽艇，上下小小的階梯時，海浪就在腳下拍打。

海水讓我膽戰心驚。我一直都怕水。在喬治亞州悶熱的夏天，我會一直呆在泳池的淺水區，小心翼翼地讓水晶藍色的氯化水在下半身起伏，避免水面沒過手肘。如果我膽敢把頭沒入水中，我會用手指捏住自己的鼻子，這立刻就會引起那些游泳好手一陣陣"膽小鬼"和"小寶寶"的嘲笑，他們會在泳池中自如地遊來遊去。我不確定哪個更糟：溺水還是手指緊握。

Image copyright Judy Garrison Image caption 加裏森一生都怕水（圖片來源：Judy Garrison）

從那時起，我就成了情況評估專家，我會避免介入任何包含水的場景。我從來沒有直接站在瀑布或淋浴噴頭下面。水上摩托車絶對會讓我害怕。我錯過了許多冒險機會，我要腳踏實地才會感到安全。然而，參加這次旅行的直接原因是我作為妻子的內疚感，我丈夫承諾我們一生的旅行目的地都會遠離廣大水域。

木製小汽艇逐漸靠近，它會接我前往母船。沒有柵欄。沒有固定扶手。沒有安全網。在那一刻，我彷彿回到了過去，在"膽小鬼"的嘲笑聲中呆立，我的腦海里只剩下這些東西在轟然作響。

小汽艇到達時，兩個船員跳上碼頭。我打量著這兩個結實的成年人，他們要把笨重的行李堆在汽艇艙中。我想要逃走。我在隊伍的後面慢慢挪動。

我的心怦怦直跳，我知道自己必須擺脫這種恐懼，如果不是為了我自己，也要為了我丈夫。我們將在大海上借著風力驅動航行一個星期，因此躲也躲不過，我鼓起勇氣走到我丈夫身邊。我可以做到。

Image copyright Judy Garrison Image caption 為登上帆船，加裏森必須首先鼓起勇氣乘坐一艘小汽艇（圖片來源：Judy Garrison）

我抓住一名船員的手，踏上汽艇的座位，接著是甲板，然後迅速坐了下來。我沒有動。我看到有救生衣。好的，我想，我還能夠得著它們。如果大家都合作，不會突然亂動，我們就會沒事的。

接近巨大的帆船時，以及快要轉移登上船的時候，我的神經又繃緊了。小汽艇在帆船旁停下來，不停地上下起伏，直到被繩子拴在帆船上。

"把你們所有的東西都留下，到時候我們會還給你們的"，船員們喊道。乘客們急切地站起來，邁上舷梯，然後又爬上另一段。我仔細地看著自己手腳落處，盤算著自己怎樣出發。我站了起來，屏住呼吸。我試著照前面的人的做法去做，伸手抓住舷梯兩側的把手。當我的兩隻腳都站在舷梯的頂端時，我意識到自己再踏上一個階梯就會上帆船了，下面除了水什麼也沒有。

Image copyright Judy Garrison Image caption 朱迪·加裏森："在隨後的六天，我從汽艇上上下下……我跳脫出自己的舒適圈，掌握了竅門"（圖片來源：Judy Garrison）

"左手放在紅色把手上"，船員們反覆說著。我用左手抓住紅色把手，向上伸出右手，一隻粗壯有力的手緊緊抓住我的手，一下子就把我拉了上去。"我抓住你了"，他盯著我說道。我感到腳下的木頭。如果我掉下去，他就會立刻把我撈上來。

一個叫布拉茲（Blaze）的船員試圖穩定我的恐懼情緒。從那一刻起，除了欣賞它的美，水就從未進入我的腦海。每次我離開帆船時，布拉茲都會伸手拉我。在每一次有力的碰觸下，布拉茲把我的恐懼拋進了大海。

在隨後六天的環島遊中，我每天要四次上下汽艇。到周三時，我第一個跳下汽艇，不再需要人拉我。我跳出自己的舒適圈，掌握了竅門。

Image copyright Judy Garrison Image caption 加裏森和她的丈夫乘坐帆船遊覽格林納丁列島（圖片來源：Judy Garrison）

每一個小島都是完美的電影場景：在沙灘裹上浴巾，陽光透過棕櫚樹透射下來，偶爾還會有好奇的鬣蜥蜴——當然，還有船上的乘務員隨時隨地凖備好裝滿加勒比啤酒的冰櫃。我怎麼能錯過這個呢？

其他的停靠站點包括聯合島（Union Island）、邁羅島（Mayreau）、多巴哥群島（Tobago Cays）和格林納達的卡裏亞庫島（Carriacou），後者是格林納丁列島中面積最大的一個。我們離船登陸時，當地人會匆忙包圍了我們，希望我們能請他們當導遊。

最難忘的經歷是我們停靠在貝基亞島（Bequia），它是格林納丁列島中的第二大島，也是我們船長的家。我們登上一輛卡車的後車箱，緊緊抓住，在前往漢密爾頓堡壘（Hamilton Fort）遺跡的道路上匆匆上行。這裏有一尊大炮和瞭望台，是英國人在1700年代建造的。我們鳥瞰海灣，碧綠的海面上有著星星點點的帆船，遠處是曼德勒號帆船。

我們在當地的薩爾根特模型船店（Sargeant Brothers Model Boat Shop）停下，那裏有10個人，這裏以前是個小住宅，現在被改造成了工作間。整個工作間有數百個模型船，分別處於開工、中間和收尾等不同製造階段。返回外面，產膠樹把泥土弄得亂七八糟。有一個人坐在台鉗旁雕刻、塗色，木頭在他手下變成優雅的海船複製品。櫥窗裏有我們曼德勒號帆船的複製品。

Image copyright Judy Garrison Image caption 在一名船員的幫助下，加裏森克服了自己的恐水症（圖片來源：Judy Garrison）

雖然我從沒有像我丈夫那樣從船頭跳下來，或者在藍色的加勒比海里潛水，但我還是從自己的舒適圈走出來，進入了另一個舒適圈，並且發現了自己作為旅行者發生的轉變。每當我爬上汽艇搖搖晃晃的梯子，登上同樣不穩定的帆船舷梯，幾十年來積聚下來的恐懼都一下子煙消雲散。對於別人而言，我可能還是個永遠缺少膽量的女孩；但對我自己而言，我已經成功克服恐懼了。我意識到，要想欣賞海平面後的美景，就必須願意從船裏走出來。

布拉茲和他那堅定的一拉使我意識到，沒有風險，就沒有回報。在返回格林納達的最後一晚，夜空給與我們最壯觀的饋贈，只有在這個緯度上才能看得到：我的北方是北極星；我的南方是南十字星。在那裏，我同時看到了兩顆星。

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