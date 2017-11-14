拉斯維加斯不為人知的平凡另一面
拉斯維加斯有著讓人眼花繚亂的賭場、永不停歇的夜生活和數以千萬計的遊客，令外國人浮想聯翩。但只有當地人知道，拉斯維加斯只是一個僅有60萬居民的小城（大都市區有220萬人口）。
托馬斯·施耐德（Thomas Schneider）說："當然，在拉斯維加斯這個地方，即使周一下午你也可以像1999年那樣狂歡"。他是拉斯維加斯噴氣機公司（Vegas Jets）首席執行官，一次度假後，他從多倫多移居至此。他說，"但大多數人以為，我們住在拉斯維加斯每一天都能像遊客一樣聚會，實際情況當然並非如此。拉斯維加斯擁有美麗的郊區，非常適合孩子們生活，這裏還有很多活動可以參加，如划船和徒步旅行。"
人們為什麼喜歡拉斯維加斯呢？
作為一個國際旅遊熱點，拉斯維加斯有著大城市得天獨厚的優勢，您能在此頻頻邂逅各色名人，這是任何小城所難以企及的。這裏有眾多馳名全球的餐廳，你很容易就能找到任何可以想像到的美食，這對當地人有著巨大的吸引力。
伊森·雷諾茲（Ethan Reynolds）四年前從洛杉磯搬到拉斯維加斯，他說，"我喜歡山谷裏林林總總的素食餐廳，如Vegenation、Vege-way、Violette's和Pure Pure等，它們讓人在號稱"罪惡之城"的拉斯維加斯也能盡享素食之美，而永利度假村（Wynn）的所有餐廳也都提供素食菜單。"
當地人甚至還能和名人擦肩而過，因為這些名人時常在城中並不擁擠的地方出沒。雷諾茲說："我在TruFusion（健身俱樂部）教熱普拉提（Hot Pilates），詹妮弗·洛佩茲（Jennifer Lopez）、亞歷克斯·羅德里格斯（Alex Rodriquez）和肯德拉·威爾金森（Kendra Wilkinson）最近都來過這裏。"位於拉斯維加斯大道南端的購物中心水晶購物中心（Crystals）也是席琳·迪翁（Celine Dion）和瑞奇·馬丁（Ricky Martin）的最愛，他們常常出沒於此。
不過，拉斯維加斯的優越性超越了浮華，日常生活也格外便利。朱厄爾·穆斯格雷夫（Jewell Musgrove）五年前他從美國東海岸搬到這裏工作，他說，"我喜歡在凌晨三點去雜貨店購物"。
在這裏生活的感受如何呢？
當地居民很少是土生土長的內華達人；他們大多數來自其他國家或美國其他各州（尤其是相鄰的加州），因為這裏有獨特的工作機會，主要集中在餐飲和旅遊業的娛樂和服務相關領域，還有規模不大、但蓬勃發展的初創技術公司。與就業狀況一樣，拉斯維加斯在天氣、經濟承擔能力和交通狀況等方面的優勢也讓其他大城市難以比肩。
乾旱炎熱的沙漠氣候對人們有著巨大的吸引力。"這裏總是陽光燦爛，我們從來不用關心天氣預報。即使下雨，時間也很短，沁人心脾"，施耐德說。
拉斯維加斯的戶外生活觸手可及，城市的後院就有遠足步道和自行車道。當地人還常常向西驅車40英里前往查爾斯頓山（Mount Charleston）避暑。這座山城溫度在20到30華氏度，比拉斯維加斯中心涼爽，冬季月份甚至還可以在此參加滑雪和滑板滑雪活動。
在拉斯維加斯，即使薪水不高，也很容易有富人的成就感。穆斯格雷夫說，"我住在一個總體規劃的社區中，這裏有高爾夫球場、人造海灘、室內外網球場，我的房子也相當大，每月1300美元就能擁有一個私人游泳池。"
拉斯維加斯地域遼闊，人口稀少，生活格外實惠；根據價格比較網站Expatistan.com的數據，在洛杉磯租一個與拉斯維加斯類似的地方，費用至少要高出50%。
作為一個國際旅遊目的地，拉斯維加斯前往世界各大城市的機票也很廉價，從這裏到加州的航班往返機票通常不到100美元。
還有什麼需要注意的呢？
在拉斯維加斯，即使是當地人，外表也很重要。穆斯格雷夫說，"如果簡歷上沒有照片，你在拉斯維加斯就無法找到任何工作。即使在醫生辦公室工作，你也必須富有魅力。"
如果希望在拉斯維加斯享受夜生活，這一點還會延伸到俱樂部文化。女性發郵件給當地的推銷員，或者使用諸如"Guest List Las Vegas"或"Discotech"等移動應用，通常都可以免費獲得當地俱樂部客人的名單。當然，大多數俱樂部仍然有著裝規範要求，這意味著不得穿短褲、松松垮垮的牛仔褲或網球鞋入內。男人們穿上有領襯衣或時髦的衣服運氣會更好。有內華達州身份證件的當地人還可以享受大折扣（通常為50%）入住酒店、觀看演出、享用按摩治療和餐飲服務，開口要求就會享受折扣。但施耐德警告說，新居民應該小心不要濫用這些。
他說："許多在本地長期生活的當地人都會注意到，要麼你熱愛拉斯維加斯，在這裏繁榮興旺，要麼就會被貪婪吞噬淘汰。有些人癡迷於這裏的夜生活中，夜夜笙歌，不醉不歸，長此以往是行不通的。在拉斯維加斯成功地生活意味著要知道如何在誘惑中取得平衡。"
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