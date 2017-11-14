拉斯維加斯不為人知的平凡另一面

Image copyright Getty Images

拉斯維加斯有著讓人眼花繚亂的賭場、永不停歇的夜生活和數以千萬計的遊客，令外國人浮想聯翩。但只有當地人知道，拉斯維加斯只是一個僅有60萬居民的小城（大都市區有220萬人口）。

托馬斯·施耐德（Thomas Schneider）說："當然，在拉斯維加斯這個地方，即使周一下午你也可以像1999年那樣狂歡"。他是拉斯維加斯噴氣機公司（Vegas Jets）首席執行官，一次度假後，他從多倫多移居至此。他說，"但大多數人以為，我們住在拉斯維加斯每一天都能像遊客一樣聚會，實際情況當然並非如此。拉斯維加斯擁有美麗的郊區，非常適合孩子們生活，這裏還有很多活動可以參加，如划船和徒步旅行。"

Image copyright Getty Images Image caption 拉斯維加斯有著小城難以企及的大城市優勢（圖片來源：Gavin Heller/robertharding/Getty Images）

人們為什麼喜歡拉斯維加斯呢？

作為一個國際旅遊熱點，拉斯維加斯有著大城市得天獨厚的優勢，您能在此頻頻邂逅各色名人，這是任何小城所難以企及的。這裏有眾多馳名全球的餐廳，你很容易就能找到任何可以想像到的美食，這對當地人有著巨大的吸引力。

伊森·雷諾茲（Ethan Reynolds）四年前從洛杉磯搬到拉斯維加斯，他說，"我喜歡山谷裏林林總總的素食餐廳，如Vegenation、Vege-way、Violette's和Pure Pure等，它們讓人在號稱"罪惡之城"的拉斯維加斯也能盡享素食之美，而永利度假村（Wynn）的所有餐廳也都提供素食菜單。"

當地人甚至還能和名人擦肩而過，因為這些名人時常在城中並不擁擠的地方出沒。雷諾茲說："我在TruFusion（健身俱樂部）教熱普拉提（Hot Pilates），詹妮弗·洛佩茲（Jennifer Lopez）、亞歷克斯·羅德里格斯（Alex Rodriquez）和肯德拉·威爾金森（Kendra Wilkinson）最近都來過這裏。"位於拉斯維加斯大道南端的購物中心水晶購物中心（Crystals）也是席琳·迪翁（Celine Dion）和瑞奇·馬丁（Ricky Martin）的最愛，他們常常出沒於此。

Image copyright Getty Images Image caption 在健身房或雜貨店，當地人時常會邂逅像詹妮弗·洛佩茲這樣的名人（圖片來源：Denise Truscello/Contributor/Getty Images）

不過，拉斯維加斯的優越性超越了浮華，日常生活也格外便利。朱厄爾·穆斯格雷夫（Jewell Musgrove）五年前他從美國東海岸搬到這裏工作，他說，"我喜歡在凌晨三點去雜貨店購物"。

在這裏生活的感受如何呢？

當地居民很少是土生土長的內華達人；他們大多數來自其他國家或美國其他各州（尤其是相鄰的加州），因為這裏有獨特的工作機會，主要集中在餐飲和旅遊業的娛樂和服務相關領域，還有規模不大、但蓬勃發展的初創技術公司。與就業狀況一樣，拉斯維加斯在天氣、經濟承擔能力和交通狀況等方面的優勢也讓其他大城市難以比肩。

乾旱炎熱的沙漠氣候對人們有著巨大的吸引力。"這裏總是陽光燦爛，我們從來不用關心天氣預報。即使下雨，時間也很短，沁人心脾"，施耐德說。

Image copyright Getty Images Image caption 從拉斯維加斯短途驅車即可抵達適合徒步旅行和騎自行車的開闊地帶（圖片來源：WIN-Initiative/Getty Images）

拉斯維加斯的戶外生活觸手可及，城市的後院就有遠足步道和自行車道。當地人還常常向西驅車40英里前往查爾斯頓山（Mount Charleston）避暑。這座山城溫度在20到30華氏度，比拉斯維加斯中心涼爽，冬季月份甚至還可以在此參加滑雪和滑板滑雪活動。

在拉斯維加斯，即使薪水不高，也很容易有富人的成就感。穆斯格雷夫說，"我住在一個總體規劃的社區中，這裏有高爾夫球場、人造海灘、室內外網球場，我的房子也相當大，每月1300美元就能擁有一個私人游泳池。"

拉斯維加斯地域遼闊，人口稀少，生活格外實惠；根據價格比較網站Expatistan.com的數據，在洛杉磯租一個與拉斯維加斯類似的地方，費用至少要高出50%。

Image copyright Getty Images Image caption 拉斯維加斯居民可以低價享受各色餐飲和娛樂（圖片來源：Bryan Steffy/Getty Images）

作為一個國際旅遊目的地，拉斯維加斯前往世界各大城市的機票也很廉價，從這裏到加州的航班往返機票通常不到100美元。

還有什麼需要注意的呢？

在拉斯維加斯，即使是當地人，外表也很重要。穆斯格雷夫說，"如果簡歷上沒有照片，你在拉斯維加斯就無法找到任何工作。即使在醫生辦公室工作，你也必須富有魅力。"

如果希望在拉斯維加斯享受夜生活，這一點還會延伸到俱樂部文化。女性發郵件給當地的推銷員，或者使用諸如"Guest List Las Vegas"或"Discotech"等移動應用，通常都可以免費獲得當地俱樂部客人的名單。當然，大多數俱樂部仍然有著裝規範要求，這意味著不得穿短褲、松松垮垮的牛仔褲或網球鞋入內。男人們穿上有領襯衣或時髦的衣服運氣會更好。有內華達州身份證件的當地人還可以享受大折扣（通常為50%）入住酒店、觀看演出、享用按摩治療和餐飲服務，開口要求就會享受折扣。但施耐德警告說，新居民應該小心不要濫用這些。

Image copyright Getty Images Image caption 拉斯維加斯只有60萬永久居民（圖片來源：Matteo Colombo/Getty Images）

他說："許多在本地長期生活的當地人都會注意到，要麼你熱愛拉斯維加斯，在這裏繁榮興旺，要麼就會被貪婪吞噬淘汰。有些人癡迷於這裏的夜生活中，夜夜笙歌，不醉不歸，長此以往是行不通的。在拉斯維加斯成功地生活意味著要知道如何在誘惑中取得平衡。"

請訪問 BBC Travel 閲讀 英文原文。