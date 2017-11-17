阿根廷古怪糕點名稱究竟從何而來？

Image copyright Alamy Image caption 19世紀晚期，布宜諾斯艾利斯的一個無政府主義麵包師工會利用他們的糕點作為宣傳工具（圖片來源：Dosfotos/Axiom/Alamy）

第一次去布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）的糕點店時，我簡直不敢相信自己的耳朵。在我周圍，布宜諾斯艾利斯本地人正在點著他們最喜歡的糕點，用來搭配他們早晨的咖啡。但我卻不敢相信他們餐點的名字：男修士球？還有小炮？

「男修士球」（bolas de fraile）是一種薩拉糖粉的油炸食品，「小炮」（cañoncitos）是一種內裝甜奶羹的油酥小餅，這只不過是有著奇怪名字的阿根廷糕點的兩個例子。還有類似於巧克力泡芙的「炸彈」（bombas），像小冊子一樣分為好多層的「小書」（libritos）。

雖然糕點本身是甜的，但它們名字的來源卻更為邪惡：19世紀晚期，一個無政府主義麵包師工會利用他們的糕點作為宣傳工具。

"大多數阿根廷人並不真正了解糕點名稱的重要性，也不知道這些名稱的由來。他們認為，這些糕點名稱只是些古怪的、半開玩笑的綽號"，恩特恩斯國家大學（National University of Entre Rios）糕點師兼教授韋森特·坎帕納（Vicente Campana）說。"但實際上，這些名稱都出自無政府主義者之手，這些人反政府、反警察也反教會，他們希望以此引發人們對他們政治傾向的關注。"

褻瀆神明和美食早已攜手並進。16世紀早期，在奧斯曼帝國進攻維也納時，奧地利人製作了"medialuna"，它是一種類似於羊角麵包的新月形酥皮餡餅，參照著土耳其國旗上的新月和星星以及被公認的伊斯蘭象徵。奧地利人會當著土耳其士兵的面吃這些新月點心，以此來褻瀆他們的佔領者。幾個世紀後，當歐洲的糕點製作傳到南美洲時，這個名字就遭遇難題；唯一不同的是，在阿根廷，"medialunas"頂部有一層粘稠的糖精糖漿。

甚至"facturas"一詞也被載入。這個詞的拉丁詞根是"facere"，意思是製造或創造，但現代西班牙語是個名詞，意思是"發票"。"facturas"這個詞是指所有糕點（是阿根廷西班牙語所特有的），這是麵包師工會成員為了引發對他們的勞動價值的顛覆性的關注所採用的一種聰明辦法。

Image copyright Getty Images Image caption 16世紀，奧地利人製作點心"Medialunas"，以此褻瀆他們的土耳其佔領者（圖片來源：Flavia Morlachetti/Getty Images）

當我坐在咖啡廳時，顧客擠滿了櫃台。隨著陳列櫃被清空，又有新的一批糕點填補。每次廚房門打開時，餐廳中都會充斥著鍋碗瓢盆的叮當聲。我無法想像19世紀的麵包房會有多大的不同，但那時，麵包師只是那些不受重視的工人階級的一個組成部分。

1816年宣佈脫離西班牙獨立後，阿根廷的政局動蕩不安：中央集權主義者與聯邦主義者之間開始內戰，外國列強入侵也頻頻威脅。1853年，在經歷了37年的混亂之後，阿根廷通過了第一部憲法。隨之而來的相對和平使布宜諾斯艾利斯經濟呈現指數級增長，它也成為一個全球商業中心。

然而，越來越多的中產階級對政府日益不滿。新憲法對阻止選舉舞弊幾乎起不到作用，許多公民認為他們的領導人都是腐敗的。與此同時，通貨膨脹也對國家經濟和工人的生計構成嚴重威脅。

而無政府主義和共產主義思想流派在歐洲各地蔓延，對工人權利的要求越來越高。

Image copyright Getty Images Image caption 19世紀中葉，布宜諾斯艾利斯成為商業中心，迎來許多歐洲移民（圖片來源：cristianl/Getty Images）

19世紀中期直到後期，布宜諾斯艾利斯迎來大量歐洲移民，他們主要來自西班牙和意大利，他們來這裏是為了尋找新的生活機會。他們帶來的理念是，建立一個沒有主權、軍事或宗教統治的社會，每個人都能得到平等對待。

無政府主義者、意大利流亡人士埃裏科·馬拉泰斯塔（Errico Malatesta）的反政府行動包括撰寫社會主義刊物和組織無政府主義集會。在因革命性冒險行為被判入獄後，馬拉泰斯塔躲在一個裝有縫紉機的貨櫃裏逃離歐洲大陸，而這台縫紉機被運往南美。

他於1885年抵達布宜諾斯艾利斯，很快遇到其他歐洲無政府主義者，其中包括意大利同胞埃托雷·加尼姆（Ettore Mattei），後者剛剛成立了一個當地麵包師工會，還有什麼社會角色會比為本市人供應麵包更重要嗎？

Image copyright Mushii/Wikimedia Commons Image caption "facturas"這個詞是麵包師們用來提醒人們注意他們勞動價值的一個聰明方法（圖片來源：Mushii/Wikimedia Commons）

兩年後的1887年，麵包工人抵制與安置聯合會（Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos）舉行罷工，關閉該市的麵包房超過一個星期。作為這場運動的一個部分，工會成員用有著褻瀆意味的綽號重新命名烘焙食品，他們的嘲諷目標是政府、軍隊和教會——這些機構的無政府主義者認為，他們因此阻礙了個人自由。還有什麼方法比改變居民每天都吃的東西的名字更能提高認識原因呢？

在隨後幾年裏，從木工、機械師到鞋匠，為各行各業的罷工此起彼伏。馬拉泰斯塔一直站在運動的前沿。雖然他於1889年離開布宜諾斯艾利斯，但他鼓舞工人們為自己的權利挺身而出的政治遺產卻經久不衰，在20世紀大部分時間裏，無政府主義運動在阿根廷得到蓬勃發展。

Image copyright Getty Images Image caption 大多數阿根廷人訂購糕點時仍然會用到與點心無關的名字（圖片來源：Rob Blackburn/Getty Images）

今天，在阿根廷各地的麵包店裏，裝有甜奶羹內餡的「修女的嘆息」（suspiras de monja）旁邊擺放的是看起來像警棍的長條形酥皮麵包「義務警員」（vigilantes）。你可以將這些糕點稱為奶油泡芙、巧克力泡芙或牛角麵包，但大多數阿根廷人仍然會使用那些怪異的名字。

現在，在我去最喜歡的布宜諾斯艾利斯蛋糕店買一袋裝滿男修士球和小炮的糕點時，我知道，我不僅是為了配合牛奶咖啡吃些甜點，而且是在為爭取平等而戰。

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