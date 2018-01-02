探索伊朗山區「屋頂上的村莊」

Image copyright Getty Images Image caption 為了適應陡坡，馬蘇勒居民不得不想出各種充滿創意的方法來對空間進行最優化的利用（圖片來源：Arterra/Getty Images）

我望向窗外，一排排黃色泥磚砌成的屋舍坐落在斜坡上，周圍環繞著雲霧繚繞掩映下翠綠的山脈。在深深依偎於伊朗厄爾布爾士山脈（Alborz Mountains）的馬蘇勒村（Masouleh），每一眼都是屋頂風景。

為了躲避山谷中洶湧的洪水和山頂上肆虐的寒風，馬蘇勒建立在陡峭的半山腰上。但是為了適應 100 米高度變化的陡坡，人們不得不想出各種充滿創意的方法來對空間進行最優化的利用。的確，這座已有千年歷史的村莊結構是如此特別，每家每戶的前花園——以及餐館、室外咖啡館甚至是集市的一部分——都坐落在前排房屋的屋頂上。

數百年來，這些由泥土、石頭和木材構成的屋頂不僅要忍耐潮濕的天氣（該地區每年降水量約為 150cm），還要承受頻繁的人流量所帶來的重量——可能是婦女晾衣服，也可能是巷邊小攤的商人在售賣花花綠綠的圍巾和手工玩具。我所入住的賓館，與馬蘇勒的許多其他房子一樣，一扇橫跨房子前牆的大窗戶帶來光照與溫暖——這是應對寒冬的傳統技巧。（很多較早的馬蘇勒房子在建築背後還有一間由厚重的泥牆隔起來的冬屋。）

手握一杯清茶，我望著由相互連通的屋頂所構成的狹窄走廊。我看到一名男子背著從集市上採購的生活用品爬上兩間房子中間的曲折的台階，因為他家在上面一層。

"這裏的風景百看不厭，"和我一起站在窗邊的東道主薩法耶（Safayee）先生說道。

馬蘇勒自古以來就是貿易樞紐，千百年來，來自周邊各地的人們在這裏售賣他們的貨物。在 20 世紀初，村子被"Jangali 運動"用作軍事據點，目的是反抗土耳其、英國和俄羅斯軍隊對伊朗的侵佔。我們啜著茶，薩法耶先生開始感慨村民們不斷移居到城裏的變遷。

"在我還是個孩子的時候，這裏有一所小學。我們人口不多，但是關係都很親近。"他說，"現在，年輕人都離開村子去城裏工作。所以小學也沒了。"

留下來的人開始享受到旅遊業的好處。"它給我們帶來了富足的生活，我們可以修繕老舊的房子，讓它們恢復了往日的榮光，"薩法耶先生說道。

Image copyright Shervin Abdolhamidi Image caption 每家每戶的前院都坐落在前排房屋的屋頂上（圖片來源：Shervin Abdolhamidi）

隨著馬蘇勒逐漸成為伊朗的旅遊勝地，狹窄的街道有時讓人感覺更像身處於繁華的都市，而不是靜謐的村莊。由於大旅館都坐落在村口附近的低層，很多遊客都喜歡待在周邊擁有屋頂咖啡館和餐館的集市附近。但是，越高的地方感覺越安靜。

我飲罷杯中茶，開始探索馬蘇勒。在向著村子最高處攀爬時，我瞥了一眼山谷，一輛旅遊巴士正在緩緩地沿著傾斜的道路開往村口，到了村口遊客們就必須步行了，因為馬蘇勒的小巷無法通車。

遠離人群的我沿著"Barf-Andaz"區漫步，它的意思是"丟雪的地方"。"在馬蘇勒，我們會把積雪鏟到下面鄰居的屋頂上，"薩法耶先生早些時候向我講述時把我逗樂了。因為那裏是最靠近山脈斜坡的地方，每個屋頂背後 1-2 米的地方是整個屋子最堅固的部分。這就是冬天堆放積雪的地方，因此也能將屋頂坍塌的風險降到最低。

Image copyright Getty Images Image caption 集市上的小販售賣果乾、自製果醬和山裏的藥材（圖片來源：AGF/Getty Images）

我出發返回村裏的集市，它是一條緊湊的小巷，布滿了售賣手工刀具、山羊角和各式手鏈的商鋪。遊客購買商品，而村民則採購他們的日用品，在售賣烘焙食品、果乾、自製果醬和山裏藥材（例如甘菊和薄荷）的小攤處駐足。我經過一位老嫗，她正在將絲線紡成玩具的形狀並用彩線捆起來。

"要買個玩具嗎？"她一邊問著，一邊熟練地將指尖的兩條線擰成一個頭的形狀。她說在女兒搬到 70 公里遠的拉什特市（Rasht ）之後，她就開始製作曾經為女兒們所做的玩具，出售給遊客。我禮貌地拒絶了，她向我道了再見。

我沿著台階走到集市上面一層，在露天餐館坐了下來，並點了"mirzah ghasemi"，它是一種由南瓜、茄子、大蒜和雞蛋燉制而成的波斯美食。我在這裏提前享用著晚餐，而夜晚的濃霧再次升騰而起，在村莊的街道裏彌漫開來。

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