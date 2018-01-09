為什麼韓國成為機器人的研發溫牀？

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韓國首都首爾郊外的仁川國際機場（ Incheon International Airport ），一些勤快的工作人員會幫助你找到登機口，或領你到最近的候機廳。他們彬彬有禮，非常專業，還會說多種語言，唯一的缺點是不會跟你聊天。因為他們是機器人。

這個機場機器人嚮導是韓國電子業巨人樂金電器（ LG Electronics ）研發創製的。自2017年7月底以來，這些機器人就跟他們的人類同行一起工作了。1.4米高，他們通過滑輪板自動移動，LCD 屏幕展示信息，並通過相機、超聲波、激光和先進傳感器導航。另外，他們也能辨別聲音並使用相應的語言交流。

Image copyright LG Electronics Image caption 韓國仁川機場啟用了機器人嚮導來幫助顧客（圖片來源： The Asahi Shimbun/Getty Images）

韓國東北城市平昌（ Pyeongchang ）正在為主辦2018年2月冬奧會加緊凖備，這些機場機器人嚮導可不是韓國人熱議的唯一機器人。

韓泰未來技術公司（Hankook Mirae Technology）研發製造的超大機器人 Method-2 ，據稱是全球首款雙足載人機器人，而另一款 DRC-HUBO——有傳輸功能的類人機器人，由韓國尖端科技研究所（Korean Advanced Institute of Science and Technology）研發，曾贏得2015年世界機器人挑戰賽（DARPA）冠軍。韓國公司樂金（LG）研發了另一款機場清潔機器人，他們能最有效率地保持機場空地和通道潔淨無瑕。

多年以來，韓國與其東邊的鄰國日本就因他們高超前衛的人工智能設計聞名，他們已經研發和啟用了機器人教師、生產線上的智能工人和服務業機器人。他們在一些重覆而自動服務的行業啟用機器人來代替人工。

"我們認為，人工智能、機器人和相關解決方案並不僅僅是些新奇玩意兒，而是幫助人類的關鍵技術。"LG智能方案部們的高級工程師 Jae-myoung Hong 說，"在有些危險或過於複雜的工作條件下，機器人可以替代普通工人。"

Image copyright Getty Images Image caption 據認為， Method-2 是世界上第一款人類操作的雙足機器人（圖片來源： Chung Sung-Jun/Getty Images）

當韓國向新世界疾奔的同時，他們的根卻扎在深厚的土地上。或許正是自古以來的傳統，以及有夢想的動物、有靈魂的樹木和有神氣的山脈，影響和幫助韓國人擁抱現代科技。

根據一則古老的韓國傳說，如果不是因為一頭執著而樂觀的熊，這個智能創新大國很可能根本不存在。

大約4,300多年前，這頭熊跟一隻老虎共同住在一座山頂上，它倆都渴望變成人。上帝的兒子很同情它們，就給了它們兩樣神聖的食物——蒜和艾蒿，並對它們說要慢慢吃這些食物，避開陽光100天。老虎沒有耐心，很快就放棄了。而這頭熊接受了挑戰，堅持下來，最後變成一個女人並嫁給了上帝的兒子，後來又生下自己的兒子。她給兒子起名為"檀君"，檀君最終成為這片土地的統治者。

這麼說，韓國的祖先是一個幻化成人的動物。

Image copyright Getty Images Image caption 韓國古代動物傳說或許影響了今天的韓國人擁抱現代科技（圖片來源： Jose Jordan/Getty Images）

韓國的這個古老傳說——他們每年在10月3日慶祝，只是組成該國最古老的原始宗教"薩滿教"（ shamanism ）基石的若干動物傳說之一。甚至在今天，薩滿教精神仍然隱含在韓國人的靈魂中，根據首爾中央大學（ Chung-ang University ）社會學教授 Kwang-yeong Shin的說法，仍然影響著韓國的"商業、政治和日常生活"。

韓國的薩滿教，其中很多因素都與佛教相通。他們相信生命輪迴：如果你看到一隻飛過的小鳥相信或許它的前身是你故去的叔叔，這一點都不奇怪；亦或相信一個你珍愛的紀念品或一件寶貴樂器會有它們自己的神魂。"我們會相信任何非人類的物件都可能有靈魂，或人類不可理解的超級能量，不論是一個自然產物還是人工產物。"申教授這樣說。

因此，使機器人這類非人類事物擁有了人類特性的現象，不會令韓國人感到緊張和奇怪。

"可以理解，薩滿教的萬物有靈論跟機器人似乎能相通，雖然這些機器人不是生物，但卻有人類的一些特徵。"韓國西江大學（ Sogang University）研究薩滿教的學者 Dong-kyu Kim說。

Image copyright Getty Images Image caption 2016年，韓國售出的機器人超過4.1萬（圖片來源： Jung Yeon-Je/Getty Images）

如此看來，古代精靈使韓國人比西方人在文化上和社會層面更凖備好接受那些自動設備。有了這樣的開放態度，韓國就成為研發生產和使用機器人的溫牀和消費市場。

根據機器人國際聯合會（International Federation of Robotics）的統計，2016年韓國出售的機器人超過了4.1萬，是地球上銷售機器人第二多的國家。這一數字是中國的將近一半——而中國的人口是韓國的25倍，疆土更是韓國的95倍。實際上，韓國是世界上工業機器人最稠密的國家。機器人國際聯合會的報告顯示，韓國製造業每一萬個人類僱員就有631個機器人，而在汽車製造業每一萬工人就有2,145個機器人。

韓國人的確也有擔心，這可能會導致人類工作機會減少。不過很多人僅只擔心一下，"大眾傳媒曾預測很多韓國人會失業，但僅此而已。"金教授說，"自那之後，很少聽到有關機器人導致人類失業的擔心。"

與此同時，在美國有關人類末日的景象常常出現在主流銀幕上，例如《終結者》（The Terminator）、《黑客帝國》（The Matrix）和《我，機器人》（I, Robot）等，還有像埃隆·馬斯克（ Elon Musk ）那樣的美國科技領軍人物的演說。（最近的皮尤研究中心 Pew Research 一項調查顯示，72％的美國人對這類自動化工業的未來感到擔心。）

Image copyright Getty Images Image caption 朝鮮戰爭之後，該韓國政府將製造業置於前沿和中心位置（圖片來源： JUNG YEON-JE/Getty Images）

當世界上有些人可能憂心忡忡：機器人不僅將會盜走他們的工作，同時還可能發展得更加超能，難以阻擋地越來越智慧，甚至可能出現類似科幻小說"弗蘭肯斯坦"（Frankenstein）那樣的命運——摧毀它們的締造者。而韓國人對此毫不擔心。

當然，情況並不那麼簡單。韓國人總是頭腦清醒地認識形勢。朝鮮戰爭在1953年結束之後，韓國政府為了恢復國家的元氣，決定將製造業置於發展前沿和中心位置。這使得該國鼓勵發展高科技創新，並培養技術精良的勞動大軍，這兩者造就了韓國今天的經濟騰飛。根據"彭博創新指數"（Bloomberg Innovation Index），韓國連續四年冠為世界上最成功創新經濟。經濟合作與發展組織（Organization for Economic Cooperation and Development）2014年有關各國GDP分配比例的報告中顯示，韓國在研究和發展方面的經費比例超過世界上任何國家。

精通技術，並有社區和求真務實精神，使韓國人跟世界其他民族比起來，更將人工智能視為未來社會的出路，而不是問題。與其擔心人工智能導致人類末日，他們更注重發展如何利用機器人來改善人們的生活，並幫助解決一系列大大小小的社會問題和潛在問題。

Image copyright Getty Images Image caption 2014年，韓國在研究和發展方面的經費超過世界任何國家（圖片來源： Bloomberg/Getty Images）

例如樂金（LG），正在研發更多的不同類型機器人，既可用於家庭——自動修整草坪和智能家庭設備，也可用於其他場合，例如飯店、購物中心、旅遊中心等其他公共空間。"我們的目的是發現那些可以最有效使用自動設備的地方。"該公司的高級工程師Hong 說，他們期待在今後一兩年內他們研製的機器人將會向市場投放。

未來的機器人使用還可能有助於緩解韓國日益老齡化的勞動力，同時還可能成為老年人生活的幫手。或許更緊迫的是，人工智能將可能在該國與朝鮮非軍事化區邊境發揮重要的防務作用，目前已經部署了例如 SGR-A1半自動化哨兵，最初是三星集團研發的。

回到仁川，機器人嚮導將完成他們的試驗期項目，機場將於2018年初期全職啟用一些機器人嚮導。如果你恰好訪問仁川機場，一定要留意那些有點機械化，但令人愉快的機器人嚮導，他們會開心地為你服務。

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